Najava dana (sreda, 23. septembar): I bez velikih derbija, Mozzart RELAX podiže tenziju

ČELSI Ž. – AUSTRIJA BEČ Ž, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona, žene)

Plave iz Londona kreću u pohod na evropski tron preko dosta slabijih rivalki u elitnom takmičenju. Čelsi je apsolutni favorit na domaćem terenu, igra u sjajnoj formi i sa maksimalnim učinkom na startu sezone. Sa druge strane, Austrija iz Beča je već napravila istorijski uspeh samim plasmanom u grupnu fazu kroz tri kola kvalifikacija, a večeras u Londonu nema šta da izgubi. Sonja Bompastor odmoriće lakše povređenu prvu zvezdu Loren Džejms, ali i bez nje sve osim ubedljive pobede Engleskinja predstavljalo bi prvorazrednu senzaciju.

BARSELONA Ž. – PARIZ Ž, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona, žene)

Barselona je u strašnoj formi na otvaranju sezone, a predvođena dobitnicama Zlatne lopte, Aitanom Bonmati i Aleksijom Puteljas, planira silovit start u novom formatu takmičenja. Pariz jeste borbena ekipa koja ume da namuči favorite, ali na vrelom katalonskom terenu Francuskinje imaju minimalne šanse. Katalonska mašinerija retko greši kod kuće, pa sve osim ubedljivog trijumfa domaćih fudbalerki spada u domen senzacije.

JAPAN M23 – TAJLAND M23, 12.30 MOZZART RELAX

(Fudbal, Azijske igre)

Derbi za prvo mesto u grupi donosi sudar dve najefikasnije ekipe turnira koje su već osigurale plasman u nokaut fazu. Japan je lider zahvaljujući impresivnoj gol-razlici bez primljenog pogotka, ali Tajland je odmah iza sa osam postignutih golova u prva dva kola. Pošto su obe selekcije rasterećene i obezbedile su prolaz, očekuje se otvorena igra i nadigravanje od samog starta. Kvalitet je na strani Samuraja, ali napadački potencijal obe ekipe obećava atraktivan meč i golove na obe strane terena.

BAHAMI – SVETI MARTIN, 22.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, KONKAKAF Liga nacija C)

Bahami u ovaj duel ne ulaze sa previše samopouzdanja, pošto su u poslednjim proverama doživeli poraze od Angvile i Kajmanskih Ostrva. S druge strane, Sveti Martin se smatra favoritom i ekipa je sa znatno boljim rejtingom i formom u ovom rangu karipskog fudbala, što potvrđuju i kvote koje su na njihovoj strani. Tipovanje na ovaj meč znatno će biti opuštenije uz Mozzart RELAX.

BOREM VUD – EVERTON M21, 20.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Engleski nacionalni liga kup)

U okviru novoformiranog engleskog Nacionalnog liga kupa, petoligaš Borem Vud dočekuje nade premijerligaša sa Gudisona u meču gde seniorsko iskustvo izaziva mladalačku poletnost. Domaćin je sjajno otvorio ovo takmičenje i važi za ozbiljnog favorita na svom terenu, oslanjajući se na čvrstu igru i činjenicu da igraju pred svojom publikom. Sa druge strane, Everton M21 u ovaj kup ulazi da brusi formu kroz duele sa prekaljenim nižerazrednim igračima. Pošto akademija "Karamela" voli otvoren fudbal i često forsira igru na gol više, tradicija ovog uzrasta nalaže da se na Medou Parku može očekivati dinamična utakmica sa dosta uzbuđenja u oba šesnaesterca.

ITALIJA Ž. 20 – ŠPANIJA Ž. 20, 15.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Svetsko prvenstvo, žene, do 20 godina)

Evropski klasik u polufinalu Mundijala u Poljskoj donosi borbu za veliko finale. Španija je blagi favorit nakon što je taktički perfektno eliminisala Brazil (1:0), ali Italija igra turnir iz snova i puna samopouzdanja čeka ovaj meč posle rutinskih 3:1 protiv Južne Koreje. Špankinje imaju veće iskustvo i kontrolisaće posed, dok će Azurine svoju šansu tražiti iz ubojite kontre. Ulog je ogroman, finale je na talonu, pa je realno očekivati veliku taktičku bitku i tvrd meč gde bi jedan gol mogao da reši pitanje pobednika.

SEVERNA KOREJA Ž. 20 – KOLUMBIJA Ž. 20, 18.30 MOZZART RELAX

(Fudbal, Svetsko prvenstvo, žene, do 20 godina)

Drugo polufinale Mundijala donosi reprizu iz grupe u kojoj je azijska selekcija već očitala lekciju Južnoamerikankama (3:0). Severna Koreja gazi sve pred sobom, igra najdominantniji fudbal na turniru i važi za ogromnog favorita za plasman u finale. Sa druge strane, Kolumbija je napravila podvig izbacivanjem Nigerije u nadoknadi vremena i sada potpuno rasterećeno traži osvetu. Ipak, razlika u klasi je očigledna i sve osim sigurnog trijumfa moćnih Korejki bilo bi čudo. Za opušteniji tiket, napadačka snaga favorita obećava golove.

IRAK – OMAN, 16.30

(Fudbal, Zalivski kup)

Irak slovi za blagog favorita i na krilima prve zvezde Ajmena Huseina želi pobedu na startu turnira, ali tradicija nalaže oprez. Oman je izuzetno disciplinovana ekipa koja se uzda u čvrst defanzivni blok i vrebaće šansu iz kontranapada kako bi se osvetila za poraze u mundijalskim kvalifikacijama. Kako je u pitanju uvodni meč prvenstva, niko neće bezglavo juriti napred, pa je realno očekivati veliku taktičku bitku na sredini terena i tvrd fudbal.

SAUDIJSKA ARABIJA – KUVAJT, 20.00

(Fudbal, Zalivski kup)

Domaćin je apsolutni favorit, poseduje znatno moćniji i skuplji tim, a predvođen zvezdama iz domaće lige želi da pošalje jasnu poruku rivalima u borbi za trofej. Sa druge strane, Kuvajt je istorijski rekorder ovog takmičenja, ali trenutno je daleko od stare slave i svestan je da su mu šanse na vrelom gostovanju minimalne. Kuvajćani će se zatvoriti i pokušati da izbegnu težak poraz, dok će Saudijci od prvog minuta krenuti u totalnu ofanzivu. Sve osim sigurnog trijumfa domaćina pred krcatim tribinama bilo bi prvorazredno iznenađenje.