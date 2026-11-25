Pol Džordž je postigao 28 poena za Boston, dok je Nemijas Keta dodao 21. Entoni Dejvis je zabeležio 33 poena i 13 skokova za Vizardse. Džordž je dodao 24 poena, a ruki Ej-Džej Dibantsa je imao učinak od 20 poena, 11 skokova i sedam asistencija. Tre Jang je postigao 17 poena, uz 12 asistencija.

Bila je ovo noć u kojoj su u NBA ligi na sve tri utakmice slavili gosti. To je učinio i Detroit nad Orlandom, rezultatom 104:86. U odsustvu najboljeg strelca Kejda Kaningema, koji je propustio meč zbog povrede kolena, Detroit je dobio i 13 poena od Rona Holanda. Dezmond Bejn je postigao 21 poen, a Franc Vagner 20 za Orlando.

Džo, koji je prvi put bio u startnoj postavi Pistonsa nakon četiri sezone provedene u Oklahoma Sitiju, postigao je 14 poena u drugom poluvremenu. Pogodio je tri uzastopne trojke u četvrtoj četvrtini, čime je rešio pitanje pobednika. Pistonsi su u trećoj četvrtini stekli prednost od 18 poena i održavali ubedljivo vođstvo tokom celog drugog poluvremena.

Prethodno, Pistonsi su u drugoj četvrtini imali seriju 18:0, a uspeli su Vagnera u prvom poluvremenu da zadrže na svega dva poena. Tompson je postigao samo šest poena, ali je zabeležio 10 skokova, sedam asistencija i četiri blokade. Bio je ključn karika u tome da se Orlando ograniči na najmanji broj poena ove sezone. Pistonsi su u šest navrata uspeli da zadrže protivnike ispod 100 poena i u svim tim utakmicama su ostali neporaženi.

NBA - REZULTATI

Orlando - Detroit 86:104

/Bejn 21 - Džo 21/

Vašington - Boston 116:131

/Dejvis 33 - Tejtum 41/

Denver - Dalas 101:120

/Mari 20 - Fleg 24/