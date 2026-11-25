Boston prekinuo crni niz uz 41 poen Tejtuma; granitna odbrana Pistonsa zaustavila Orlando
Vreme čitanja: 2min | sre. 25.11.26. | 07:27
Noć u kojoj su u NBA ligi slavili samo gosti
Četiri poraza u nizu imao je Boston, od kojih su prethodna dva doživljena sa po pola koša razlike. Toj crnoj seriji došao je kraj, Seltiksi su slavili protiv Vizardsa u Vašingtonu sa 131:116, najviše zahvaljujući Džejsonu Tejtumu, koji je postigao 28 od svog 41 poena u prvom poluvremenu.
Seltiksi su pogodili 10 trojki tokom druge četvrtine u kojoj su ubacili ukupno 46 poena. To im je donelo prednost od 80:49 na poluvremenu, a iako je Vašington u nastavku meča, zahvaljujući velikoj borbenosti, smanjio zaostatak na pet poena, Boston je uspeo da sačuva pobedu.
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Pol Džordž je postigao 28 poena za Boston, dok je Nemijas Keta dodao 21. Entoni Dejvis je zabeležio 33 poena i 13 skokova za Vizardse. Džordž je dodao 24 poena, a ruki Ej-Džej Dibantsa je imao učinak od 20 poena, 11 skokova i sedam asistencija. Tre Jang je postigao 17 poena, uz 12 asistencija.
Vašingtonu je tako prekinut niz od tri pobede. Vizardsi nisu vezali četiri trijumfa još od januara 2023. godine.
Bila je ovo noć u kojoj su u NBA ligi na sve tri utakmice slavili gosti. To je učinio i Detroit nad Orlandom, rezultatom 104:86. U odsustvu najboljeg strelca Kejda Kaningema, koji je propustio meč zbog povrede kolena, Detroit je dobio i 13 poena od Rona Holanda. Dezmond Bejn je postigao 21 poen, a Franc Vagner 20 za Orlando.
Džo, koji je prvi put bio u startnoj postavi Pistonsa nakon četiri sezone provedene u Oklahoma Sitiju, postigao je 14 poena u drugom poluvremenu. Pogodio je tri uzastopne trojke u četvrtoj četvrtini, čime je rešio pitanje pobednika. Pistonsi su u trećoj četvrtini stekli prednost od 18 poena i održavali ubedljivo vođstvo tokom celog drugog poluvremena.
Prethodno, Pistonsi su u drugoj četvrtini imali seriju 18:0, a uspeli su Vagnera u prvom poluvremenu da zadrže na svega dva poena. Tompson je postigao samo šest poena, ali je zabeležio 10 skokova, sedam asistencija i četiri blokade. Bio je ključn karika u tome da se Orlando ograniči na najmanji broj poena ove sezone. Pistonsi su u šest navrata uspeli da zadrže protivnike ispod 100 poena i u svim tim utakmicama su ostali neporaženi.
NBA - REZULTATI
Orlando - Detroit 86:104
/Bejn 21 - Džo 21/
Vašington - Boston 116:131
/Dejvis 33 - Tejtum 41/
Denver - Dalas 101:120
/Mari 20 - Fleg 24/