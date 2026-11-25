Samo 48 sati ranije Denver je Čikagu ubacio 151 poen, ali kao da je ta spektakularna utakmica koja je odlučena u produžetku isisala svu energiju iz Nagetsa. U okršaj sa Dalasom na domaćem parketu ušli su u seriji od tri vezana trijumfa, Nikola Jokić kao zvanično najboji igrač Zapadne konferencije za prošlu sedmicu, sa nizom od sedam utakmica u kojima je postizao najmanje po 24 poena, ali oba trenda zaustavili su sjajni Maveriksi, koji su ostvarili svoju četvrtu uzastopnu pobedu – 120:101 (24:17, 34:22, 26:38, 36:24).

Srpski as utakmicu je završio sa 18 poena, 11 skokova, pet asistencija, ali i pet izgubljenih lopti. Brojke same po sebi nisu tako loše, ali konstatacija iz naslova samo je dokaz kakve je standarde postavio jedan od dvojice kapitena naše reprezentacije. Utopio se u opšte sivilo svog tima, šutirao 6/14 iz igre, pogodio samo jednu trojku iz četiri pokušaja, a posebno indisponiran bio je u odbrani, jer brojni pokazatelji ilustruju potpunu dominaciju gostiju pod košem Denvera – pokupili su 15 ofanzivnih skokova i postigli čak 68 poena iz reketa! Na tri minuta pre kraja, Adelman je izveo celu petorku iz igre, potpisana je kapitulacija koja se mogla nazreti još od samog starta.