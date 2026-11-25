Vreme čitanja: 4min | sre. 25.11.26. | 07:05
Dalas iskoristio anemično izdanje Nagetsa i umalo im naneo najubedliviji poraz od početka lige – 120:101
Samo 48 sati ranije Denver je Čikagu ubacio 151 poen, ali kao da je ta spektakularna utakmica koja je odlučena u produžetku isisala svu energiju iz Nagetsa. U okršaj sa Dalasom na domaćem parketu ušli su u seriji od tri vezana trijumfa, Nikola Jokić kao zvanično najboji igrač Zapadne konferencije za prošlu sedmicu, sa nizom od sedam utakmica u kojima je postizao najmanje po 24 poena, ali oba trenda zaustavili su sjajni Maveriksi, koji su ostvarili svoju četvrtu uzastopnu pobedu – 120:101 (24:17, 34:22, 26:38, 36:24).
Srpski as utakmicu je završio sa 18 poena, 11 skokova, pet asistencija, ali i pet izgubljenih lopti. Brojke same po sebi nisu tako loše, ali konstatacija iz naslova samo je dokaz kakve je standarde postavio jedan od dvojice kapitena naše reprezentacije. Utopio se u opšte sivilo svog tima, šutirao 6/14 iz igre, pogodio samo jednu trojku iz četiri pokušaja, a posebno indisponiran bio je u odbrani, jer brojni pokazatelji ilustruju potpunu dominaciju gostiju pod košem Denvera – pokupili su 15 ofanzivnih skokova i postigli čak 68 poena iz reketa! Na tri minuta pre kraja, Adelman je izveo celu petorku iz igre, potpisana je kapitulacija koja se mogla nazreti još od samog starta.
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Štaviše, košem Dialoa, 14 sekundi pre kraja, Denver se nekako dogegao do ”stotke” i sprečio da mu ovo bude najubedljiviji poraz u sezoni, a svakako jeste najneefikasnija partija još od otvaranja sezone i one blede partije protiv Oklahome. A, bez dileme je prvo poluvreme Nagetsa njihovo najlošije u tekućoj kampanji. U prvoj četvrtini ubacili su 17 poena (prethodno je najmanje bilo 24 od početka lige), ukupno do velikog odmora 39, a samo u trećoj deonici postigli su 38. Nije bilo nijednog dvocifrenog u domaćem timu u prvom poluvremenu...
Sve ovo pišemo, a da ni Dalas nije igrao ništa bolje od proseka u većem delu prvog poluvremena. Maveriksi su utakmicu otvorili šutem iz igre 0/6. Bila je to prava antipropaganda košarke na one strane terena, Denver je vodio sa 5:0, iako je šutirao 1/5 za tri poena, a kada trojkom Kupera Flega Dalas bude poveo sa 9:7, prednost do kraja više neće ispuštati.
Jokić je čak jedini bio na nivou u svom timu u prvoj četvrtini (u jednom momentu njegov šut iz igre 3/4, a čitavog tima 4/12), ali Dalas je već tada imao plus devet. Vratili su se u život Nagetsi početkom druge deonice, ali sjajno je igrao Pi-Džej Vašington, koji je prethodne dve utakmice propustio zbog povrede. Postao je prvi na meču sa dvocifrenim učinkom, a polako se budio Kajl Irving, koji je imao “sporije paljenje” ove noći, ali je na kraju sa 11 poena, pet skokova I šest asistencija dao značajan doprinos trijumfu.
Prva dvocifrena prednost Dalasa bila je 38:28. Jokić se vratio na parket i asistirao za dve trojke, pa onda pogodio svoju jedinu ove večeri ua 39:43, ali onda se njegov tim potpuno ugasio. Dalas je poluvreme zatvorio serijom 15:0, koju će produžiti prvim košem u nastavku za 39:60.
Delovalo je u trećoj deonici da će Denver moći do preokreta, jer se pre svih probudio Kristijan Braun, pogodivši tri vezane trojke (Denver je za tri u prvom poluvremenu šutirao 6/22, a u prvoj polovini treće četvrtine 5/7). Spuštali su domaći minus na 70:74, pa na 77:80, ali uvek bi u takvim situacijama usledila serija grešaka u napadu, koje Dalas prosto nije mogao da ne iskoristi. Uostalom, možda podatak o odnosu poena iz kontranapada – 35:7 u korist gostiju, najbolje pokazuje kakva je utakmica odigrana u Bol Areni.
Džamal Mari je jedini održavao svoj tim u životu u poslednjoj četvrtini, ali onda bi I on upao u seriju loših poteza, razigrao se Kuper Fleg kada je već bilo rezultatski komotno oko vrata i Dalas je imao i 22 poena prednosti, na kraju slavio sa plus 19.
Fleg je upisao 24 poena, šest skokova i 12 asistencija, po 14 su postigli Vašington i Maršal. Kod Denvera, najefikasniji je bio Marej sa 20, na Jokićevih 18, Kameron Džonson je dodao 17, a Kristijan Braun 15, ali podatak večeri je taj da je Aron Gordon, za 24 minuta na parketu, ubacio – da, dobro ste pročitali – jedan poen.
NBA - REZULTATI
Orlando - Detroit 86:104
/Bejn 21 - Džo 21/
Vašington - Boston 116:131
/Dejvis 33 - Tejtum 41/
Denver - Dalas 101:120
/Mari 20 - Fleg 24/