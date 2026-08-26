EKSKLUZIVNO - Henri Domerkant: Karlik i Itan će biti među najboljim tandemima Evrolige

Sada će mu se u crno-beloj opremi pridružiti igrač sa kojim je odlično sarađivao u Vindi Siti Bulsima.

"Jedan sam od njihovih najvećih navijača. Sada sam i navijač Partizana", s osmehom će Domerkant na početku javljanja za Mozzart Sport iz SAD.

25. septembar, 20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,30)

Kako ste reagovali kada ste čuli da će Karlik i Itan ponovo nositi dres istog kluba, sada Partizan Mozzart Beta?

"Zaista mi je drago što ih ponovo vidim zajedno. Obojica su veoma talentovani igrači, ali su potpuno različiti. Počeću prvo od Itana, Karlika već dobro poznajete... Itan jednostavno nema loš dan. Uvek je nasmejan, sjajan je saigrač, ima odličan stav, uvek naporno radi i želi da bude bolji. Mnogo je napredovao otkako je počeo da igra u G ligi, a sada je, posebno kada je reč o šutu, postao mnogo konstantniji. Kada sam ga prošle godine gledao kako igra za Indijana Pejserse, naš skauting je praktično glasio: ‘Ne smete da mu dozvolite da šutira. Morate agresivno da izlazite na njega i da mu to oduzmete'. Ali sposoban je i da igra plejmejkera, da vodi loptu, da bude fizički snažan u reketu i da i dalje sam sebi kreira šut".

A, Karlik?

"Karlik je, za mene, elitni plejmejker. Veliki je takmičar. Igra kao da je veći nego što zaista jeste i mislim da se njihove igre veoma dobro dopunjuju. Mislim da su Itan i on imali dobar odnos i na terenu i van njega, kao i veliko međusobno poštovanje. Kako su godine prolazile, mislim da su obojica sazreli i postali bolji igrači. Sada me zaista zanima da vidim koliko će im njihova zajednička prošlost i hemija koju imaju pomoći u Evropi".

Šta očekujete od tog tandema, s obzirom na to da ih veoma dobro poznajete i znate šta zajedno mogu da donesu na terenu?

"Mislim da će obojica biti veoma dobri evroligaški bekovi. Karlik je već dokazao da je jako dobar igrač na evroligaškom nivou. Kada je reč o Itanu, zbog njegove visine, sposobnosti da šutira i kreira, posebno sa poludistance, da sam sebi stvara situacije za poene i igra kroz kontakt, mislim da će mu sve to pomoći da postane veoma dobar strelac u Evropi. Mislim da će njih dvojica biti jedan od najboljih bekovskih tandema u Evropi. To je moja prognoza".

Da li ste imali priliku da razgovarate sa nekim od njih dvojice, otkako je postalo jasno da će igrati zajedno za Partizan?

"Obično se svakog leta dopisujem sa Karlikom. Itana sam video na kraju sezone, kada smo igrali protiv Indijane, i tada sam razgovarao sa njim. Nisam pričao sa njima otkako su potpisali, ali sam im preko Instagrama napisao nešto poput: ‘Jedva čekam da vas ponovo gledam zajedno’, a oni su reagovali na te objave. Ali nisam još zaista razgovarao sa njima. Neki članovi našeg stručnog štaba jesu i mislim da su obojica veoma uzbuđeni zbog prilike da ponovo igraju zajedno".

KARLIK UČINI DA TRENER IZGLEDA BOLJE

Karlik Džons u Čikago Bulsima (©AFP)

Karlik Džons je pod vašim vođstvom postao MVP G lige u sezoni 2022/23. Šta ste videli u njemu kada je prvi put stigao u Vindi Siti i šta se najviše promenilo u njegovoj igri tokom te sezone?

"Mislim da mu je to bila druga godina u G ligi, tako da je već imao malo više iskustva nego u prvoj sezoni. Moj glavni zadatak bio je da mu ulijem samopouzdanje da vodi ekipu. On je već imao sve sposobnosti potrebne da postane MVP. Mislim da je bilo važno da stalno razgovaramo sa njim i da ga izazivamo da bude lider ekipe, čak i u teškim trenucima. Prihvatio je taj izazov i odgovornost koja ide uz njega. Razvoj igrača je definitivno bio jedan od glavnih fokusa naše ekipe. Naravno, pokušavali smo da radimo na njegovim slabostima i da ih napadamo, ali smo istovremeno mnogo podsticali njegove vrline. Stavili smo mu loptu u ruke, dali mu samopouzdanje i praktično rekli: ‘Imaš ključeve automobila. Vozi'".

U pripremi za intervju primetili smo da je Karlik kasnije rekao kako ste bili jedan od najvažnijih trenera u njegovoj profesionalnoj karijeri. Da li vas je to iznenadilo i kako biste opisali odnos koji ste tada imali sa njim?

"Veoma sam mu zahvalan kao trener. On je jedan od onih igrača koji učine da trener izgleda bolje nego što zaista jeste. Veliki igrači učine da svi oko njih izgledaju dobro, zar ne? Od samog početka video sam da je izuzetan talenat. Samo sam želeo da ga izazovem, kao što ste rekli, da igra sa samopouzdanjem i da ne bude samo statistički lider, već i lider ekipe, lider svlačionice i dobar saigrač. Jednostavno sam postao neko kome može da veruje. Znao je da sam uvek želeo ono što je najbolje za njega i da želim da mu pomognem. Isto je bilo i sa Itanom. Želeo sam da svi moji igrači znaju da sam tu da im pomognem", priča nam Domerkant i dodaje:

"Mislim da je, pošto je znao da sam i sam bio igrač i da sam prošao kroz mnoge okolnosti i situacije kroz koje je on tada prolazio, bio otvoreniji da sasluša ono što mu govorim. Zaista mislim da je jednostavno znao da mi je stalo do njega i da ću mu uvek reći istinu. To nije uvek bilo nešto pozitivno, ali smo mu uvek govorili istinu kako bismo mu pomogli. Prihvatio je tu pomoć i postajao je sve bolji i bolji".

Novinari u Srbiji Karlika Džonsa uglavnom mogu da vide samo tokom utakmica, ne možemo mnogo da zađemo iza kulisa... Vi ste imali priliku da ga posmatrate u mnogo različitih situacija. Kakav je bio na treninzima? Kako je reagovao na kritike i koliko je bio zahtevan prema sebi u tom periodu?

"Imao je veoma visoka očekivanja od sebe. Na treninzima je želeo da pobedi. Kao što sam rekao, veliki je takmičar. Želi da pobedi. Nije važno o kojoj vežbi je reč. Imao je visoke standarde i, kada ih ne bi dostigao, sam bi preuzimao odgovornost. Bio je igrač koji je dolazio da radi. Bio je profesionalac. Na trening je dolazio da radi. Ponekad sam morao da mu kažem: ‘Hej, danas ne treniraš. Potreban ti je odmor'. On bi želeo da nastavi. Imam toliko pozitivnih stvari da kažem o njemu. Još je bio mlad igrač dok sam radio sa njim i još je sazrevao, jednostavno je odrastao i kao čovek. Imao sam priliku da gledam taj proces i zahvalan sam što sam bio deo njegovog puta".

ITAN DOBRO KOŠARKAŠKI VASPITAN, UVEK MOŽETE DA MU VERUJETE

Itan Tompson (©AFP)

Pređimo sada na Itana. Prve dve profesionalne sezone proveo je igrajući kod vas, a u tom periodu napravio je značajan statistički iskorak između prve i druge godine. Šta je bilo ključno za njegov razvoj u tom periodu?

"Mislim da je jednim delom bilo potrebno samo da se prilagodi profesionalnoj košarci i različitim pozicijama. U suštini, sve je bilo u konstantnom radu. On je prirodno veoma dobar i prijatan čovek. Zaista je dobar momak. Želi naporno da radi. Želi da ispuni ono što trener traži od njega. Takav je. Bilo je potrebno da upozna taj nivo košarke i pronađe samopouzdanje, jer je sposobnost već imao. Bilo je važno da shvati i poveruje: ‘Hej, talentovan sam. Trebalo bi da budem u NBA ligi i mogu da igram u NBA ligi.’ Mislim da je s vremenom to naučio, a onda je nastavio da radi", analizira nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine, pa nastavlja:

"Sve je rezultat rada koji je ulagao i njegove radne etike. Otac mu je bio trener, tako da sve radi kako treba. Govori prave stvari. Od početka je dobro košarkaški vaspitan. Sjajan saigrač, sjajan u svakom smislu. Neke stvari jednostavno zahtevaju vreme. Išlo je korak po korak, korak po korak, a on je zahvaljujući sopstvenom radu izrastao u boljeg igrača".

Rekli ste da se njegova igra dobro dopunjuje sa Karlikovom. Jedna zanimljiva stvar kod Itana jeste to što može da igra sa loptom, ali mu ona istovremeno nije neophodna da bi bio efikasan. Koliko vam je to bilo važno kada ste ga koristili zajedno sa Karlikom?

"Bilo je sjajno, jer kada bi Karliku bio potreban odmor, Itan je mogao da pomogne na poziciji plejmejkera, da napadne i donese pravu odluku. Ali isto tako, kada Karlik ima loptu i kreira za sve ostale, Itan može da završava akcije. Takođe, pošto je bek sa dobrom visinom, može da preuzima u odbrani i da pomogne. Ako želite da odmorite Karlika u određenim matchupima, možete da napravite preuzimanje i stavite Itana na protivničkog plejmejkera. Mnogo različitih stvari možete da radite sa njima zajedno zato što obojica imaju veliki broj veština. Karlik može malo da igra bez lopte i potom poentira na drugoj strani akcije ako Itan vodi napad. Itan može da prenese loptu i pozove akciju za Karlika. Mogu da igraju pik-en-rol jedan za drugoga, i obrnuto".

Veliki deo igračke karijere proveli ste u Evroligi. Kada ste trenirali Karlika i Itana, da li ste kod nekog od njih videli kvalitete zbog kojih ste, na osnovu sopstvenog iskustva u Evropi, znali da bi mogli da budu veoma vredni igrači za evropske klubove?

"Apsolutno. Obojica igraju veoma čvrsto, mogu da igraju fizički i mogu da poentiraju sa poludistance. Takođe, obojica mogu i da igraju pik-en-rol. Mislim da će im sve te stvari omogućiti da kao bekovi budu uspešni u Evroligi".

Da ne zvuči pogrešno sledeće pitanje, ali kada biste sada njihovom treneru u Partizanu Đoanu Penjaroji mogli da kažete jednu stvar o Karliku i jednu o Itanu koja ne može da se vidi u statistici, šta biste mu rekli? Posebno kada je reč o Itanu, pošto je Penjaroja već radio sa Karlikom.

"Za Itana bih rekao da je igrač kojem možete da verujete. Možete da mu verujete i možete da mu date odgovornost. A jedna stvar koju bih rekao treneru jeste da ga tera da priča, da komunicira, jer je veoma pametan igrač. Zna šta trener želi i može da pomogne svima oko sebe. On će uvek saslušati. Uradiće ono što želite od njega, ali morate da ga gurate da nastavi da komunicira i da na taj način pomaže ostalim igračima", zastaje na trenutak nekadašnji as, pa produžava:

"Što se Karlika tiče, njegov trener ga već poznaje, ali rekao bih mu da nastavi da ulaže u njega kako bi Karlik mogao da ulaže u svoje saigrače kao lider. On ima toliko toga da pruži i toliko načina na koje može da pomogne svima oko sebe. Sjajan je igrač koji ljude oko sebe može da učini boljima. Zato bih mu rekao da nastavi da podiže svoje saigrače".

KARLIK UVEK PRIHVATI IZAZOV, ITAN UVEK BIO SPREMAN DA PREUZME VEĆU ULOGU

Možete li da podelite neku priču sa treninga, putovanja ili utakmice Vindi Sitija koja najbolje opisuje vaš odnos sa Itanom i Karlikom?

"Kada je reč o Karliku, mogu da se setim jedne utakmice u Viskonsinu. Naljutio se na mene na poluvremenu zato što je cela ekipa igrala pomalo mekano. Gubili smo, ušao sam u svlačionicu na poluvremenu i rekao im: ‘Svi ste mekani.’ Bio sam, da tako kažemo, malo agresivniji prema ekipi. Karlik je onda izašao na teren i mislim da je u drugom poluvremenu postigao više od 20 poena. Završio je utakmicu sa 40, vratili smo se i pobedili. Posle utakmice mi je u svlačionici rekao: ‘Nemoj više nikada da nas nazoveš mekanima.’ A ja sam mu odgovorio: ‘Ako ćeš ovako da igraš, zvaću vas mekanima svakog dana'. To govorim zato što Karlik reaguje. Ako ga izazovete, on odgovori na izazov. To je bio jedan dobar trenutak. Mnogo puta tokom sezone, kada bih ga na neki način izazvao ili pogurao, odgovorio bi na to. I ne samo tako što bi dobro igrao. On vam može pomoći da pobedite utakmicu".

A, sa Itanom?

"Što se Itana tiče, igrali smo u Meksiko Sitiju. Bila je veoma teška utakmica i mučili smo se. Nismo imali sve naše 'two-way' igrače niti igrače koji su nam bili poslati iz NBA ekipe i bio nam je potreban neko ko će napraviti iskorak i povesti ekipu. On je to uradio. Iskoračio je, preuzeo odgovornost i poveo nas do pobede. Bila je to utakmica protiv ekipe koju, realno, nije trebalo da pobedimo. Ali pošto je u svakom trenutku bio spreman da preuzme veću ulogu, doneo nam je tu pobedu. Neki ljudi kažu da je to bila jedna od najboljih pobeda u mojoj karijeri glavnog trenera. Uvek ću je pamtiti, a Itanu pripada veliki deo zasluga, jer je napravio ogromne poteze upravo kada su nam bili najpotrebniji".

Poslednje pitanje nije vezano za Karlika i Itana... Da li pratite Evroligu i evropsku košarku? Da li ste i dalje u kontaktu sa ljudima iz Bosne sa kojima ste igrali u reprezentaciji ili sa nekim bivšim saigračima iz Srbije?

"Pomalo, najviše zahvaljujući društvenim mrežama i sličnim stvarima. Zapravo sam pre možda dve nedelje razgovarao sa jednim bivšim saigračem iz reprezentacije Bosne i Hercegovine, Feliksom Kojadinovićem. Sada je agent. Preko društvenih mreža povremeno razgovaram sa nekim momcima. Od ljudi iz Evrolige i dalje sam veoma dobar prijatelj sa Džej-Ar Holdenom. Trajana Lengdona viđam stalno, isto kao i Entonija Parkera. Prošle nedelje sam razgovarao sa Popsom Mensa-Bonsuom. Ti ljudi koji su mi bili prijatelji i dalje su moji prijatelji. Takođe imam priliku da vidim neke ljude iz Bosne kada igramo u Njujorku, a kao što ste rekli, preko WhatsAppa i drugih stvari ostajem u kontaktu sa nekim ljudima, kao i sa pojedinim bivšim trenerima".