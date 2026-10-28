Potvrdu neograničenog samopouzdanja kod Kartera bio je šut sa loga Evrolige sa desnih 45 stepeni. Bilo je vremena da se akcija nastavi, da se uđe u neki pik ili štagod, ali ne. Karter je potegao preko ruke sa osam i po metara i zaličio na Demijana Lilarda .

Zaista je došlo njegovo vreme. Karter je miran, moglo bi da se kaže i povučen košarkaš, ali kada je pogađao trojke jednu za drugom čak ni on nije mogao da ostane bez reakcije. Videlo se koliko mu znači energija sa tribina i ljubav koju je dobio od navijača. Nakon prve dve trojke je bilo jasno da bi mogao da obeleži meč sa Makabijem, a onda se prilikom svakog sledećeg njegovog šuta sa tribina čula ona čuvena: " Ušla ", pre nego što bi Karter uopšte izbacio loptu.

"Dame time" je čuvena Lilardova proslava, a izgleda da je u Beogradu sinoć bio "Tyson time", pošto je Karter odigrao maltene savršenu partiju. Nikada pre nije dao ovoliko poena u crveno-belom dres, iako je došao u Beograd na leto 2025. godine sa oreolom odličnog skorera.

Naravno, uzrok njegove slabe igre je dobro poznat - plućna embolija koja ga je zadesila posle samo tri evroligaška kola prošle sezone. Dugo je bio van terena, dok kada se vratio nije bio sav svoj. Saša Obradović je davao sve od sebe da ga povrati u život, ali u ludom ritmu to nije bilo moguće. Imao je Karter nekoliko utakmica sa nula poena i bio je maltene neprimetan.

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Onda je došao Ibon Navaro. I jedan od glavnih zadataka je bio da pronađe način kako da vrati Kartera na dobar put. Ujedno je Amerikanac bio i jedini igrač koga je španski trener znao od ranije, pa je imao određeni kredit. Od osam uvodnih mečeva u Evroligi Karter je bio starter na pet, što dovoljno govori.

Nije baš vraćao Navaru to poverenje. Odbrambeno je to bilo solidno, ali u napadu se Karter dugo tražio. Prosto je loše izgledao, igrao je bez samopouzdanja i to je bio najveći problem. Ukalupljen u nekih 15 minuta nije uspevao da doprinese, u večitom derbiju se potpuno pogubio i zaista je delovalo da je tu samo da popuni roster.

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A onda, kako to obično i bude - ušla su prva dva šuta i Karter je izgledao kao neko kome je samopouzdanje ubrizgano u venu. I svima u dvorani je bilo drago zbog njega. Navijačima, upravi, Navaru i naravno njemu. Konačno se probudio, oslobodio i zasuo Makabi.

Uticaj koji je Navaro imao na njega je nemoguće zanemariti. Radili su zajedno u Unikahi iz Malage tri godine i Navaro je taj koji je stvorio Kartera. Pod palicom španskog trenera bek je napravio skok od dobrog do odličnog igrača. I nagrade koje je pokupio u međuvremenu to potvrđuju. MVP kupa Španije, osvajač kupa Španije, MVP Fajnal fora FIBA Lige šampiona, dvostruki osvajač FIBA Lige šampiona.