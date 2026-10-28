Tauns i Branson pokrenuli šampiona; Tejtum uz svuk sirene u produžetku

Nije Pistonsima pomogao ni odličan ulazak u meč. Čak 38 poena postigli su u prvoj četvrtini (38:25), ali su u naredne dve naišli na bedem protivničke odbrane (12:26, 13:37), što je prelomilo utakmicu.

Očajan šut imali su gosti u drugoj i trećoj četvrtini. Pogodili su samo dve trojke iz 21 pokušaja, a ukupno su gađali 9/42 u tom periodu igre. Po povratku sa velikog odmora razgoropadio se Tauns, koji je u trećoj deonici ubacio 13 poena i potpisao kapitulaciju timu iz Detroita.

Povratak na pobedničku stazu Pistonsi će tražiti protiv Šarlota pred svojim navijačima, dok će Niksi pokušati da nastave željenim putem u Čikagu.

Dramatičan meč odigrali su Boston i Bruklin, ali su Seltiksi uspeli da opravdaju ulogu favorita - 125:124. Do pobede su morali dužim putem, kroz produžetak, a doneo ju je Džejson Tejtum pogotkom uz zvuk sirene. Bio je to koš za njegovih 40 poena, uz 8 asistencija i 5 skokova. Šutirao 10/20 iz igre i 2/7 za tri poena, ali kada je bilo najpotrebnije, ruka nije zadrhtala.