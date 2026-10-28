Tauns i Branson pokrenuli šampiona; Tejtum uz svuk sirene u produžetku
Vreme čitanja: 3min | sre. 28.10.26. | 06:58
Prvi poraz Detroita uprkos furioznom otvaranju meča; Boston produžio gubitničku seriju Netsa
Konačno mogu da odahnu u Medison Skver Gardenu. Njujork je savladao zahuktali Detroit sa 111:97 i podsetio na šampionske dane iz prošle sezone. Posle tri uzastopna poraza, a šest u međusobnim okršajima sa Pistonsima, Niksi su se trgli i pokazali da ih ne treba prerano otpisivati.
Karl-Entoni Tauns sa 27 poena i 20 skokova i Džejlen Branson sa 23 poena i 7 asistencija predvodili su ekipu Majka Brauna do prve pobede, dok su gosti pretrpeli prvi poraz u sezoni. Nije im bilo dovoljno 22 poena i 9 skokova Pola Rida, niti 19 poena, 9 skokova i 8 asistencija Kejda Kaningema.
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Nije Pistonsima pomogao ni odličan ulazak u meč. Čak 38 poena postigli su u prvoj četvrtini (38:25), ali su u naredne dve naišli na bedem protivničke odbrane (12:26, 13:37), što je prelomilo utakmicu.
Očajan šut imali su gosti u drugoj i trećoj četvrtini. Pogodili su samo dve trojke iz 21 pokušaja, a ukupno su gađali 9/42 u tom periodu igre. Po povratku sa velikog odmora razgoropadio se Tauns, koji je u trećoj deonici ubacio 13 poena i potpisao kapitulaciju timu iz Detroita.
Povratak na pobedničku stazu Pistonsi će tražiti protiv Šarlota pred svojim navijačima, dok će Niksi pokušati da nastave željenim putem u Čikagu.
Dramatičan meč odigrali su Boston i Bruklin, ali su Seltiksi uspeli da opravdaju ulogu favorita - 125:124. Do pobede su morali dužim putem, kroz produžetak, a doneo ju je Džejson Tejtum pogotkom uz zvuk sirene. Bio je to koš za njegovih 40 poena, uz 8 asistencija i 5 skokova. Šutirao 10/20 iz igre i 2/7 za tri poena, ali kada je bilo najpotrebnije, ruka nije zadrhtala.
Pol Džordž je dodao 20 poena, 7 asistencija i 7 skokova, dok su na drugoj strani prednjačili Majkl Porter (27 poena, 12 skokova) i Džulijus Rendl (24p, 9sk).
Netsi su trojkom rukija Majkla Brauna u poslednjoj sekundi četvrte četvrtine stigli do produžetka, ali je šesti pik sa drafta potom promašio polaganje na 2,3 sekunde do kraja i ostavio Bostonu šut za pobedu koji je iskoristio Tejtum.
Bila je ovo vrlo napeta utakmica u kojoj nijedan tim nije imao dvocifrenu prednost. Boston je stigao do treće pobede, posle uvodnog poraza od Detroita kada je ispustio 22 poena prednosti, dok je Bruklin pretrpeo i četvrti poraz zaredom.
Netsi će učinak pokušati da poprave na svom parketu protiv uzdrmanog Detroita, dok Seltiksi naredni meč igraju protiv Čikaga, takođe kao domaćini.
NBA - REZULTATI
Njujork - Detroit 111:97
/Tauns 27p, 20sk - Rid 22/
Boston - Bruklin 125:124, posle produžetka
/Tauns 40 - Porter 27p, 12sk/
San Antonio - Sakramento 130:103
/Vembanjama 29p, 10sk - Hanter 24/
L.A. Lejkers - Portland 129:136
/Dončić 41 - Avdija 23/