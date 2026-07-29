Rezzime jučerašnjeg dana (utorak): Gomila izneverenih očekivanja

ZAOKRUŽENO

APOLON LIMASOL - DILA GORI (tip 1, kvota 1,32) – rezultat 3:0

Nakon 4:0 za Kiprane u Gruziji, nije se postavljalo pitanje ko je favorit u revanšu. Samo pitanje motiva i ozbiljnosti. Apolon je i to odradio kako treba. Opet je naneo ubedljiv poraz gruzijskom rivalu. Poveo je u 22. minutu, a pobedu prelomio nakon sat vremena igre preko Garija Rodrigeša. Španac Eskriče je u nadoknadi stavio tačku, a vama doneo kvotu 1,32.

ŠAMROK - ARARAT (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 2:1

Odlično je otvorio ovu utakmicu domaćin, poveo je već u 11. minutu, a da drži sve konce u svojim rukama Šamrok je pokazao 25 minuta kasnije, kada je Aron Grini uduplao prednost Iraca. Međutim, Sandro Lima je smanjio prednost domaćina golom u 73. minutu, te na taj način postigao gol vredan prolaska dalje za Ararat - koji je u Jermeniji slavio sa 2:0.

PSV - AJNDHOVEN (tip 1, kvota 1,40) – rezultat 3:0

PSV je generalnu probu za Superkup Holandije protiv AZ Alkmara odradio protiv lokalnog rivala Ajndhovena i napumpao mišiće pred okršaj za prvi trofej u sezoni. Iako je igrao u šarenom sastavu bez nekolicine nosilaca igre, rutinski je očitao lekciju gradskom rivalu. Napadač Buamdi je otvorio goleadu u šestom minutu, vezista Til nastavio nakon pola sata igre, a tačku je stavio 18-godišnji Buhudan.

PRECRTANO

DINAMO ZAGREB - TUN (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 2:2

Neodoljivo je sve podsetilo na onaj plej-of za Ligu šampiona iz sezone 2022/2023, tada je Bode Glimt propustio priliku da dokusuri Dinamo, a sada Tun. Dopustio mu je da se digne iz mrtvih. Izgleda da u švajcarskom klubu ne znaju za glogov kolac. Nisu ga udarili na vreme, nisu iskoristili najmoćnije sredstvo iz južnoslovenske mitologije. Da jesu, oni bi bili ti koji idu dalje, ovako je to Dinamo – 3:2 (2:2, 0:2). Opširnije OVDE.

RIGA - VARDAR (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 1:2

Praktično je daža vi revanš utakmice sa KuPS-om doživeo Vardar večeras u Letoniji, opet je uspeo da ispravi greške iz Makedonije, poravna rezultat u ukupnom skoru, čak bude i nadomak prolaska u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije, ali je kasni gol Abdulrahmana Taiva u potpunosti probudio domaću Rigu, koja je uspela da ugura ovu utakmicu u dodatnih 30 minuta i tamo praktično samelje makedonskog predstavnika za konačnih 5:2(0:1), odnosno u ukupnom skoru – 8:4 za Letonce. Opširnije OVDE.

CELJE - EGNATIJA (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 1:1

Oba gola postignuta su već u prvom delu igre, gosti su poveli u 21. minutu autogolom Darka Hrke, a izjednačenje je doneo Mario Kvesić svega 13 minuta kasnije. Menjali su u nastavku treneri i jedne i druge ekipe, ali se stiče utisak da ipak nisu želeli previše da rizikuju, te je ovaj duel otišao u produžetke... Opširnije OVDE.

DRITA - FLORIJANA (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 1:1

Izuzetno rezultatski zanimljivu utakmicu odigrale su ove dve ekipe, gost je poveo u 40. minutu golom Pola Embonga, te uspešno čuvao tu prednost sve do same završnice duela. A na kraju - hladan tuš. U 88. minutu meča Jorgo Pelumbi postiže zlata vredan gol za Dritu, kojim joj nije obezbedio samo izjednačenje na ovom meču, već i poravnanje u ukupnom skoru.

HARTS - ŠTURM (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 0:2

Nije bilo pogodaka u prvom poluvremenu, gosti su igrali u laganom ritmu i bez većih problema čuvali prednost od ubedljivih 4:0, koju su poneli iz prve utakmice. Dodao je Šturm gas na početku drugog poluvremena i sa dva pogotka u četiri minuta, između 64. i 68. rešio pitanje pobednika u revanšu.

CSKA 1948 - TRNAVA (tip 1, kvota 1,75) – rezultat 0:0

Nakon 0:0 u prvom meču u Slovačkoj, Bugari su bili blagi favoriti na svom terenu u revanšu. Ali, ni posle dodatnih 120 minuta ovog dvomeča nismo videli gol. Čak su Slovaci bili bolji, ali je CSKA prošao u penal-seriji pošto je Hrvat Laušić promašio u trećoj seriji.

ASTON VILA - SOSIJEDAD (tip 1, kvota 2,05) – rezultat 2:4

Real Sosijedad je gostovao na Ostrvu u pripremnom periodu i u Volsalu slavio protiv Aston Vile koja je bila favorit na papiru, ali ne i na terenu. Engleski tim je igrao u kombinovanom sastavu bez najboljih igrača, što govore i imena strelaca tinejdžera Džordža Hemingsa i Brajana Madža. Prvi je pogodio za vođstvo, drugi za izjednačenje, ali su španski rezervisti bili bolji u finišu i sa dva gola potpisali pobedu.