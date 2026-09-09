Prljava igra Fiorentine: Želi da tuži Grosa kako bi uštedela na plati
Vreme čitanja: 2min | sre. 09.09.26. | 03:07
Novo poglavlje u priči oko otpuštanja trenera Viole
Odlazak Fabija Grosa sa klupe Fiorentine je za mnoge u Italiji bila šokantna vest. Ne dešava se često da ozbiljni klubovi iz najjačih evropskih liga posegnu za smenom trenera već posle tri utakmice u ligi. Ipak, klub iz Firence je to uradio sa Grosom i na njegovo mesto vratila Paola Vanolija. Ipak, to nije sve. Kako prenosi Sky sport Italia, Fiorentina sprema tužbu protiv Grosa, a Football Italia donosi informaciju da je po sredi prljava igra Viole.
Naime, prema rečima ovog portala, Fiorentina planira pravni postupak protiv svog bivšeg trenera sa ciljem da mu se ne isplaćuje plata do kraja ugovora. Advokati kluba iz Firence žele da pokušaju da dokažu da je Groso morao biti otpušten jer je u burnom razgovoru sa sportskim direktorom Fabijom Paratičijem rekao da nije u mogućnosti da nastavi posao zbog fundamentalnih neslaganja sa strategijom transfera.
Izabrane vesti
Ipak, uprkos tome je izjavio da nije u mogućnosti da nastavi posao, pa čak iako je govorio da se neće dolaziti u trening centar, Fabio nijednog trenutka nije ponudio ostavku. Uprava je nameravala da nekadašnjeg šampiona sveta sa Italijom ostavi na klupi barem do reprezentativne pauze. Grosova sudbina zavisila je od mečeva protiv Napolija i Venecije u Seriji A, odnosno Pize u Kupu Italije.
Na kraju je sve puklo pre nekoliko večeri tokom razgovora sa Paratičijem i nije bilo moguće da se saradnja nastavi. Naravno, daleko da je Paratiči u celoj priči čist. Italijanski mediji mu zameraju da je igrače nagomilavao, a da je otkaz Grosu histeričan potez čoveka koji nema plan.
A na prvu, sve je izgledalo lepo. Posle sezone u kojoj se borila za opstanak, Fiorentina je za trenera dovela čoveka koga u Seriji A vide kao jednog od najtalentovanijih, čak ga je i Paolo Maldini video kao rešenje za selektora Azura nakon odličnog posla u Sasuolu. Potpisao je ugovor na dve plus jednu godinu sa platom od 1.200.000 evra, dok je za nove igrače izdvojeno 150.000.000 evra. I sve se raspalo posle tri meseca.
Podsećanja radi, Fiorentina je prethodne sezone otpustila Stefana Piolija posle deset utakmica u Seriji A, a sada Grosa posle tri, samo da bi posle njih dovodila istog čoveka kao zamenu. Nešto tu ozbiljno nije u redu.