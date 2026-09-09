Sila prirode: Hulk ima četiri banke, ali je i dalje fudbalski kiborg

Nema tu više one brzine i okretnosti kakve je nekad bilo, ali je Hulk još jednom pokazao da je sila prirode i fudbalski fenomen. Nestvarno je da čovek ima četiri banke, a da i dalje izgleda kao da bi mogao da igra još pet godina. Još uvek ima baruta u njegovim nogama da sam može da reši utakmicu i to ne bilo koju, nego onu koja njegov Fluminense može da približi plasmanu u polufinale - 2:0.

Nekadašnji igrač Porta i Zenita isukao je katanu i pocepao na froncle argentinski Platense, pogotovo u prvih 45 minuta, gde je doslovce čitavu odbranu rivala nosio u zubima i bio zaslužan za oba gola. Najpre kad je sredinom prvog dela u kontri spoljnom hitrog Nonata, a ovaj lagano poslao loptu iza leđa Huana Pabla Kocanija. Samo deset minuta kasnije, vremešni napadač se upisao u strelce.