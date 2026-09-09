Sila prirode: Hulk ima četiri banke, ali je i dalje fudbalski kiborg
Vreme čitanja: 2min | sre. 09.09.26. | 01:54
Vremešni Brazilac briljirao protiv Platensea idoveo Fluminense u predvorje polufinala Libertadoresa - 2:0
Nema tu više one brzine i okretnosti kakve je nekad bilo, ali je Hulk još jednom pokazao da je sila prirode i fudbalski fenomen. Nestvarno je da čovek ima četiri banke, a da i dalje izgleda kao da bi mogao da igra još pet godina. Još uvek ima baruta u njegovim nogama da sam može da reši utakmicu i to ne bilo koju, nego onu koja njegov Fluminense može da približi plasmanu u polufinale - 2:0.
Nekadašnji igrač Porta i Zenita isukao je katanu i pocepao na froncle argentinski Platense, pogotovo u prvih 45 minuta, gde je doslovce čitavu odbranu rivala nosio u zubima i bio zaslužan za oba gola. Najpre kad je sredinom prvog dela u kontri spoljnom hitrog Nonata, a ovaj lagano poslao loptu iza leđa Huana Pabla Kocanija. Samo deset minuta kasnije, vremešni napadač se upisao u strelce.
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Paulo Enrike Ganso je pokazao zbog čega je nekada važio za jednog od najvećih talenata brazilskog fudbala, poslao je Hulku idealan pas u prostor, ovaj uspeo da izbegne ofsajd zamku i lako spakuje loptu u mrežu. Imao je Hulk još nekoliko dobrih poteza, ali su ga saigrači ispoštovali boljom realizacijom.
Platense se trgnuo tek u nastavku, ali utisak je da je već bilo prekasno. Ipak je Flu bio veliki favorit na domaćem terenu i juriti protiv njih dva gola minusa je nemoguća misija. Pogotovo ako se Hulku igra fudbal kao što mu se igrao večeras.
Istina, argentinski tim je imao mnogo više šuteva na gol (3-12), ali skoro svi su bili potpuno bezopasni po gol Fabija, a i većina je bila u drugom poluvremenu. Flu se zatvorio i bez većih problema završio posao. Verovatno i čekirao kartu za polufinale.