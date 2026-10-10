Najava dana (subota, 10. oktobar): Zvezda u Kragujevcu, pa šetnja po evropskim terenima

ASTON VILA – BRENTFORD, 16.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Engleska 1)

Aston Vila na svom “Vila Parku” traži prekid loše serije kod kuće i popravni protiv raspucanog Brentforda, koji igra najbolju polusezonu u istoriji kluba. Domaćin je nakon trijumfa nad Totenhemom tek na 16. poziciji, dok četvrtoplasirane Pčele stižu u seriji od sedam mečeva bez poraza i nakon ubedljivih 3:0 protiv Čelsija. Oba tima imaju ozbiljne kadrovske probleme zbog povreda ključnih igrača, a tradicija je na strani gostiju koji su prošle sezone dobili oba međusobna prvenstvena okršaja.

ARSENAL – LIDS, 13.30 MOZZART RELAX

(Fudbal, Engleska 1)

Drugoplasirani Arsenal na “Emirejtsu” želi brejk nakon poraza od Brajtona i novu pobedu protiv Lidsa, koji ove sezone igra promenljivo. Tobdžije pod uticajem sjajne forme i efikasnog napada pred domaćom publikom slove za apsolutnog favorita. Sa druge strane, gosti iz Jorkšira spas traže u čvrstom defanzivnom bloku i kontranapadima.

MAN. JUN. – TOTENHEM, 18.30 MOZZART RELAX

(Fudbal, Engleska 1)

Mančester junajted na traži izlaz iz serije od tri meča bez pobede protiv Totenhema, koji proživljava još dublju krizu i drži samo dno tabele. Crveni đavoli su tek na 12. poziciji sa pet bodova, dok londonski Pevci stižu sa samo dva osvojena boda iz uvodnih pet kola.

BARSELONA – HETAFE, 18.30 MOZZART RELAX

(Fudbal, Španija 1)

Barselona na svom terenu želi nastavak maksimalnog niza od sedam pobeda protiv jedanaestoplasiranog Hetafea, koji spas traži u tradicionalno tvrdoj odbrani. Katalonci pod vođstvom Hansija Flika igraju u neverovatnoj napadačkoj formi sa 31 postignutim golom, pa im uloga apsolutnog favorita ne dolazi u pitanje uprkos izostancima povređenih De Jonga i Kristensena. Drastična razlika u klasi i trenutni momentum garantuju pritisak domaćina.

REAL MADRID – VILJAREAL, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Španija 1)

Domaćin na “Santjago Bernabeu” ima imperativ pobede protiv Viljareala kako bi zalečio rane nakon poraza u gradskom derbiju od Atletika i smanjio zaostatak za Barselonom, Atletikom i Betisom. Žuta podmornica stiže u Madrid u naletu nakon dva vezana trijumfa. Iako oba tima kubure sa povredama važnih igrača, tradicija je ubedljivo na strani Madriđana.

MONAKO – TULUZ, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Francuska 1)

Monako na svom želi nastavak nepobedivog niza (četiri pobede i remi) i potvrdu prvog mesta protiv trinaestoplasiranog Tuluza. Kneževi igraju u izvanrednom ritmu i apsolutni su favoriti na svom terenu uprkos sitnijim problemima sa povredama. Gosti stižu rasterećeni nakon prve pobede u prvenstvu nad Avrom, ali tradicija i drastična razlika u klasi ove sezone garantuju pritisak domaćina i njihovu sigurnu pobedu.

PSŽ – LE MAN, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Francuska 1)

Šestoplasirani PSŽ na Parku prinčeva traži treću uzastopnu pobedu protiv devetoplasiranog Le Mana kako bi uhvatio priključak sa vrhom tabele. Aktuelni šampion polako podiže formu i slovi za apsolutnog favorita, dok gosti stižu rasterećeni i u solidnom ritmu sa pet vezanih mečeva na kojima su postigli gol. Ipak, ogromna razlika u klasi i prednost domaćeg terena garantuju dominaciju Parižana, pa bi sve osim njihove ubedljive pobede bilo prvorazredna senzacija.

AUGZBURG – BAJERN, 15.30 MOZZART RELAX

(Fudbal, Nemačka 1)

Četvrtoplasirani Augzburg na svom terenu želi novu senzaciju protiv moćnog Bajerna, koji na meč stiže neporažen i osokoljen ubedljivim trijumfom od 7:0 nad Unionom. Domaćin je odlično otvorio sezonu, ali se suočava sa kadrovskim problemima, dok gosti iz Minhena u meč ulaze bez povređenog Džamala Musijale. Iako tradicija i kvalitet apsolutno favorizuju Bajern, sjajna forma oba rivala na startu Bundeslige garantuje uzbudljiv, napadački i efikasan komšijski okršaj.

RB LAJPCIG – AJNTRAHT, 18.30 MOZZART RELAX

(Fudbal, Nemačka 1)

Devetoplasirani RB Lajpcig na svom terenu traži treći uzastopni trijumf i proboj ka vrhu tabele protiv direktnog konkurenta Ajntrahta, koji zaostaje samo jedan bod. Oba tima u ovaj okršaj ulaze oslabljena povredama ključnih igrača, što će primorati trenere na taktičke izmene nakon reprezentativne pauze. Iako domaći teren daje blagu prednost Lajpcigu, tradicija njihovih efikasnih duela obećava otvoren, dinamičan i golgeterski bogat fudbal.