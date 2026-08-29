Najava dana (subota, 29. avgust): Lige petice su vam na dlanu

TOTENHEM – NJUKASL, 18.30

(Fudbal, Engleska 1)

Njukasl je u prvom kolu na remi navukao Liverpul, a zatim je savladao VBA u Liga kupu. Pevci imaju poraz u prvom kolu od strane Brentforda, a zatim su savladali Čarlton u kup takmičenju. Na poslednja dva meča para dolazila je GG3+ igra, a na meču iz februara ove godine slavio je Njukasl sa 1:2.

STRAZBUR – LANS, 17.15

(Fudbal, Francuska 1)

Četiri primljena gola Strazbura od strane Marselja u prvom kolu, deluju kao ozbiljan šamar za domaćina. S druge strane, Lans je pregazio Oser sa 5:2, a dve pomenute utakmice ujedno su bile i najefikasnije u prvom kolu Lige 1. Na poslednjem meču para bilo je 1:1, a 0-2 igra je došla na poslednje tri utakmice ovih timova.

RB LAJPCIG – MENHENGLADBAH, 15.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Kada smo videli kako Menhengladbah dobija Aston Vilu na pripremama, jasno nam je postalo da RB Lapcig mora da krcka tvrd orah. Domaćin tradicionalno ne gubi mečeve para kada igra na svom trenu, a poslednji meč para dobio je s minimalcem. Na poslednjih pet mečeva ovih timova dolazila je 0-2 igra.

DORTMUND – HAMBURGER, 18.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Dortmund je pao u finalu Superkupa Nemačke, pošto ga je Bajern savladao sa 1:2, a prvo kolo je prilika kako za iskupljenje pred navijačima, tako i za najavu ambiciozne sezone. Očekujemo ofanzivnu postavu Nika Kovača, protiv Hamburgera, koji će se definitivno fokusirati na defanzivu.

GALATASARAJ – GECTEPE, 20.30

(Fudbal, Turska 1)

Iz prva dva kola, Galata je izvukla remi sa Korumom, plus pobedu nad Erzurumom. Na oba meča je došla 4+ igra, dok je Gectepe do sada izvukao samo bod iz utakmice sa Samsunom, na kojoj je došla i 6+ igra. Jasno je kao dan da će ovde domaćin igrati na ubedljivu pobedu, a gosti pokušati da se spase od rezultatskog debakla.

ČUKARIČKI – VOJVODINA, 21.00

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Čukarički je očekivano prekinuo pozitivan niz porazom na Marakani, ali veći problem za tim sa Banovog brda predstavljaju brojne povrede ključnih igrača i prinudno podmlađivanje sastava. Sa druge strane, Vojvodina se još uvek uigrava pod novim trenerom Markom Savićem i beleži četiri vezana poraza na gostovanjima, pa treba razmisliti s obzirom na tradiciju efikasnih međusobnih mečeva.

ŽELEZNIČAR PANČEVO – RADNIK SURDULICA, 19.00

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Ako računamo i Evropu, Železničar je bez pobede na proteklih pet utakmica. Radnik je, pak, imao dve utakmice zaredom na svom terenu, pobedio je Mačvu (2:1) i Novi Pazar (1:0), pa lakše diše pred put za Pančevo. Bez obzira na to, svakako da je u ovoj kombinaciji Železničar po sastavu kvalitetniji tim.

SOSIJEDAD – ESPANJOL, 19.00

(Fudbal, Španija 1)

Espanjol je izvukao bod levanteu, a zatim je sa 1:2 poražen od Real Madrida. Sosijedad ima poraze od Reala i Betisam plus niz od tri uzastopna poraza na prijatelsjkim utakmicama sa Tuluzom, Kelnom i Čelsijem. Svakako vlada panika u redovima domaćina, a mi se sećamo da su se poslednja dva meča para završavala remi ishodima, uz prolazak GG igre.



SEVILJA – ATL. MADRID, 21.30

(Fudbal, Španija 1)

Sevilja je izvukla šest bodova iz Rajo Valjekana i Bilbaa, a profit svi oni koji su na njihovim mečevima odigrali GG3+. Atletiko od maksimale razdvaja remi sa Viljarealom, pa će Dijego Simeone svakako juriti tri boda. Gosti će napadati iz sve snage, a valja se setiti i da je Sevilja poslednji put bila bolja sa 2:1, i da će joj se madriđani svetiti.

