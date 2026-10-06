Najava dana (utorak, 6. oktobar): Liga nacija je na tapetu

ENGLESKA – ČEŠKA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Zaboravili su Englezi poraz od Španije na Vembliju, jer Ligu nacija vide prvenstveno kao poligon za uigravanje i eksperimente. Tuhelov tim nije blistao protiv Češke, ali je rano isključenje domaćina pretvorio u rutinsku pobedu od 0:2. Sa šest bodova u džepu, Gordi Albion sada rasterećenije dočekuje naredni izazov, rešen da podigne nivo igre i nastavi sa razvojem tima koji je demolirao Hrvate.

ŠKOTSKA – SLOVENIJA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Hempden Park biće poprište direktne bitke za drugo mesto u grupi, pošto su rivali trenutno izjednačeni sa po četiri boda. Prvi meč u Ljubljani završen je bez golova, pre svega zahvaljujući bravurama Jana Oblaka. Škoti podižu formu nakon trijumfa u Skoplju i uzdaju se u vatrenu domaću publiku, dok Slovenci traže popravni posle minimalnog poraza od Švajcaraca.

ŠVAJCARSKA – MAKEDONIJA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Dominantne Sajdžije drže čelnu poziciju u grupi sa stoprocentnim učinkom, dok gosti stižu na ovo teško gostovanje prikovani za dno, bez osvojenog boda i postignutog pogotka. Prvi međusobni duel u Skoplju potpuno je pripao Švajcarcima, pa se i u Lucernu očekuje jednosmerna utakmica u kojoj je domaćin izraziti favorit.

BELORUSIJA – FINSKA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Nakon helsinških 0:0 pre sedam dana, rivali se ponovo sastaju na neutralnom terenu u Budimpešti. Finci i dalje drže čelo tabele i ulogu blagog favorita, ali su svesni koliko je protivnik tvrd pregovarač. Belorusi su nakon ubedljivih 4:0 protiv San Marina podigli samopouzdanje i rasterećeni vrebaju šansu iz drugog plana.

ESTONIJA – ISLAND, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Talin je domaćin direktnog okršaja za lidersku poziciju u grupi. Islanđani na vrh tabele donose sedam bodova, dok ih Estonci prate sa dva koraka zaostatka. Prvi meč u Rejkjaviku protekao je bez pobednika (1:1), a obe ekipe sada hvataju zamajac nakon trijumfa u prethodnom kolu.

LUKSEMBURG – BUGARSKA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Nakon iznenađujućeg trijumfa u Plovdivu (2:1), Luksemburg pred svojim navijačima želi novi skalp protiv uzdrmanog rivala kako bi definitivno pobegao sa dna. Bugari stižu u totalnom autu, sa samo jednim bodom i novim kormilarom na klupi koji mora ekspresno da trgne ekipu posle teškog šamara na Islandu, gde su poraženi sa 3:0.

MOLDAVIJA – SLOVAČKA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Slovačka stiže u Kišinjev rešena da potvrdi dominaciju i učvrsti se na čelu tabele. U prvom međusobnom duelu Slovaci su rutinski slavili sa 2:0, pa i u ovaj revanš ulaze kao izraziti favoriti. Iako drugoplasirana Moldavija pred svojim navijačima želi da pruži jači otpor i popravi utisak, velika razlika u kvalitetu na strani je gostiju, od kojih se očekuje da bez većih problema odnesu sva tri boda.

KAZAHSTAN – FARSKA OSTRVA, 16.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Okršaj u Astani predstavlja direktnu borbu za opstanak, pošto su oba tima još uvek bez trijumfa u grupi. Kazahstanci drže fenjer sa samo jednim bodom nakon bolnog poraza od Moldavije (1:2), dok Farani imaju bod više i stižu sa namerom da odbrane remi iz prvog međusobnog duela (1:1). Domaći teren i imperativ pobede stavljaju Kazahstan u ulogu blagog favorita, ali gosti važe za žilavu ekipu koja retko kapitulira bez velike borbe, pa treba očekivati tvrd i neizvestan meč.

SAUDIJSKA ARABIJA – UAE, 20.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Zalivski kup – finale)

Veliko finale u Džedi donosi direktnu bitku za regionalni tron. Saudijci pred svojim navijačima jure trofej koji čekaju jako dugo, a do samog kraja stigli su nakon dramatičnih penala protiv Katara. Sa druge strane, UAE traži svoju treću krunu u istoriji, a plasman u meč za titulu obezbedio je minimalcem protiv Omana. Domaći teren daje blagu prednost Saudijskoj Arabiji, ali tradicija ovih derbija obećava rovovsku borbu u kojoj će jedna greška odlučiti novog šampiona.