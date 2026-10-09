Najbolje ocenjeni: Petru Sukačevu prva etapa

Na drugom mestu je arhitekta igre Radničkog iz Kragujevca Nemanja Glavčić sa ocenom 6,75. Povratnik u srpski fudbal je najistaknutija figura u timu Feđe Dudića, koji je ujedno i najprijatnije iznenađenje prve etape šampionata. Za Glavčića je Dudić rekao da je jedan od najboljih vezista koje je ikada trenirao, a prepoznali su to i izveštači Mozzart Sporta.

Čukaričkom ne ide najbolje, ne onako kako su se nadali na Banovom brdu, ali je zato Uroš Miladinović jedna od perjanica domaćeg šampionata. Pogotovo je u prvih nekoliko kola briljirao mladi ofanzivni vezista, što je sa prosečnom ocenom 6,66 donelo treće mesto na listi najbolje ocenjenih igrača lige.

Potom sledi tandem Crvene zvezde: veteran Mirko Ivanić i mladi lav Matej Gaštarov sa identičnom ocenom 6,64. Crveno-beli su lideri Mozzart Bet Superlige, ali je usud dugogodišnjeg šampiona da teško može više nečim da oduševi i navijače i izveštače...

Visoko je kotiran komandant odbrane IMT-a Stefan Šapić, koji ima prosečnu ocenu 6,61, tik ispred krilnog napadača Vojvodine Lazara Ranđelovića (6,60), najboljeg asistenta lige.

Potom sledi ponov dvojac iz Crvene zvezde, čine ga novajlije Mohamed Abu Fani i Loizos Loizu sa ocenom 6,58, dok Top10 zatvara univerzalac Vojvodine Dragan Kokanović sa ocenom 6,57, koju deli sa štoperom Kragujevčana Slobodanom Simovićem.

NAJBOLJE OCENJENI:

1. Petar Sukačev (Vojvodina) 6,80

2. Nemanja Glavčić (Radnički KG) 6,75

3. Uroš Miladinović (Čukarički) 6,66

4. Mirko Ivanić (C. zvezda) 6,64

5. Matej Gaštarov (C. zvezda) 6,64

6. Stefan Šapić (IMT) 6,61

7. Lazar Ranđelović (Vojvodina) 6,60

8. Mohamed Abu Fani (C. zvezda) 6,58

9. Loizos Loizu (C. zvezda) 6,58

10. Dragan Kokanović (Vojvodina) 6,57

11. Slobodan Simović (Radnički KG) 6,57

12. Aleksa Kuljanin (Železničar) 6,56

13. Entoni Dikson (Novi Pazar) 6,56

14. Nikola Marjanović (Radnički KG) 6,56

15. Dragan Rosić (Vojvodina) 6,55

16. Kvaku Karikari (Železničar) 6,50

17. Nikola Jovanović (Železničar) 6,50

18. Martin Novaković (Radnik) 6,50

19. Jovan Živković (Radnički KG) 6,50

20. Jakuba Silue (OFK Beograd Mozzart Bet) 6,50