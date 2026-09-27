Bandža Si ponovo na treninzima Partizan Mozzart Beta, čeka se konačni dogovor

Naglasio je nekoliko puta, pre svega u intervjuu za Mozzart Sport, onda i na konferencijama za novinare Đoan Penjaroja da su Partizan Mozzart Betu potrebna pojačanja na pozicijama krila i "četiri na pet", što je još jednom potvrđeno i posle trijumfa nad Armanijem na otvaranju evroligaške sezone. Kako je prvo objavio sajt Basketball Sphere, a potvrđeno je Mozzart Sportu, pred potpisom je definitivno Bandža Si.

Kako nezvanično saznaje naš sajt, Si je već na treningu sa crno-belima i ostaje samo da se postigne konačni dogovor oko dužine ugovora. Podsetimo, prekaljeni francuski košarkaš je ovog leta već radio sa Đoanom Penjarojom tokom priprema za novu sezonu, kada je zajedno sa Nemanjom Gordićem pomagao na treninzima Partizan Mozzart Beta da se popuni broj seniorskih košarkaša. I, očigledno ostavio dobar utisak, jer se i njegov igrački profil našao na stolu španskog stručnjaka. I očigledno se samo čeka trenutak potpisa.