Bandža Si ponovo na treninzima Partizan Mozzart Beta, čeka se konačni dogovor
Vreme čitanja: 2min | ned. 27.09.26. | 13:24
Francuski košarkaš pred zvaničnim povratkom među crno-bele
Naglasio je nekoliko puta, pre svega u intervjuu za Mozzart Sport, onda i na konferencijama za novinare Đoan Penjaroja da su Partizan Mozzart Betu potrebna pojačanja na pozicijama krila i "četiri na pet", što je još jednom potvrđeno i posle trijumfa nad Armanijem na otvaranju evroligaške sezone. Kako je prvo objavio sajt Basketball Sphere, a potvrđeno je Mozzart Sportu, pred potpisom je definitivno Bandža Si.
Kako nezvanično saznaje naš sajt, Si je već na treningu sa crno-belima i ostaje samo da se postigne konačni dogovor oko dužine ugovora. Podsetimo, prekaljeni francuski košarkaš je ovog leta već radio sa Đoanom Penjarojom tokom priprema za novu sezonu, kada je zajedno sa Nemanjom Gordićem pomagao na treninzima Partizan Mozzart Beta da se popuni broj seniorskih košarkaša. I, očigledno ostavio dobar utisak, jer se i njegov igrački profil našao na stolu španskog stručnjaka. I očigledno se samo čeka trenutak potpisa.
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Klub se ovom rešenju okrenuo posle nedavne potvrde Dereka Vilisa. Iako je u prvi mah izgledalo kao da je povreda lakše prirode i da će Amerikanac biti spreman za nekoliko dana, crno-beli su u zvaničnom saopštenju objavili da je ipak dosta kompleksniji problem u pitanju da će zbog izvrtanja skočnog zgloba Vilis van parketa biti celih mesec dana. To ostavlja samo Nikolu Tanaskovića kao opciju na poziciji "četiri", zbog čega crno-beli i žele Sija, da bude u timu u narednom periodu. Partizan Mozzart Bet bez Vilisa ima samo 11 seniorskih igrača sada na raspolaganju, Si bi mogao da bude taj dvanaesti.
Da li to znači da Sija čeka kratkoročni ugovor, odnosno dok se Vilis ne vrati, uz eventualnu mogućnost produžetka ako zadovolji? Nije isključeno, ali da ne trčimo pred rudu. Partizan Mozzart Bet i dalje aktivno čeka rezove u NBA ligi sredinom oktobra, kako bi probao da dovede još dva potrebna pojačanja za sezonu.
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Bandža Si je za Partizan nastupao u sezoni 2018/19, a od tada nastupao je još za Andoru, Pariz Levalou, potom i Pariz u Evroligi, a prošlu sezonu proveo je u rumunskoj Oradei.