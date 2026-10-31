Fajenord sam sebi pucao u nogu: Poslao igrača na pozajmicu, a ovaj mu ukrao dva velika boda

A nije da domaći nisu imali prilike da izbegnu ovakav scenario. Fajenord je tokom prvog poluvremena stvarao šanse, ali je promašivao ono što šampionske ekipe jednostavno moraju da pretvore u golove. Anis Hađ Musa nije uspeo da savlada raspoloženog Matijsa Branderhorsta, Lučano Valente pogodio je unutrašnju stranu stative, dok je Živai Zekijel posle odličnog pasa Valentea zaobišao golmana, a zatim promašio praktično prazan gol.

Kazna za promašaje nije stigla odmah. Fajenord je nastavio da pritiska i u drugom poluvremenu, a otpor gostiju konačno je slomljen posle skoro sat vremena igre. Hađ Musa je probio po desnoj strani, oslobodio se čuvara i poslao povratnu loptu, koju je Valente preciznim udarcem pretvorio u vođstvo od 1:0.

I onda je usledio scenario koji niko na De Kajpu nije želeo. Šajlo Zand, fudbaler koji je i dalje pod ugovorom sa Fajenordom, pokazao je upornost u kaznenom prostoru i prizemnim udarcem savladao Tjarka Ernsta za 1:1 u 86. minutu. Nije to bio samo pogodak za bod Fortune, već potencijalno i ozbiljan udarac šampionskim ambicijama njegovog matičnog kluba. Moglo je da bude i gore po domaćina, pošto je Ernst u samoj završnici morao da interveniše posle pokušaja Svena Simonsa i tako sprečio potpuni preokret.

Fajenordu je ovo već treći remi pred svojim navijačima, nakon što su bodove sa De Kajpa ranije odnosili Go Ahed Igls i Den Hag. Previše za ekipu koja želi šampionski pehar, posebno kada joj za vratom dišu PSV i Ajaks. U trci za titulu ne odlučuju samo veliki derbiji. Ponekad presude upravo ovakve utakmice, protiv rivala kojeg ste imali u šaci, a niste uspeli da dotučete.

EREDIVIZIJA, 11. KOLO

Subota

Fejenord - Fortuna Sitard 1:1 (0:0)

/Valente 59 - Zand 86/

18.45 PSV - Viljem II

18.45 Herenven - NEC

21.00 Ajaks - AZ Alkmar

21.00 Kambur - Go Ahed Igls

Nedelja

12.15 Zvole - Den Hag

14.30 Ekscelzior - Tvente

14.30 Telstar - Utreht

16.45 Groningen - Sparta Roterdam