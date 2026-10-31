Fajenord sam sebi pucao u nogu: Poslao igrača na pozajmicu, a ovaj mu ukrao dva velika boda
Vreme čitanja: 3min | sub. 31.10.26. | 18:47
Surinamski vezista zadao matičnom klubu ozbiljan udarac u trci sa Ajaksom i PSV-om
Ako Fajenord na kraju sezone ostane bez šampionske titule, možda će se u Roterdamu setiti baš ove večeri i jednog svog fudbalera koji trenutno nosi tuđi dres. Ekipa Đovanija van Bronkhorsta napravila je ozbiljan kiks u borbi za prvo mesto u Erediviziji, pošto je na svom De Kajpu odigrala samo 1:1 (0:0) protiv Fortune Sitard. A da ironija bude potpuna, dva dragocena boda oduzeo joj je upravo Šajlo Zand, vezista kojeg je Fajenord pozajmio današnjem protivniku.
I mogao bi taj pogodak skupo da košta Roterdamere. Fajenord je i dalje lider holandskog prvenstva, ali PSV sada ima priliku da mu se približi na samo dva boda ukoliko savlada Viljem II, dok Ajaks pobedom protiv AZ Alkmara može da priđe na svega bod zaostatka. Umesto da makar privremeno učvrste prednost na vrhu, izabranici Van Bronkhorsta pružili su najvećim konkurentima priliku da dodatno zakomplikuju šampionsku trku.
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A nije da domaći nisu imali prilike da izbegnu ovakav scenario. Fajenord je tokom prvog poluvremena stvarao šanse, ali je promašivao ono što šampionske ekipe jednostavno moraju da pretvore u golove. Anis Hađ Musa nije uspeo da savlada raspoloženog Matijsa Branderhorsta, Lučano Valente pogodio je unutrašnju stranu stative, dok je Živai Zekijel posle odličnog pasa Valentea zaobišao golmana, a zatim promašio praktično prazan gol.
Kazna za promašaje nije stigla odmah. Fajenord je nastavio da pritiska i u drugom poluvremenu, a otpor gostiju konačno je slomljen posle skoro sat vremena igre. Hađ Musa je probio po desnoj strani, oslobodio se čuvara i poslao povratnu loptu, koju je Valente preciznim udarcem pretvorio u vođstvo od 1:0.
I onda je usledio scenario koji niko na De Kajpu nije želeo. Šajlo Zand, fudbaler koji je i dalje pod ugovorom sa Fajenordom, pokazao je upornost u kaznenom prostoru i prizemnim udarcem savladao Tjarka Ernsta za 1:1 u 86. minutu. Nije to bio samo pogodak za bod Fortune, već potencijalno i ozbiljan udarac šampionskim ambicijama njegovog matičnog kluba. Moglo je da bude i gore po domaćina, pošto je Ernst u samoj završnici morao da interveniše posle pokušaja Svena Simonsa i tako sprečio potpuni preokret.
Fajenordu je ovo već treći remi pred svojim navijačima, nakon što su bodove sa De Kajpa ranije odnosili Go Ahed Igls i Den Hag. Previše za ekipu koja želi šampionski pehar, posebno kada joj za vratom dišu PSV i Ajaks. U trci za titulu ne odlučuju samo veliki derbiji. Ponekad presude upravo ovakve utakmice, protiv rivala kojeg ste imali u šaci, a niste uspeli da dotučete.
EREDIVIZIJA, 11. KOLO
Subota
Fejenord - Fortuna Sitard 1:1 (0:0)
/Valente 59 - Zand 86/
18.45 PSV - Viljem II
18.45 Herenven - NEC
21.00 Ajaks - AZ Alkmar
21.00 Kambur - Go Ahed Igls
Nedelja
12.15 Zvole - Den Hag
14.30 Ekscelzior - Tvente
14.30 Telstar - Utreht
16.45 Groningen - Sparta Roterdam