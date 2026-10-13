Najbolji tim 11. kola Mozzart Bet Superlige: Povratak Stamenkovića, crveno-beli dominiraju

Minula runda domaćeg prvenstva nije donela velika iznenađenja. Najveće je verovatno remi na Banovom brdu između Čukaričkog i Mačve (2:2), koji je doveo do smene Marka Jakšića sa klupe Brđana.

Rastanak je viđen i u Nišu, gde posle poraza od Vojvodine sa 1:4 Marko Neđić neće više voditi ekipu Radničkog. Novosađani su bili i najefikasniji u 11. kolu Mozzart Bet Superlige, pa su se četvorica njihovih igrača našli u najboljem timu: Lazar Nikolić, Njegoš Petrović, Lazar Ranđelović i Dejan Zukić.

Novosadske crveno-bele prate beogradski, sa trojicom predstavnika. U pobedi Crvene zvezde u Kragujevcu sa 3:0, više od ostalih istakli su se Stefan Gudelj (ujedno i najbolji pojedinac 11. runde), Matej Gaštarov i Bamba Dijeng.

Sa 3:0 slavio je i Železničar protiv Zemuna, što je klubu iz Pančeva donelo dvojicu igrača među 11 najboljih ove runde. To su Mirko Milikić i Simao Pedro.

Drugi put ove sezone, posle treće runde, na poziciji levog beka je Zlatan Šehović iz Čukaričkog. Bio je strelac protiv Mačve posle samo 12 sekundi igre.

Idealni tim 11. kola Mozzart Bet Superlige čine: Saša Stamenković (Mladost) 7 - Lazar Nikolić (Vojvodina) 7, Stefan Gudelj (Crvena zvezda) 7,5, Mirko Milikić (Železničar) 7, Zlatan Šehović (Čukarički) - Matej Gaštarov (Crvena zvezda) 7, Njegoš Petrović (Vojvodina) 7 - Lazar Ranđelović (Vojvodina) 7,5, Dejan Zukić (Vojvodina) 7,5, Simao Pedro (Železničar) 7,5 - Bamba Dijeng (Crvena zvezda) 7.

MOZZART BET SUPERLIGA, 11. KOLO

Subota

IMT - Radnik 1:0 (1:0)

/Fabijen 21/

Čukarički - Mačva 2:2 (2:1)

/Šehović 1, Jovanović 7 - Ergelaš 36, Čolović 80/

Radnički - Crvena zvezda 0:3 (0:0)

/Dieng 48, Gudelj 58, Arnautović 88/

Nedelja

Radnički Niš - Vojvodina 1:4 (0:2)

/Crnomarković 90 ag - Zukić 19 pen, Nikolić 31, Kolarević 50, Stanisavljević 70/

Partizan - Novi Pazar 1:0 (0:0)

/Že 81/

Zemun - Železničar 0:3 (0:1)

/Pedro 45, Plavšić 56, Ankeje 73/

Ponedeljak

Mladost Lučani - OFK Beograd Mozzart Bet 0:0