Najjači AEK-ov adut je Marko Nikolić

Bugarski prvak, koji je prekinuo dugogodišnju dominaciju Ludogoreca, ubedljivo je prošao dosadašnji deo kvalifikacija, pobedama nad Borcem iz Banjaluke i Univerzitatee iz Kluža.

U susret meču sa AEK-om, predsednik Levskog Nasko Sirakov je pričao za grčke medije i rekao koga vidi kao najjaču kariku atinskog sastava.

„AEK je jak tim sa odličnim igračima, ali mislim da je najbolji potez koji je klub uradio bio dovođenje Marka Nikolića za trenera. On je ta koji pravi razliku u AEK-ovu korist“, ocenio je Sirakov.

Pobeda AEK-a kvota 2,55!

Ipak, prvi čovek Levskog veruje da su šanse za plasman u Ligu šampiona izjednačene.

„Dobra stvar za nas u ovom momentu je što AEK još nije u takmičarskom ritmu, pošto prvenstvo Grčke još nije počelo. Zato smatram da su šanse za prolaz dalje izjednačene“, istakao je Sirakov.

Utakmica u Sofiji igraće se u utorak veče od 21 čas.