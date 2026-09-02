Najveća kazna u istoriji! NBA 'odrala' Kliperse - oduzeto pet pikova, gazde suspendovane i olakšane za 30.000.000
Vreme čitanja: 2min | sre. 02.09.26. | 23:04
Kavaj Lenard će morati da plati 700.000 dolara kazne, ali je izbegao suspenziju
Ne pamti se da je veći skandal u skorije vreme potresao NBA ligu kao ovaj čiji su glavni akteri Kavaj Lenard i Los Anđeles Klipersi. Naime, najjača košarkaška liga na svetu sprovela je istragu zbog toga što je franšiza iz Los Anđelesa svog najboljeg igrača plaćala "ispod stola". Krilni košarkaš franšize iz Los Anđelesa navodno je dobijao više novca nego što bi trebalo po ugovoru i to tako što je sa vlasnikom Stivom Balmerom zajedno 'prao pare' preko firme koja je sadila drveće.
Ozbiljan skandal bio je početkom ove godine, ali je nekako sve utihnulo, čak je Lenard u trejdu završio u Toronto Reptorsima, međutim, NBA je zvanično donela odluku i propisno "odrala" Kliperse sa najvećom kaznom u istoriji lige. Vlasnik Stiv Balmer platiće kaznu od 30.000.000 dolara, Klipersima je oduzeto pet pikova prve rune na draftu, suspenzije su dobili predsednik košarkaških operacija Lorens Frenk i predsednica poslovnih operacija Džilijan Zuker.
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Kavaj Lenard je još i dobro prošao, platiće samo kaznu od 700.000 dolara, izbegao je suspenziju koja je mogla da traje tokom čitave sezone, a čak je postojala mogućnost da mu se sadašnji ugovor poništi i da krilni košarkaše ostane bez 50.300.000 dolara koliko mu je iznosila zarada.
Podsećanja radi, Klipersima se na teret stavlja da su zaobišli pravila o "seleri kepi" i Kavaju isplatili značajan iznos novca preko kompanije "Aspiratio". Ona je u međuvremenu proglasila bankrot, a 2022. je sa Lenardom potpisala ugovor kojim je dvostruki NBA šampion postao zaštitno lice kompanije. Liga je aktivno vodila istragu zbog sumnje na malverzaciju u načinu kako mu je franšiza iz Los Anđelesa isplaćivala novac.
Pominjalo se da istrađni organi ispituju mogućnost da je u celu priču upletena još jedna kompanija. Reč je o Daktronicsu, firmi koja je radila "Halo Board" novi semafor u hali Klipersa. Prema nekim izveštajima, Daktronics poseduje tajni sponzorski ugovor sa Lenardom vredan više miliona dolara, čime je poslužio kao posrednik u uplati sredstava koje ne ulaze u budžet tima.
Ovo nije sve, novinar Atletika Sem Amlik otkrio je da je Lenardov ujak i menadžer Deni Robertson pred vlasnicu Los Anđeles Lejkersa Džini Bas stavio neverovatni listu zahteva kako bi njegov klijent potpisao za Jezeraše, a odnosili su se na: Deoničarsko učešće i vlasnički udeo u klubu, privatni avion na raspolaganju u svakom trenutku, luksuznu kuću na poklon i garanciju za tačno određen iznos vanterenskih sponzorskih ugovora.
Lejkersi su zahteve odlučno odbili jer krše kolektivni ugovor i pravila lige. Ubrzo nakon ovoga, Lenard je potpisao trogodišnji ugovor sa Klipersima vredan 103.000.000 dolara. Nekoliko godina kasnije, sve je izbilo na površinu. Neće biti mira u NBA posle ovakve odluke, neke neće oprati ni Dunav, ni Sava.