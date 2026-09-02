Najveća kazna u istoriji! NBA 'odrala' Kliperse - oduzeto pet pikova, gazde suspendovane i olakšane za 30.000.000

Kavaj Lenard je još i dobro prošao, platiće samo kaznu od 700.000 dolara, izbegao je suspenziju koja je mogla da traje tokom čitave sezone, a čak je postojala mogućnost da mu se sadašnji ugovor poništi i da krilni košarkaše ostane bez 50.300.000 dolara koliko mu je iznosila zarada.

Podsećanja radi, Klipersima se na teret stavlja da su zaobišli pravila o "seleri kepi" i Kavaju isplatili značajan iznos novca preko kompanije "Aspiratio". Ona je u međuvremenu proglasila bankrot, a 2022. je sa Lenardom potpisala ugovor kojim je dvostruki NBA šampion postao zaštitno lice kompanije. Liga je aktivno vodila istragu zbog sumnje na malverzaciju u načinu kako mu je franšiza iz Los Anđelesa isplaćivala novac.

Pominjalo se da istrađni organi ispituju mogućnost da je u celu priču upletena još jedna kompanija. Reč je o Daktronicsu, firmi koja je radila "Halo Board" novi semafor u hali Klipersa. Prema nekim izveštajima, Daktronics poseduje tajni sponzorski ugovor sa Lenardom vredan više miliona dolara, čime je poslužio kao posrednik u uplati sredstava koje ne ulaze u budžet tima.

Ovo nije sve, novinar Atletika Sem Amlik otkrio je da je Lenardov ujak i menadžer Deni Robertson pred vlasnicu Los Anđeles Lejkersa Džini Bas stavio neverovatni listu zahteva kako bi njegov klijent potpisao za Jezeraše, a odnosili su se na: Deoničarsko učešće i vlasnički udeo u klubu, privatni avion na raspolaganju u svakom trenutku, luksuznu kuću na poklon i garanciju za tačno određen iznos vanterenskih sponzorskih ugovora.

Lejkersi su zahteve odlučno odbili jer krše kolektivni ugovor i pravila lige. Ubrzo nakon ovoga, Lenard je potpisao trogodišnji ugovor sa Klipersima vredan 103.000.000 dolara. Nekoliko godina kasnije, sve je izbilo na površinu. Neće biti mira u NBA posle ovakve odluke, neke neće oprati ni Dunav, ni Sava.