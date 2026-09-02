Košmarno veče Koste Nedeljkovića: Autogol u prvom startu za Rendžers
Vreme čitanja: 2min | sre. 02.09.26. | 23:02
Srpski defanzivac umalo da bude tragičar na gostovanju Falkirku
Dan na isteku od srpskih fudbalera u svetu obeležili su bekovi, svaki na svoj način. Aleksa Terzić tako što je upisao prvenac u dresu novog kluba, Viktor Radojević jer je promenio klub, a Kosta Nedeljković pošto je umalo postao tragičar Rendžersa.
Nedeljković je na gostovanju Falkirku bio starter prvi put od dolaska u Glazgov, ali neće ovu sredu pamtimi po dobrom pošto je autogolom umalo koštao svoj tim pobede. Zahvaljujući novim golovima kapitena Lorensa Šenklenda, Rendžers je na kraju slavio, ali mu je srpski defanzivac značajno otežao put nesrećnom intervencijom - 2:1 (1:1).
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Igrao se pretposlednji minut prvog poluvremena kada je Nedeljković 'prevario' svog golmana Ivora Pandura. U nameri da 'očisti' loptu posle centaršuta sa levog boka, 20-godišnji fudbaler je uklizao i skrenuo je u bliži ugao, iza leđa hrvatskom čuvaru mreže. I na taj način dao veštačko disanje autsajderu koji se dosta dobro držao tokom prvog poluvremena.
Odolevao je domaćin i u drugom poluvremenu, mada je u ranoj fazi nastavka Šenklend imao stopostotnu šansu da vrati prednost velikanu iz Glazgova. Našao se u 51. minutu u situaciji jedan na jedan sa Skotom Bejnom, ali je sa sedam metara tukao pored bliže stative. Ipak, uspeo je da se iskupi desetak minuta pre kraja utakmice, kada je na sjajno dodavanje Rosa Mekrorija, koji je ušao baš umesto Nedeljkovića, pogodio dalji ugao za konačnih 2:1.
Nedeljković je Mekroriju mesto na terenu ustupio posle nepunih sat vremena igre, u 59. minutu, a prethodno je od dolaska u klub već odigrao tri utakmice. Dve protiv Jabloneca u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencije, potom još jednu u prvenstvu protiv Aberdina. Međutim, ovo mu je bila premijerna u startnoj postavi. I neće je po dobrom pamtiti.
ŠKOTSKA, 5. KOLO
Sreda
Seltik - Aberdin 3:0 (3:0)
/Duran 14, Nigren 34, Jang 45+1/
Dandi - Sent Džonston 1:1 (0:0)
/Rejli 87 - Fauler 90/
Kilmarnok - Sent Miren 0:1 (0:1)
/Tejlor 4/
Madervel - Dandi Junajted 3:0 (1:0)
/Palmer Houlden 19, Lauri 65, Luit 67/
Falkirk - Rendžers 1:2 (1:1)
/Nedeljković 44ag - Šenklend 8, 79/
Četvrtak
20.45: (2,50) Hibernijan (3,25) Harts (2,70)
*** kvote su podložne promenama