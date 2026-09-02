Košmarno veče Koste Nedeljkovića: Autogol u prvom startu za Rendžers

Dan na isteku od srpskih fudbalera u svetu obeležili su bekovi, svaki na svoj način. Aleksa Terzić tako što je upisao prvenac u dresu novog kluba, Viktor Radojević jer je promenio klub, a Kosta Nedeljković pošto je umalo postao tragičar Rendžersa.

Nedeljković je na gostovanju Falkirku bio starter prvi put od dolaska u Glazgov, ali neće ovu sredu pamtimi po dobrom pošto je autogolom umalo koštao svoj tim pobede. Zahvaljujući novim golovima kapitena Lorensa Šenklenda, Rendžers je na kraju slavio, ali mu je srpski defanzivac značajno otežao put nesrećnom intervencijom - 2:1 (1:1).