El Sha, here we go again...

Nekadašnji reprezentativac Italije stigao je kao slobodan igrač nakon što mu je krajem juna istekao ugovor sa Romom. Tokom čitavog leta vladalo je veliko interesovanje za njegove usluge, posebno iz Saudijske Arabije. Gazeta delo Sport i Đanluka Di Marcio čak su pisali kako mu je ponuđen višegodišnji ugovor vredan 10.000.000 evra po sezoni, ali do realizacije posla nikad nije došlo. Umesto toga, odlučio je da se po zatvaranju fudbalske pijace u Italiji vrati na Luiđi Feraris, kod svog prijatelja i bivšeg saigrača, a od večeras trenera - Danijelea De Rosija .

Njegov fudbalski put bio je prepun uzbuđenja otkako je u leto 2011. godine napustio Đenovu i prešao u Milan. Pre velikog proboja na "San Siru", kalio se na pozajmici u Padovi, da bi kasnije nosio dresove Monaka, kineskog Šangaj Šenhue i u dva navrata Rome, gde je proveo ukupno devet godina i odigrao čak 330 utakmica.

Povratkom u Đenovu popularni Faraon mogao bi da zatvori krug koji je zvanično započeo još u decembru 2008. godine, kada ga je trener Đan Pjero Gasperini protiv Kjevo Verone ubacio u igru umesto srpskog internacionalca Boška Jankovića. Ipak, bio mu je to prvi od tek tri nastupa za seniorski tim, jer ga je nakon sjajnih izdanja na pozajmici u Padovi, Đenova prodala Milanu za tada ogromnih 20.000.000 evra, čime je započelo njegovo dugačko putovanje.

Sada se krug konačno zatvorio. El Šaravi se vratio kući kako bi ponovo obukao dres Đenove, doneo neophodno iskustvo ekipi i pokušao da ostavi dublji trag nego što je to bio slučaj u prvom mandatu. Ugovor je, doduše, potpisan na jednu sezonu uz mogućnost produžetka na još godinu dana.