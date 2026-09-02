Osnabrik ugrabio svojih pet minuta slave, ali je Bajern ozbiljno shvatio Kup: Proradio i Kejn
Vreme čitanja: 2min | sre. 02.09.26. | 22:47
Dva gola kapitena Engleske u ubedljivoj pobedi Bavaraca na prvom koraku ka odbrani trofeja u nacionalnom Kupu
Tako je to u sportu i životu: priliku za svojih pet minuta slave dobiješ možda samo jednom. Pa, ili ćeš je iskoristiti, ili nećeš. Može se reći da fudbaleri Osnabrika jesu, iako su ubedljivo poraženi od Bajerna u prvoj rundi Kupa Nemačke – 1:4 (1:2).
I to bukvalno pet minuta, jer su na ulasku u peti od prvog sudijinog zvižduka postigli gol koji će se dugo pamtiti i prepričavati. Robin Majsner raspalio je po lopti sa nekih 25 metara, a njenu vrlo čudnu putanju koja se završila u mreži samo pogledom je ispratio golman Jonas Urbig.
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Ipak, ta promen na golu jedna je od retkih koje je Vensan Kompani izvršio u najjačoj startnoj postavi. Ispoštovao je takmičenje u kojem njegov tim brani trofej, nije potcenio rivala i to se favoritu vratilo preokretom i vrlo ubedljivim trijumfom. Za jedan pravi raritet, jer se ne dešava često: nijedan bundesligaš nije eliminisan u prvoj rundi ovog takmičenja.
Raspored je tako namestio da prve tri utakmice u sezoni Bavarci odigraju u tri različita takmičenja – Superkupu, Bundesligi i, sada, Kupu. U prva dva Hari Kejn je golgeterski tihovao, ali je večeras probio led i sa dva pogotka doprineo pobedi svog tima.
Postigao je prvi i poslednji za Bavarce, najpre nakon centaršuta Kimiha i loše reakcije protivničkog štopera, a onda i sa bele tačke, pošto je prethodno, samo što je ušao u igru sa klupe, srušen Aleksandar Pavlović.
Igrao se fudbal i Oliseu, značajnu ulogu imao je kod drugog, a postigao je treći gol. Taj drugi bio je delo Toma Bišofa, koji je započeo akciju i onda sjajno ispratio njen dalji tok, kako bi na pravom mestu pokupio otpadak i smestio ga u mrežu. Prvi put se u startnoj postavi Bajerna našao Ismael Saibari.
Na kraju, rutinski posao i jedno obično veče u kancelariji za Bavarce. I jedno koji će navijači na Bremer Brike areni imati po čemu da pamte...