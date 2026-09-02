Osnabrik ugrabio svojih pet minuta slave, ali je Bajern ozbiljno shvatio Kup: Proradio i Kejn

Tako je to u sportu i životu: priliku za svojih pet minuta slave dobiješ možda samo jednom. Pa, ili ćeš je iskoristiti, ili nećeš. Može se reći da fudbaleri Osnabrika jesu, iako su ubedljivo poraženi od Bajerna u prvoj rundi Kupa Nemačke – 1:4 (1:2).

I to bukvalno pet minuta, jer su na ulasku u peti od prvog sudijinog zvižduka postigli gol koji će se dugo pamtiti i prepričavati. Robin Majsner raspalio je po lopti sa nekih 25 metara, a njenu vrlo čudnu putanju koja se završila u mreži samo pogledom je ispratio golman Jonas Urbig.