Najtvrđa odbrana Lige nacija opet nije poklekla! Dolazi u Budimpeštu po kartu za elitno društvo

A tamo će joj biti dovoljan i nerešen ishod, budući da ima bod više od selekcije Marka Rosija, koju čeka vrlo težak zadatak. Test koji nije položio niko u Grupi 2 od starta takmičenja - kako dati gol Severnoj Irskoj. Mladi akademac Mančester Sitija Pirs Čarls, koji ove sezone sakuplja na pozajmici u Kvins Park Rendžersu, kao da je začarao mrežu, pa se ni na jednoj od dosadašnjih pet utakmica - iliti 450 minuta - nije zatresla. Nijedna druga odbrana u Ligi nacije, od A do D divizije, ne može da se pohvali takvim defanzivnim učinkom.

Nekada je, kao na gostovanju Gruziji u prvom kolu, imao više posla (četiri odbrane), mada je uglavnom njega bilo znatno manje, kao uostalom večeras kada je samo dva puta bio primoran da reaguje. Mada se intervencija iz 89. minuta ispostavila kao ključna, jer su mnogi loptu posle udarca Danila Sikana već videli u golu...

Ključni detalj utakmice dogodio se sredinom drugog poluvremena kada je domaćin odigrao očigledno uigranu akciju iz kornera. Odigrali su reprezentativci Severne Irske dva kratka dodavanja u uglu pre nego što je Itan Galbrejt odložio loptu do Terija Devlina, a vezista Portsmuta je sa dvadesetak metara udaljenost lansirao pored nemoćnog Anatolija Trubina. Za nezaboravno veče i nešto rasterećeniji put u prestonicu Mađarske gde će igrati za istoriju...

Subota

GRUPA 2

Gruzija - Mađarska 0:2 (0:0)

/Dvali 73ag, Varga 85/

Severna Irska - Ukrajina 1:0 (0:0)

/Develin 68/