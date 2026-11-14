Najtvrđa odbrana Lige nacija opet nije poklekla! Dolazi u Budimpeštu po kartu za elitno društvo
Vreme čitanja: 2min | sub. 14.11.26. | 23:11
Severna Irska golčinom Terija Devlina slomila Ukrajince i vratila se na čelo grupe pred poslednje kolo
Svedoci smo nekoliko inspirativnih priča u Ligi nacija ove godine, ali nijedna nije lepša od one koju piše Severna Irska. Ostrvska nacija predvođena Majklom O'Nilom našla se u predvorju elitnog društva pošto je večeras u Belfastu režirala još jedno iznenađenje. Ako se trijumf nad Ukrajinom posle svega viđenog u prethodnom 'prozoru' može nazvati iznenađenjem...
Kako bilo, Severna Irska je ponovo obradovala naciju i još jednom minimalnom pobedom (1:0) došla na korak do A divizije Lige nacija! Mađarska ju je u ranijem terminu danas preskočila pošto je savladala Gruziju, ali je samo na kratko bila na vrhu. Zeleno-bela armija izvršila je kontraudar i vratila se na vrh pred poslednje kolo Grupe A u kojem je čeka baš gostovanje u Budimpešti.
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A tamo će joj biti dovoljan i nerešen ishod, budući da ima bod više od selekcije Marka Rosija, koju čeka vrlo težak zadatak. Test koji nije položio niko u Grupi 2 od starta takmičenja - kako dati gol Severnoj Irskoj. Mladi akademac Mančester Sitija Pirs Čarls, koji ove sezone sakuplja na pozajmici u Kvins Park Rendžersu, kao da je začarao mrežu, pa se ni na jednoj od dosadašnjih pet utakmica - iliti 450 minuta - nije zatresla. Nijedna druga odbrana u Ligi nacije, od A do D divizije, ne može da se pohvali takvim defanzivnim učinkom.
Nekada je, kao na gostovanju Gruziji u prvom kolu, imao više posla (četiri odbrane), mada je uglavnom njega bilo znatno manje, kao uostalom večeras kada je samo dva puta bio primoran da reaguje. Mada se intervencija iz 89. minuta ispostavila kao ključna, jer su mnogi loptu posle udarca Danila Sikana već videli u golu...
Ključni detalj utakmice dogodio se sredinom drugog poluvremena kada je domaćin odigrao očigledno uigranu akciju iz kornera. Odigrali su reprezentativci Severne Irske dva kratka dodavanja u uglu pre nego što je Itan Galbrejt odložio loptu do Terija Devlina, a vezista Portsmuta je sa dvadesetak metara udaljenost lansirao pored nemoćnog Anatolija Trubina. Za nezaboravno veče i nešto rasterećeniji put u prestonicu Mađarske gde će igrati za istoriju...
Subota
GRUPA 2
Gruzija - Mađarska 0:2 (0:0)
/Dvali 73ag, Varga 85/
Severna Irska - Ukrajina 1:0 (0:0)
/Develin 68/