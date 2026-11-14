BiH pred 25.000 navijača u Stokholmu pokazala kako se čuva dostojanstvo nacionalnog tima

Ono što je posebno privuklo pažnju sportske javnosti noćas jesu pristalice reprezentacije BiH. Neposredno pred početak utakmice tamošnji mediji pisali su o neverovatnom korteu u kom se našlo čak 30.000 navijača, dok najveći broj izveštača sa stadiona pominje da je polovina stadiona navijala za Zmajeve, te da su Barbarezovi momci imali pravu domaćinsku atmosferu. Nezahvalno je baviti se brojkama - informacije su različite - ali u pojedinim izveštajima kaže se da je na Nacionalnoj areni u Stokholmu bilo više od 25.000 navijača Bosne i Hercegovine?!

Možda je i taj specifičan ambijent vezao noge reprezentativcima BiH u prvom delu. Već u petom minutu Danijel Svenson je pogodio za 1:0. Bio je to prvi ozbiljniji pokušaj domaćina. Nije prošlo ni punih pet minuta, Stjepan Radeljić je pobukao Viktora Đekereša u svojih 16 metara i sudija nije imao dilemu - penal. A dobro je poznato kako Đekereš tuče sa 11 metara. Isto je učinio i u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, nakon što je Sead Kolašinac trapavo reagovao i nagazio Svensona...

Kako su izgledali u prvom delu, Zmajevima je zaista pretio potop, jedan od najteži poraza u novijoj istoriji. Barbarez nije u tom momentu izgledao kao čovek koji bi nešto mogao da promeni, pa ipak, posle pauze, na teren kao da je izašao potpuno drugi tim. Švedska je svedena na svega dva pokušaja i nekoliko kontakata s loptom u šesnaestercu protivnika.

Na 1:3 smanjio je Armin Gigović u 48. minutu, za 2:3 u 62. pogodio Kolašinac, čime se iskupio za onaj skrivljeni penal, a onda je krenula opsada Johansonovog gola. Prvo Amar Memić za malo pored gola, pa Kerim Alajbegović za malo iz kornera, onda opet Memić glavom na šest minuta pre kraja...

Izdržali su Šveđani sve to nekako i osigurali prvu poziciju pre poslednje kolo.

Način na koji su reprezentativci Bosne i Hercegovine ispraćeni sa terena nakon poslednjeg zvižduka najbolje opisuje kako su odigrali to drugo poluvreme. Bolja satisfakcija zaista im nije potrebna.

Iznoseći prve utiske, Sergej Barbarez kazao je kako se trudio na pauzi samo da smiri momke:

“Probao sam da im objasnim da nije ništa izgubljeno. Primili dva gola iz penala i prvi gol bez šanse. Bilo je važno kako ćemo mi da reagujemo. Bila je zato ideja da idem s istim momcima, jer znam kako mogu. Pogotovo što se muškosti tiče, na dobrom smo nivou. Nekada je samo to važno - biti muško. Tražili smo reakciju, imali dobrih šansi... Takođe, važno nam je da usrećujemo ove ljude. Da oni vide da volimo ovaj grb. Momci su to pokazali, zahvalili se. Mi moramo uvek da dajemo više od 100 posto, jer smo u procesu izgradnje, mi učimo iz ovih stvari”, zaključio je selektor BiH.

LIGA NACIJA, B DIVIZIJA – 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO

GRUPA 4

Rumunija - Poljska 2:1 (0:0)

/Čikaldau 68, Man 72 - Regula 82/

Švedska - Bosna i Hercegovina 3:2 (3:0)

/Svenson 5, Đekereš 11pen, 45+2pen - Gigović 48, Kolašinac 62/