Ircima se u Lincu raspali i igra i dresovi

Još tokom prvog poluvremena je postajalo teško gledaocima da pročitaju imena irskih fudbalera. Troju Perotu je otpalo slovo T, Džejsonu Molumbiju je na dresu pisalo samo Olum, Adam Ida je postao Da, Rajan Mening – Meni...

A pre igre, raspali su im se dresovi! Da budemo precizniji, natpisi imena na njima, što je još tokom utakmice postalo viralno na društvenim mrežama.

Bila je to prilično loša reklama za kompaniju Kastor, koja proizvodi dresove Republike Irske. To im je jedina reprezentacija koju oblače, ali u klupskom fudbalu su zaduženi za opremu Evertona, Aston Vile, Njukasla, Glazgov Rendžersa, Sevilje, Bajer Leverkuzena...

04.00: (1,17) Novi Zeland (6,50) Indija (14,0)

Tako je izgledala i igra Iraca, kao da im u terenu nedostaju neke bitne karike. Prelako su dopuštali Kristofu Langu, Mihaelu Gregoriču i Kevinu Dansu da uđu u dobre šanse. U životu ih je čuvao samo ove večeri fenomenalni Kuivin Keleher. Golman Brentforda se istakao sa nekoliko maestralnih odbrana.

Međutim, u 78. minutu mu nije bilo spasa. Saša Kalajdžić, koji je ušao sa klupe dvadesetak minuta pre toga, sjajno je reagovao na odbijenu loptu i lansirao Austriju u A diviziju. Ircima pak ostaje nada da će u poslednjem kolu uspeti da se domognu drugog mesta. Sve drže u svojim rukama, potrebno im je da pobede tzv. Kosovo u Dablinu.

Međutim, ako to ne učine Izrael može da ih prestigne eventualnom pobedom nad Austrijom i da ih gurne u C diviziju, od naredne Lige nacija poslednju ligu... To bi već bio ozbiljan raspad.

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LIGA NACIJA (B DIVIZIJA) – 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO

GRUPA 3

tzv. Kosovo – Izrael 0:0

Austrija – Republika Irska 1:0 (0:0)

/Kalajdžić 78/