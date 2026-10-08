Najveći boem Mozzart Bet Superlige stavio tačku: Žarko Udovičić završio karijeru

Rekao je da će igrati dokle god može da trči sa mlađima od sebe. I vala — trčao je. Toliko da je bio jedan od najstandardnijih igrača Mladosti iz Lučana u prethodne četiri sezone. Igrao je Žarko Udovičić ne samo protiv rivala, nego i protiv krštenice, koja je polako žutela, i dobro se držao.

Međutim, došlo je vreme za kraj. Posle 20 godina, najveći boem Mozzart Bet Superlige rešio je da stavi tačku. Žarko Udovičić je završio karijeru.

„Glavom nisam bio spreman da se spustim u niži rang, čekao sam Superligu sve vreme, ali su ekipe već bile nameštene, još ljudi kad ti pogledaju ličnu kartu, imaš 40 godina, sve je drugačije. Bila je priča da odem u Napredak, trener je rekao da su problem moje godine. Ništa čovek nije slagao. U Lučanima me je zamenio kum Filip Mladenović. Samo sam mu rekao: „Kumara, imaš težak zadatak da me zameniš“. To je to od mene. Što kaže ona pesma — mnogo je bilo dobro, da bi večno trajalo“, rekao je Udovičić za Mozzart Sport.