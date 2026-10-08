Najveći boem Mozzart Bet Superlige stavio tačku: Žarko Udovičić završio karijeru
Vreme čitanja: 3min | čet. 08.10.26. | 19:50
Priča se nastavlja, ne na terenu, ali sigurno u nekoj od zlatiborskih kafana ili u nekom restoranu na obali Perućca gde se čuju zvuci tamburice i harmonike
Rekao je da će igrati dokle god može da trči sa mlađima od sebe. I vala — trčao je. Toliko da je bio jedan od najstandardnijih igrača Mladosti iz Lučana u prethodne četiri sezone. Igrao je Žarko Udovičić ne samo protiv rivala, nego i protiv krštenice, koja je polako žutela, i dobro se držao.
Međutim, došlo je vreme za kraj. Posle 20 godina, najveći boem Mozzart Bet Superlige rešio je da stavi tačku. Žarko Udovičić je završio karijeru.
„Glavom nisam bio spreman da se spustim u niži rang, čekao sam Superligu sve vreme, ali su ekipe već bile nameštene, još ljudi kad ti pogledaju ličnu kartu, imaš 40 godina, sve je drugačije. Bila je priča da odem u Napredak, trener je rekao da su problem moje godine. Ništa čovek nije slagao. U Lučanima me je zamenio kum Filip Mladenović. Samo sam mu rekao: „Kumara, imaš težak zadatak da me zameniš“. To je to od mene. Što kaže ona pesma — mnogo je bilo dobro, da bi večno trajalo“, rekao je Udovičić za Mozzart Sport.
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Tokom nje je odigrao 516 utakmica, postigao 40 golova i upisao 54 asistencije. Počeci su bili u Moravi iz Katrge gde je trenirao u školi golmana. Prema sopstvenom priznanju, u tom periodu nije postojala zarada, samo čuveno treće poluvreme — pečenje, salata i Zaječarac. Za više se nije imalo. Lansirna rampa bila je dolazak kod Ljubiše Stamenkovića Piskavca u Sevojno. Odatle je otišao pravac u Superligu — Borac iz Čačka, koji se spremao za čuveni meč protiv Ajaksa. Ostao je na probi čitavih mesec dana, ali su administrativne stvari sprečile potpis ugovora. Ali od tog momenta, nije manjkalo interesovanja za njega iz prva dva ranga srpskog fudbala.
Prvi mandat u Lučanima, toliko dobar da se Bata Butorović ozbiljno raspitivao da ga dovede u Vojvodinu, umesto toga se otisnuo u Napredak iz Kruševca sa kojim je prvi put osetio čari elitnog ranga srpskog fudbala, ali i najružniju epizodu u karijeri kad je u Novom Pazaru doživeo da upere pištolj u njega. O tome kako je prošao kroz celu tu stuaciju pričao je za Mozzart Sport pre nekoliko meseci.
„Bio sam opušten, čak sam policajcima koji su me čuvali rekao: "Momci, odoh ja u kafanu". Hteo sam da oteram pritisak, telefon mi je tih dana zvonio neprestano. Trebalo mi je malo lufta“, rekao je tada Žare.
Cela inostrana karijera mu je vezana za Poljsku, gde je igrao za Zaglebje Sosovijec, Lehiju Gdanjsk i Rakov. Tu je doživeo da postane jedan od boljih levih bekova u ligi, pa kad je shvatio da se krug zatvorio, vratio se u Lučane gde je odigrao poslednje godine u karijeri. Najpoznatiji kafanski čovek srpskog fudbala bio je jedan od ključnih faktora najstarije ekipe u Mozzart Bet Superlige. Do skora je imao poziv da se vrati tamo gde je prvi put zaigrao ozbiljniji fudbal — Slobodu iz Užica, ali od dogovora nije bilo ništa.
Sad kad je definitivno rešio da stavi tačku na karijeru, to ne znači da je i njegova priča gotova. Neće ga više biti na terenu, ali sigurno hoće u nekoj od zlatiborskih kafana ili u nekom restoranu na obali Perućca, gde se čuju zvuci tamburice i harmonike. Onako kako dolikuje fudbalskim boemima.