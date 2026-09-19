Napadač kojeg je IMT prodao u Italiju za 1.000.000 evra ponovo u srpskom fudbalu

Jović je talentovani napadač kojeg smo prošle sezone gledali u Mozzart Bet Superligi u dresu IMT-a. Traktoristi su ga već u avgustu prodali Lečeu za 1.000.000 evra, ali je ostao do kraja sezone na pozajmici na Novom Beogradu.

Razumljivo, kasnije Jović nije imao tako veliku minutažu, pošto ipak nije više bio IMT-ov fudbaler i drugi mladi fudbaleri su imali prednost, pa je sezonu završio sa 22 nastupa i dva postignuta pogotka, po jedan protiv Mladosti i Novog Pazara.

Evidentno je da 190 centimetara visoki napadač ne bi imao ove sezone minutažu u Seriji A, zato su Italijani pristali da ga ustupe Voždovcu do kraja sezone.

Što se tiče Zimermana, reč je o 25-godišnjem krilnom napadaču koji uglavnom deluje po desnoj strani. U Livingston je došao zimus iz holandskog TOP-a za 100.000 evra, a u novoj sezoni je zabeležio samo jedan nastup, u Liga kupu Škotske. Zato, momak rođen u Holandiji je rešio da pređe u Srbiju.

Zimerman je odigrao 13 utakmica za reprezentaciju Kurasaa i postigao jedan gol. Međutim, nije bio član konačnog tima, koji je ovog leta igrao na Mundijalu u Severnoj Americi. Na krovu će igrati na jednogodišnjoj pozajmici iz Škotske.

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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 10. KOLO

Nedelja

14.00: Teleoptik – Borac 1926

Ponedeljak

16.00: TSC - Dubočica

16.00: OFK Vršac – Bor 1919

18.00: Javor – Proleter 023

18.00: Jedinstvo Ub - Loznica

18.00: Metalac - Grafičar

18.00: Napredak – Smederevo

20.00: Spartak – Voždovac