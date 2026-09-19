Napadač kojeg je IMT prodao u Italiju za 1.000.000 evra ponovo u srpskom fudbalu
Vreme čitanja: 2min | sub. 19.09.26. | 17:13
Voždovac promovisao 20-godišnjeg Miloša Jovića, ali i povremenog reprezentativca Kurasaa Džošuu Zimermana
Posle tmurnog početka sezone došli su neki znatno vedriji dani iznad tržnog centra u Zaplanjskoj ulici. Voždovac je remizirao sa Javorom u Ivanjici (1:1) i savladao Jedinstvo iz Uba (1:0), a za oba pozitivna rezultata član Mozzart Bet Prve lige je promovisao ove subote po jedno veliko pojačanje. Stigli su među Zmajeve mladi napadač Lečea Miloš Jović i povremeni reprezentativac Kurasaa Džošua Zimerman, dojučerašnji krilni napadač škotskog Livingstona.
Obojica su veoma bitna pojačanja za beogradski tim, koji je na početku sezone imao ozbiljnih problema sa realizacijom. U prvih devet kola izabranici Dejana Brankovića su postigli svega devet golova, više samo od Bora (sedam) i zrenjaninskog Proletera (osam), dve ekipe koje su tek ušle iz trećeg ranga.
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Jović je talentovani napadač kojeg smo prošle sezone gledali u Mozzart Bet Superligi u dresu IMT-a. Traktoristi su ga već u avgustu prodali Lečeu za 1.000.000 evra, ali je ostao do kraja sezone na pozajmici na Novom Beogradu.
Razumljivo, kasnije Jović nije imao tako veliku minutažu, pošto ipak nije više bio IMT-ov fudbaler i drugi mladi fudbaleri su imali prednost, pa je sezonu završio sa 22 nastupa i dva postignuta pogotka, po jedan protiv Mladosti i Novog Pazara.
Evidentno je da 190 centimetara visoki napadač ne bi imao ove sezone minutažu u Seriji A, zato su Italijani pristali da ga ustupe Voždovcu do kraja sezone.
Što se tiče Zimermana, reč je o 25-godišnjem krilnom napadaču koji uglavnom deluje po desnoj strani. U Livingston je došao zimus iz holandskog TOP-a za 100.000 evra, a u novoj sezoni je zabeležio samo jedan nastup, u Liga kupu Škotske. Zato, momak rođen u Holandiji je rešio da pređe u Srbiju.
Zimerman je odigrao 13 utakmica za reprezentaciju Kurasaa i postigao jedan gol. Međutim, nije bio član konačnog tima, koji je ovog leta igrao na Mundijalu u Severnoj Americi. Na krovu će igrati na jednogodišnjoj pozajmici iz Škotske.
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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 10. KOLO
Nedelja
14.00: Teleoptik – Borac 1926
Ponedeljak
16.00: TSC - Dubočica
16.00: OFK Vršac – Bor 1919
18.00: Javor – Proleter 023
18.00: Jedinstvo Ub - Loznica
18.00: Metalac - Grafičar
18.00: Napredak – Smederevo
20.00: Spartak – Voždovac