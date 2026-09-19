Bomba iz Grčke: PAOK-u mesto u Evroligi

Sve je više timova koji žele da se nađu u Evroligi, pa tako ove takmičarske godine imamo pojedine ekipe iz Evrokupa koje ne kriju ambicije da u što skorijem periodu zaigraju u elitnom takmičenju. Jedna od njih je i PAOK, a prema informacijama iz Grčke solunski tim je obezbedio svoje mesto u eliti.

Kako javlja tamošnji Atletik, crno-beli su Evroligi predstavili petogodišnji plan i trebalo bi da postanu jedna od franšiza.