Bomba iz Grčke: PAOK-u mesto u Evroligi
Vreme čitanja: 2min | sub. 19.09.26. | 17:44
Tvrdi tamošnji Atletik da je solunski tim predstavio projekat i obezbedio učešće u eliti
Sve je više timova koji žele da se nađu u Evroligi, pa tako ove takmičarske godine imamo pojedine ekipe iz Evrokupa koje ne kriju ambicije da u što skorijem periodu zaigraju u elitnom takmičenju. Jedna od njih je i PAOK, a prema informacijama iz Grčke solunski tim je obezbedio svoje mesto u eliti.
Kako javlja tamošnji Atletik, crno-beli su Evroligi predstavili petogodišnji plan i trebalo bi da postanu jedna od franšiza.
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Pomenuti izvor navodi da je PAOK predstavio projekat koji obuhvata jake finansijske garancije, plan za izgradnju nove hale, a ta investicija bi trebalo da iznosi nekoliko miliona Evra, ali ni to nije sve. Kako navodi Atletik ono što je najimpresivnije u celoj priči jeste što je solunski tim obezbedio budžet koji je približan onome sa čime raspolažu atinski rivali - Olimpijakos i Panatianikos. Zapravo, krajnji cilj PAOK-a nije samo učestvovanje, već osvajanje Evrolige.
Crno-beli su bili jedan od klubova koji se nadao Evroligi već ove sezone, ali će ipak igrati u Evrokupu. Međutim, to ne menja činjenicu da je ogroman novac već ušao u PAOK. Klub želi da osvoji trofej u Evrokupu, a u prilog tome govori i rostor koji grčki tim ima na raspolaganju. Najpre je angažovano veliko trenersko ime u liku Andree Trinkijerija, a potom su dovedena brojna dobro poznata evropska imena.
Svakako da je najveći posao angažovanje Džedija Osmana i Nika Kalatesa, a ukoliko PAOK zaista dobije mesto u eliti, onda nema sumnje da će solunski klub biti još jači.