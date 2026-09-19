Mijailović za Mozzart Sport: Franšiza košta 50.000.000 evra, tu šansu ne smemo da propustimo

Prvi čovek Partizana govorio je o novom timu i prelaznom roku, očekivanjima pred start Evrolige, borbi za stalno mesto među evropskom elitom, ali i aktuelnom problemu sa sudijama u ABA ligi.

Razgovor smo počeli pitanje: kako vi vidite ovaj period Partizan Mozzart Beta i četiri pobede do sada?

"S obzirom na to da je ekipa nova, dosta dobro izgleda. Pre svega, najvažnije je da su momci kvalitetni i da zaista deluju kao jedan kada vidite kako se slažu i kako lepo izgledaju. Vrlo je dobra energija u ekipi. To je pre svega ono što raduje, a kada je zadovoljan trener Penjaroja, sa kojim sam malo razgovarao, onda sam sigurno zadovoljan i ja", rekao je Mijailović za Mozzart Sport u Atini.

25. septembar, 20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,30)

Da li ima neki novi igrač koji je vama generalno zapao za oko i kojeg vam je posebno zanimljivo da gledate? Zapravo, ne mora ni novi, bilo ko.

"Zaista ne bih izdvajao nikoga. Vrhunski su momci svi i zaista dišu kao jedan. To je najvažnije. Bore se, igraju. Zaista verujem u ovu ekipu".

Šta očekujete kada za oko nedelju dana krene sezona utakmicom protiv Olimpije Milano u Beogradu? Šta očekujete od ove sezone?

"Očekujem da se bore. Očekujem da se bore za svaku loptu i to naši navijači zaslužuju. Ovo je, kažem, potpuno nova ekipa. Fizički su snažni i jaki. Kada kažem da je stručni štab zadovoljan i da su ljudi koji su pravili ovu ekipu zadovoljni, onda sam zadovoljan i ja. Očekujemo da pobeđuju. Očekujemo da učinimo nešto više ove sezone nego što smo učinili prethodne".

Da li vam se čini da bi ovoj ekipi možda mogla da pomogne činjenica da ljudi sada ne očekuju toliko od Partizana, jer su stigli neki novi momci koji nisu toliko poznati široj javnosti? Da baš iz tog rasterećenja ova ekipa iznenadi mnoge?

"Kako bih vam rekao, ja mislim da je taj nalaz potpuno pogrešan. Prethodne sezone, recimo, kada smo pravili ekipu, ili one tamo sezone, mnogo je više bilo igrača sa strane, odnosno igrača koji su, da kažem, došli iz Amerike, koji tamo nisu imali ugovor, ili iz Evrokupa i tako dalje, nego ove sezone. Kada bismo napravili analizu, a mi smo analizu radili, ove sezone je u Partizan došlo mnogo više igrača koji su bili standardni evroligaški igrači nego prethodne sezone. Iako je bilo vrlo teško napraviti prelazni rok posle svega što se dogodilo i posle činjenice da su neke ekipe dosta uvećale budžet za ovu sezonu, da su neke nove ekipe došle i pojavili se neki novi projekti... Košarka se menja, neki novi projekti su tu. Tako da je bilo teško sastaviti ekipu, ali ja mislim da smo napravili vrhunsku ekipu u skladu sa tržištem i načinom na koji je uopšte funkcionisao prelazni rok".

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Hajde malo o tom prelaznom roku. Koliko je zapravo bilo teško da gospodin Penjaroja i ostali zaposleni u klubu sastave ovu ekipu, jer, kao što ste rekli, bilo je svega i svačega?

"Zaista smo radili timski. Videli ste da mi nismo davali nikakve izjave u medijima. Pisali su svašta. Osamdeset odsto igrača koji su pominjani u medijima – mi nikada sa njima nismo razgovarali, apsolutno. Jednostavno, kada radite u takvoj atmosferi, gde mnogi ljudi bukvalno žele da ne napravite dobar tim, onda nađete neku snagu i tim se sastavi pre svega od dobrih ljudi, kvalitetnih momaka, koji, evo, vidite kako funkcionišu. Zaista kao da igraju nekoliko godina zajedno, kao da se nisu sastali pre mesec dana ili dva dana".

Dobili ste novi mandat. Svi očekuju veliku pobedu srpske košarke, Partizana i Crvene zvezde, odnosno da dobiju status franšize. Šta očekujete po tom pitanju i kada bi to moglo da se dogodi?

"To je zaista veliki projekat koji je pokrenula Evroliga. Mi nismo planirali da to uopšte bude ove godine, ali s obzirom na to da su nam dali šansu, mislim da tu šansu ne smemo da propustimo. S obzirom na to da se radi o jako velikom novcu, dakle 50 miliona evra košta franšiza, to je izuzetno veliki novac pored budžeta koji nije tako mali. Biće sigurno teško da obezbedimo toliki novac da kupimo franšizu, ali mogu da kažem da ćemo se boriti. S druge strane, mogu da kažem da će svi projekti koji igraju Evroligu, a ne budu imali franšizu ili stalno mesto u Evroligi, biti u velikim problemima, kako ekonomskim, tako i kada je reč o tome da obezbede mesto u Evroligi. Puno klubova danas u Evropi, pa i šire, na Bliskom istoku, imaju puno novca i mogu sebi da obezbede mesto u Evroligi. Partizanu je sigurno mesto u stalnoj porodici Evrolige. Partizan je davno trebalo da ima A licencu i jednostavno smo došli u situaciju da nemamo izbora, da moramo da se borimo da obezbedimo tako nešto, zato što klub u budućnosti jednostavno neće moći da funkcioniše bez stalnog mesta u Evroligi".

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I za kraj, malo o ABA ligi. Videli smo konkurs za sudije. Kakva je tu situacija?

"Situacija je takva da su sudije poslale dopis u kojem traže povećanje, gotovo duplo veća primanja, desetak dana pred početak sezone, možda 12 ili 13 dana. Iznenadio nas je njihov zahtev. Oni su se ranije javljali za nekakvo povećanje, ali od juna meseca do gotovo septembra nije bilo komunikacije sa njima na tu temu. Dakle, mi smo imali velike promene u ABA ligi i u sudijskoj komisiji. Gospodin Perez je zauzeo mesto umesto Srđana Dožaja i došli su potpuno novi ljudi. Njihov zahtev nas je zaista iznenadio i mi smo tražili da odložimo takav zahtev bar za mesec dana, da se Skupština sastane i da razgovaramo na tu temu. Oni su takav zahtev odbili. Mi smo juče imali radni sastanak svih klubova, na moju inicijativu kao predsednika društva, i svi klubovi su jednoglasno doneli odluku da lista sudija koja je bila prethodne sezone neće biti takva za narednu sezonu. Raspisali smo javni poziv da vidimo da li će se javiti i nove sudije. Imaju pravo da se jave sudije iz Evrope, iz nekih drugih delova sveta, jer je suđenje u ABA ligi vrhunska šansa za prohodnost ka Evroligi. Ne možemo, jednostavno, kao društvo i kao klubovi koji smo osnovali tu ligu i podigli je na zaista zavidan nivo, da dozvolimo da nas bilo ko ucenjuje na početku sezone".

Da li to može da ugrozi početak sezone? Postoji li mogućnost odlaganja?

"Nisam siguran da može da odloži početak sezone. Eventualno može da bude odloženo prvo kolo, ali, kako sada stoje stvari, sve je u redu i verujem da ćemo odigrati prvo kolo".