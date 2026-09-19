Proleter doveo dva igrača koji zajedno imaju više od 220 mečeva u Superligi

Njih dvojica zajedno imaju više od 220 odigranih mečeva u Mozzart Bet Superligi. Konkretno, Pantelić 162 u dresovima Rada, Voždovca, Napretka, Novog Pazara, Radnika, niškog Radničkog, Železničara i pomenutog Javora. Postigao je sedam golova i 10 asistencija, a u inostranstvu je igrao za grčku PAS Janjinu, mađarski Honved i Tuzlu Siti.

S druge strane, Jeličić nije promenio toliko klubova. On je dete Vojvodine, za koju je odigrao 80 utakmica, a iz Novog Sada je pre dve godine otišao u Kristijansund. S tim da su ga tokom proleća ove godine Norvežani pozajmili Napretku, ali nije pomogao Kruševljanima da izbegnu selidbu u drugi rang.

Pantelić i Jeličić dolaze u Proleter u momentu kada je on 13. na tabeli sa sedam osvojenih bodova iz devet utakmica.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 10. KOLO

Nedelja

14.00: Teleoptik – Borac 1926

Ponedeljak

16.00: TSC - Dubočica

16.00: OFK Vršac – Bor 1919

18.00: Javor – Proleter 023

18.00: Jedinstvo Ub - Loznica

18.00: Metalac - Grafičar

18.00: Napredak – Smederevo

20.00: Spartak – Voždovac