Proleter doveo dva igrača koji zajedno imaju više od 220 mečeva u Superligi
Vreme čitanja: 2min | sub. 19.09.26. | 17:41
Vezista Dušan Pantelić (33) i štoper Igor Jeličić (26) probaće da pomognu Zrenjanincima u Mozzart Bet Prvoj ligi
Odlična poseta na Karađorđevom parku u sredu protiv TSC-a (1:1) dali su povod Proleteru 023 da sa još više optimizma pristupi debitantskoj sezoni u Mozzart Bet Prvoj ligi. Kako bi lakše ostvarili konačan cilj – izborili opstanak u drugom rangu takmičenja – Zrenjaninci su ove subote promovisali još dva velika pojačanja sa ogromnim iskustvom iz elitnog ranga. Opremu su zadužili 33-godišnji vezista Dušan Pantelić i 26-godišnji štoper Igor Jeličić.
Obojica su u Banat stigli kao slobodni igrači. Panteliću je ovog leta istekao ugovor sa Javorom, za koji je igrao prethodne dve sezone, dok se Jeličić tokom leta raastao sa norveškim prvoligašem Kristijansundom.
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Njih dvojica zajedno imaju više od 220 odigranih mečeva u Mozzart Bet Superligi. Konkretno, Pantelić 162 u dresovima Rada, Voždovca, Napretka, Novog Pazara, Radnika, niškog Radničkog, Železničara i pomenutog Javora. Postigao je sedam golova i 10 asistencija, a u inostranstvu je igrao za grčku PAS Janjinu, mađarski Honved i Tuzlu Siti.
S druge strane, Jeličić nije promenio toliko klubova. On je dete Vojvodine, za koju je odigrao 80 utakmica, a iz Novog Sada je pre dve godine otišao u Kristijansund. S tim da su ga tokom proleća ove godine Norvežani pozajmili Napretku, ali nije pomogao Kruševljanima da izbegnu selidbu u drugi rang.
Pantelić i Jeličić dolaze u Proleter u momentu kada je on 13. na tabeli sa sedam osvojenih bodova iz devet utakmica.
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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 10. KOLO
Nedelja
14.00: Teleoptik – Borac 1926
Ponedeljak
16.00: TSC - Dubočica
16.00: OFK Vršac – Bor 1919
18.00: Javor – Proleter 023
18.00: Jedinstvo Ub - Loznica
18.00: Metalac - Grafičar
18.00: Napredak – Smederevo
20.00: Spartak – Voždovac