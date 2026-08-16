Čudo u Francuskoj! PSŽ izgubio trofej iako je sat vremena imao igrača više

Tim sa severa Francuske je pokazao da nije prolazna senzacija i u Superkupu Francuske na domaćem terenu savladao najmoćniji tim u državi, Evropi, a suštinski i na svetu – 1:0.

PSŽ trenutno drži najvažnije trofeje evropskog fudbala u vlasništvu, ali od tri domaća trofeja u Francuskoj, u njegovom vlasništvu je samo jedan. Dva su u trofejnim vitrinama Lansa! Jedan je večeras osvojen u direktnom okršaju sa dvostrukim uzastopnim prvakom Evrope...

PSŽ je pre samo četiri dana osvojio evropski Superkup u Salcburgu pobedom nad Aston Vilom, ali pomalo i iscrpljen od tog duela je večeras u borbi za francuski Superkup pao u žuto-crvenoj košnici. Lans je bio otkrovenje prošle sezone. U dobrom delu prvenstva je vodio mrtvu trku sa Parižanima, ušao u novu godinu kao lider šampionata, ali je PSŽ na proleće dodao gas, slavio u direktnom duelu 2:0 i utekao na nedostižnih devet bodova prednosti. Lans je sezonu završio na drugom mestu, obezbedio Ligu šampiona nakon 21 godine i sve to začinio osvajanjem Kupa Francuske. Bio je to prvi trofej za Rudare sa severa u ovom veku. Ali, ovo večeras prevazilazi i taj trofej nacionalnog Kupa s obzirom na način na koji je osvojen i protiv koga je osvojen. Lans u prošloj sezoni nije dao ni gol Svecima u dva ligaška dvomeča, ali ga je večeras savladao igrajući sa igračem manje sat vremena (59 minuta kada se računaju nadoknade oba poluvremena)! Podvig na kojem bi im pozavidele i najveće evropske ekipe…

I daleko od toga da je PSŽ potcenio značaj trofeja u Superkupu Francuske. Otkako su Arapi ušli u klub 2011. godine, PSŽ je do večeras igrao 13 finala i u 12 pobedio. Jedini koji su savladali moćni PSŽ u u Superkupu Francuske su bili fudbaleri Lila u leto 2021. godine. Uostalom, Luis Enrike je do večeras osvojio 13 od 16 finala u kojima je sedeo na klupi Svetaca. Ne potcenjuje on nijedno takmičenje... Lans je posle fantastične prošle sezone ostao bez najboljeg strelca Veslija Saida koji je otišao u Katar. Stub odbrane Malang Sar se preselio u Saudijsku Arabiju. Srce i pluća veznog reda Mamadu Sangare i Adrijan Tomason su prešli u Brentford za 48.000.000 evra, odnosno u Ren. Polovina od osmorice najstandardnijih igrača su napustili klub. A PSŽ je još jači nego što je bio kada se prošetao do krova Evrope… Ili nije? Videćemo u nastavku sezone… Ono što je očigledno je da Luis Enrike večeras nije računao na Bredlija Barkou i Ibrahimu Embajea koji žele da napuste klub u narednih 15 dana. U špicu je umesto Dembelea počeo novajlija Magnes Aklijuš, a bilo je još promena u odnosu na tim koji je pre nekoliko dana počeo protiv Aston Vile. Na klupi su ostali Markinjos, Neveš, Mendeš… Ali opet, počeli su i Hakimi, Kvarachelija, Due, Vitinja, Pačo… Prejak tim za Lans sa četvoricom novajlija u startnih 11 i nekim mladim igračima iz svoje škole poput 18-godišnjeg Antonija koji nema 10 seniorskih mečeva u karijeri.