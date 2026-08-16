Čudo u Francuskoj! PSŽ izgubio trofej iako je sat vremena imao igrača više

Vreme čitanja: 4min | ned. 16.08.26. | 23:27
Lans nije priča za jedno leto
PSŽ trenutno drži najvažnije trofeje evropskog fudbala u vlasništvu, ali od tri domaća trofeja u Francuskoj, u njegovom vlasništvu je samo jedan. Dva su u trofejnim vitrinama Lansa! Jedan je večeras osvojen u direktnom okršaju sa dvostrukim uzastopnim prvakom Evrope...
Tim sa severa Francuske je pokazao da nije prolazna senzacija i u Superkupu Francuske na domaćem terenu savladao najmoćniji tim u državi, Evropi, a suštinski i na svetu – 1:0.
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PSŽ je pre samo četiri dana osvojio evropski Superkup u Salcburgu pobedom nad Aston Vilom, ali pomalo i iscrpljen od tog duela je večeras u borbi za francuski Superkup pao u žuto-crvenoj košnici.
Lans je bio otkrovenje prošle sezone. U dobrom delu prvenstva je vodio mrtvu trku sa Parižanima, ušao u novu godinu kao lider šampionata, ali je PSŽ na proleće dodao gas, slavio u direktnom duelu 2:0 i utekao na nedostižnih devet bodova prednosti. Lans je sezonu završio na drugom mestu, obezbedio Ligu šampiona nakon 21 godine i sve to začinio osvajanjem Kupa Francuske. Bio je to prvi trofej za Rudare sa severa u ovom veku.
Ali, ovo večeras prevazilazi i taj trofej nacionalnog Kupa s obzirom na način na koji je osvojen i protiv koga je osvojen. Lans u prošloj sezoni nije dao ni gol Svecima u dva ligaška dvomeča, ali ga je večeras savladao igrajući sa igračem manje sat vremena (59 minuta kada se računaju nadoknade oba poluvremena)! Podvig na kojem bi im pozavidele i najveće evropske ekipe…
I daleko od toga da je PSŽ potcenio značaj trofeja u Superkupu Francuske. Otkako su Arapi ušli u klub 2011. godine, PSŽ je do večeras igrao 13 finala i u 12 pobedio. Jedini koji su savladali moćni PSŽ u u Superkupu Francuske su bili fudbaleri Lila u leto 2021. godine. Uostalom, Luis Enrike je do večeras osvojio 13 od 16 finala u kojima je sedeo na klupi Svetaca. Ne potcenjuje on nijedno takmičenje...
Lans je posle fantastične prošle sezone ostao bez najboljeg strelca Veslija Saida koji je otišao u Katar. Stub odbrane Malang Sar se preselio u Saudijsku Arabiju. Srce i pluća veznog reda Mamadu Sangare i Adrijan Tomason su prešli u Brentford za 48.000.000 evra, odnosno u Ren. Polovina od osmorice najstandardnijih igrača su napustili klub. A PSŽ je još jači nego što je bio kada se prošetao do krova Evrope… Ili nije? Videćemo u nastavku sezone…
Ono što je očigledno je da Luis Enrike večeras nije računao na Bredlija Barkou i Ibrahimu Embajea koji žele da napuste klub u narednih 15 dana. U špicu je umesto Dembelea počeo novajlija Magnes Aklijuš, a bilo je još promena u odnosu na tim koji je pre nekoliko dana počeo protiv Aston Vile. Na klupi su ostali Markinjos, Neveš, Mendeš… Ali opet, počeli su i Hakimi, Kvarachelija, Due, Vitinja, Pačo… Prejak tim za Lans sa četvoricom novajlija u startnih 11 i nekim mladim igračima iz svoje škole poput 18-godišnjeg Antonija koji nema 10 seniorskih mečeva u karijeri.
Očekivano, PSŽ je krenuo jače i ofanzivnije. Bili su bolji, Kvarachelija je bio raspoložen, Aklijuš nagovestio da će se brzo uklopiti, ali Lansova mlada odbrana (golman i štoperska trojka prosek godina 21,25) se dobro nosila sa vedetama iz Pariza.
Nakon pola sata igre je Lans dočekao šansu i iskoristio je. Šut Udoa je zakačio Zair-Emeri i namestio loptu na zicer iskusnom Tovanu koji je procvetao na severu Francuske otkako je letos došao. Popularni Flo je zapalio tribine koje su uskoro ućutale. Nekoliko minuta nakon gola, 18-godišnji štoper Antonio je isključen zbog faula nad Vitinjom na centru igrališta. Prestrogo…
Malo ko bi tada dao šanse Lansu da će izdržati. Pogotovo kada je Due uzdrmao stativu. Ali, izdržali su!
Ubacio je Enrike sa klupe sve što je imao (Dembele, Ruiz, Mendeš…), ali je Lans junački odolevao. Bilo je strašnih pritisaka i napada u talasima, bilo je i neverovatnih šansi poput Dembeleove, poništenih golova poput Ruizovog, ali izjednačenja nije bilo.
Lans je izveo jedno od većih herojstava u francuskom fudbalu u poslednjih desetak godina i pokazao da nije bio priča za jedno leto.
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