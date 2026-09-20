Alen Omić kapitalno pojačanje Spartaka na centarskoj poziciji

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Vreme čitanja: 1min | ned. 20.09.26. | 15:43
Šampion Srbije radi na dovođenju slovenačkog reprezentativca i blizu je potpisa
Vrlo dobar prelazni rok odradio je subotički Spartak, međutim prema nezvaničnim saznanjima Mozzart Sporta tek bi trebalo da stigne kapitalno pojačanje na centarskoj poziciji u liku Alena Omića.
Slovenački centar već trenira sa šampionom Srbije i klub radi na njegovom potpisu. On je prošlu sezonu proveo u turskom Merkezefendiju gde je na 26 nastupa beležio prosečno sedam poena i 4,7 skokova u tamošnjem prvenstvu uz 14,4 minuta po meču. Pre toga je igrao za Cedevitu Olimpiju i Budućnost u ABA ligi, dok je u karijeri nastupao za još desetak klubova u Sloveniji, Španiji, Turskoj, Izraelu, Srbiji, Italiji...
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Spartak je ovog leta značajno promenio tim a koji su potpisali bek Džejlon Pipkins, te krilni centar Alonzo Gefni, plejmejker Met Kolmen, kao i prekaljeni šuter Marko Jeremić, zatim nekadašnje krilo Crvene zvezde Stefan Lazarević i mladi krilni centar Danilo Lacmanović. Takođe, produženi su ugovori Danilu Nikoliću i Igoru Drobnjaku, dok su klub napustili Nikola Rebić, Stefan Momirov, Džavonte Hokins, Olivije Hanlan, Ševon Tompson, Vojin Medarević, Uroš Banjac...
Omić je dugogodišnji reprezentativac Slovenije i jedan od oslonaca tima. Ako bude potpisao za Spartak, vratiće se u regionalnu, ali i srpsku košarku, gde je već nastupao za Crvenu zvezdu.