Alen Omić kapitalno pojačanje Spartaka na centarskoj poziciji

Vrlo dobar prelazni rok odradio je subotički Spartak, međutim prema nezvaničnim saznanjima Mozzart Sporta tek bi trebalo da stigne kapitalno pojačanje na centarskoj poziciji u liku Alena Omića.

Slovenački centar već trenira sa šampionom Srbije i klub radi na njegovom potpisu. On je prošlu sezonu proveo u turskom Merkezefendiju gde je na 26 nastupa beležio prosečno sedam poena i 4,7 skokova u tamošnjem prvenstvu uz 14,4 minuta po meču. Pre toga je igrao za Cedevitu Olimpiju i Budućnost u ABA ligi, dok je u karijeri nastupao za još desetak klubova u Sloveniji, Španiji, Turskoj, Izraelu, Srbiji, Italiji...