Partizan Mozzart Bet ABA ligu počinje iz Pionira

Partizan Mozzart Bet sezonu započinje u petak, kada od 20.45 dočekuje milansku Olimpiju u prvom kolu Evrolige. Ovaj meč igra se u Beogradskoj areni, sada već ustaljenom domu crno-belih, međutim za ABA ligu će biti određenih promena.

Parni valjak će za ovo takmičenje određene utakmice kao domaćin igrati u hali Aleksandar Nikolić.