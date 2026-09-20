Partizan Mozzart Bet ABA ligu počinje iz Pionira

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Vreme čitanja: 1min | ned. 20.09.26. | 15:37
Crno-beli dočekuju Iliriju i Megu u dvorani Aleksandar Nikolić
Partizan Mozzart Bet sezonu započinje u petak, kada od 20.45 dočekuje milansku Olimpiju u prvom kolu Evrolige. Ovaj meč igra se u Beogradskoj areni, sada već ustaljenom domu crno-belih, međutim za ABA ligu će biti određenih promena.
Parni valjak će za ovo takmičenje određene utakmice kao domaćin igrati u hali Aleksandar Nikolić.
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25. septembar, 20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,30)
Naime, Partizan Mozzart Bet će u prvom kolu regionalnog karavana dočekati ljubljansku Iliriju, a taj meč je na programu u nedelju od 21 čas i on će se igrati u nekadašnjem Pioniru. Crno-beli će i drugo kolo igrati pred svojim navijačima, ali takođe u Hali Aleksandar Nikolić.
Parni valjak će u ovoj rundi dočekati Megu, a onda sledi povratak u Arenu. Ekipa Đoana Penjaroje će i u trećoj rundi bidi domaćin, ali ovog puta u Areni, pa tek posle toga slede prva jadranska gostovanja i okršaji protiv Bosne i Spartaka.
Crno-beli su generalnu probu pred početak sezone imali u Atini, gde su najpre izgubili od PAOK-a trojkom u poslednjoj sekundi, a potom savladali šampiona Evrokupa, ekipu Burga.