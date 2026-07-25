Nastavlja li se “Cinderella story” evropskog fudbala ili Švajcarska dobija novog vladara

Prvi favorit za titulu će ipak biti Sankt Galen, dok bi mu glavni izazivač u borbi za tron trebalo da bude Jang Bojs. Bazel je u fazi tranzicije i teško je očekivati da može da se umeša u borbu za titulu. Lugano i Sion će gledati da ponove prošlosezonske rezultate (treći i četvrti na tabeli). Međutim, pre svega, šta se može očekivati od Tuna posle osvajanja titule.

“Biću realan, mislim da ne može da ponovi taj uspeh. Ono što je Tun uradio je neopisivo. Godinu ranije je igrao s nama u drugoj ligi. Iako sam ga pobeđivao sa po 3:0, imao je sjajan kontinuitet. Bio je ekipa koja, i kada izgubi, odmah zaboravi na to i pobedi u naredne četiri utakmice. Ušao je su u prvu ligu i zadržao isti kadar, samo su u svakoj liniji dodao po jednog ili dva kvalitetnija igrača. Skauting mu je bio odličan. Imao je uigranu ekipu, istog trenera, jasan stav i samo je to nadograđeno. Svi su ga smatrali autsajderima, ali on je mleo protivnike. Igrao je odlično u tranzicijama, a prednost mu je bila i veštačka trava na domaćem terenu“, rekao je Stevanović za Mozzart Sport.

18.00: (2,30) Servet (3,60) Bazel (2,95)

Šta vidite kao najveći problem Tuna? Da li možda to što nije uložio dovoljno novca da nađu zamene za igrače koji su otišli?

“Izgubio je trenera i glavne igrače. Pojačanja koja su dovedena, po mom mišljenju, nisu adekvatna. Igra na tri fronta – Superliga, Kup i Evropa – za šta mu treba mnogo jači kadar. Još prošle sezone se videlo da je u poslednja dva meseca znatno popustio u igri. Ipak, ogroman respekt za sve što je uradio sa najmanjim budžetom u ligi. Uspeh Tuna nije slučajan; on je pre pet godina postavio trenera i napravio jasan dugoročni plan na kome je strpljivo radio”.

Dalibor Stevanović u dresu Slovenije 2009. godine (©Reuters)

Sankt Galen je završio kao vicešampion, ostavivši iza sebe Bazel i Jang Bojs. U četvrtak je pobedio Benfiku na svom terenu sa 1:0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Nije uložio mnogo novca, niti je doveo puno igrača. Hoće li biti teško da ponove uspeh?

“To me malo iznenađuje. Trenutno je možda i najjača ekipa u Švajcarskoj. Igra agresivno, "jedan na jedan" preko celog terena, i jako mu je teško parirati. Fizički je Sankt Galen dominantan (prosek visine oko 185 cm). Čim oduzme loptu, igra sa dva napadača i dugim loptama odmah napada prostor. Za Evropu mislim da mu faliti širine. Nisu dovedena pojačanja jer veruje da sa postojećim kadrom može da parira svima. Ipak, pripreme pokazuju drugačije (porazi od Noriča 0:3 i Liona 3:6). Što se tiče švajcarske lige, može ponovo da se bori za titulu, iako je prodao najboljeg napadača u Hofenhajm“.

Bazel je imao lošu prošlu sezonu – završio je tek na petom mestu i ostao bez Evrope. Ovog leta je najviše uložio. Kakve su šanse tima sa Sankt Jakobs parka?

“Bazel je najveći klub u Švajcarskoj, ali trenutna situacija je veoma loša. Ima potencijal, ali nema igru. Vodi ga Stefan Lihtštajner. Olako se rešio prethodnog trenera Ludovika Manjana, uz dosta politike u pozadini. Manjan je jurio rezultat i nije davao previše prilika mladima, dok Lihtštajner sada forsira mlade igrače. Međutim, mladi moraju da se uvode postepeno, ne odjednom. Zato ne verujem da će se Bazel sledeće sezone boriti za titulu, bez obzira na transfere“.

18.00: (1,90) Lozana (3,50) Grashopers (4,10)

Da li ste imali prilike da gledate Andreja Bačanina i Stefana Bukinca, dvojicu mladih igrača iz Srbije?

“Bačanin je solidan igrač. Bazel na njega ozbiljno računa jer je već u prvoj sezoni imao dobru minutažu. On je klasična "osmica", box-to-box igrač, ima kvalitet u pas igri. Fali mu malo iskustva, ali ima odličan potencijal. Što se tiče Bukinca, njega sam manje gledao, bio je rezerva u Jang Bojsu, prednost je imao Žauen Hadžam, momak iz Alžira koji je privukao pažnju klubova iz Liga petica“.