Nastavlja li se “Cinderella story” evropskog fudbala ili Švajcarska dobija novog vladara
Vreme čitanja: 7min | sub. 25.07.26. | 09:20
“Izgubio je trenera i glavne igrače. Pojačanja koja su dovedena, po mom mišljenju, nisu adekvatna. Igra na tri fronta –Superliga, Kup i Evropa – za šta mu treba mnogo jači kadar“, rekao je Dalibor Stevanović za Mozzart Sport o šansama Tuna da odbrani titulu
Švajcarsku je prethodne sezone tresla fudbalska groznica zvana Tun. Klub iz istoimenog grada bio je “Cinderella story” evropskog fudbala domogaviši se prve titule u istorijii i to na prilično dominantan način. Zato se sad mnogi pitaju, postoji li mogućnost da se čudo ponovi, može li klub koji je ostao bez maltene svih ključnih igrača da još jednom oduševi javnost.
Da bi smo to otkrili, Mozzart Sport je u pomoć zvao Dalibora Stevanovića, nekadašnjeg reprezentativca Slovenije koji trenutno radi u Drugoj ligi Švajcarske kao trener Lozane Uši. Rođeni Ljubljančanin već devet godina boravi u Švajcarskoj, prvo kao igrač, a od 2024. Kao šef stručnog štaba i savršeno poznaje prilike u tamošnjem fudbalu.
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Prvi favorit za titulu će ipak biti Sankt Galen, dok bi mu glavni izazivač u borbi za tron trebalo da bude Jang Bojs. Bazel je u fazi tranzicije i teško je očekivati da može da se umeša u borbu za titulu. Lugano i Sion će gledati da ponove prošlosezonske rezultate (treći i četvrti na tabeli). Međutim, pre svega, šta se može očekivati od Tuna posle osvajanja titule.
“Biću realan, mislim da ne može da ponovi taj uspeh. Ono što je Tun uradio je neopisivo. Godinu ranije je igrao s nama u drugoj ligi. Iako sam ga pobeđivao sa po 3:0, imao je sjajan kontinuitet. Bio je ekipa koja, i kada izgubi, odmah zaboravi na to i pobedi u naredne četiri utakmice. Ušao je su u prvu ligu i zadržao isti kadar, samo su u svakoj liniji dodao po jednog ili dva kvalitetnija igrača. Skauting mu je bio odličan. Imao je uigranu ekipu, istog trenera, jasan stav i samo je to nadograđeno. Svi su ga smatrali autsajderima, ali on je mleo protivnike. Igrao je odlično u tranzicijama, a prednost mu je bila i veštačka trava na domaćem terenu“, rekao je Stevanović za Mozzart Sport.
18.00: (2,30) Servet (3,60) Bazel (2,95)
Šta vidite kao najveći problem Tuna? Da li možda to što nije uložio dovoljno novca da nađu zamene za igrače koji su otišli?
“Izgubio je trenera i glavne igrače. Pojačanja koja su dovedena, po mom mišljenju, nisu adekvatna. Igra na tri fronta – Superliga, Kup i Evropa – za šta mu treba mnogo jači kadar. Još prošle sezone se videlo da je u poslednja dva meseca znatno popustio u igri. Ipak, ogroman respekt za sve što je uradio sa najmanjim budžetom u ligi. Uspeh Tuna nije slučajan; on je pre pet godina postavio trenera i napravio jasan dugoročni plan na kome je strpljivo radio”.
Sankt Galen je završio kao vicešampion, ostavivši iza sebe Bazel i Jang Bojs. U četvrtak je pobedio Benfiku na svom terenu sa 1:0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Nije uložio mnogo novca, niti je doveo puno igrača. Hoće li biti teško da ponove uspeh?
“To me malo iznenađuje. Trenutno je možda i najjača ekipa u Švajcarskoj. Igra agresivno, "jedan na jedan" preko celog terena, i jako mu je teško parirati. Fizički je Sankt Galen dominantan (prosek visine oko 185 cm). Čim oduzme loptu, igra sa dva napadača i dugim loptama odmah napada prostor. Za Evropu mislim da mu faliti širine. Nisu dovedena pojačanja jer veruje da sa postojećim kadrom može da parira svima. Ipak, pripreme pokazuju drugačije (porazi od Noriča 0:3 i Liona 3:6). Što se tiče švajcarske lige, može ponovo da se bori za titulu, iako je prodao najboljeg napadača u Hofenhajm“.
Bazel je imao lošu prošlu sezonu – završio je tek na petom mestu i ostao bez Evrope. Ovog leta je najviše uložio. Kakve su šanse tima sa Sankt Jakobs parka?
“Bazel je najveći klub u Švajcarskoj, ali trenutna situacija je veoma loša. Ima potencijal, ali nema igru. Vodi ga Stefan Lihtštajner. Olako se rešio prethodnog trenera Ludovika Manjana, uz dosta politike u pozadini. Manjan je jurio rezultat i nije davao previše prilika mladima, dok Lihtštajner sada forsira mlade igrače. Međutim, mladi moraju da se uvode postepeno, ne odjednom. Zato ne verujem da će se Bazel sledeće sezone boriti za titulu, bez obzira na transfere“.
18.00: (1,90) Lozana (3,50) Grashopers (4,10)
Da li ste imali prilike da gledate Andreja Bačanina i Stefana Bukinca, dvojicu mladih igrača iz Srbije?
“Bačanin je solidan igrač. Bazel na njega ozbiljno računa jer je već u prvoj sezoni imao dobru minutažu. On je klasična "osmica", box-to-box igrač, ima kvalitet u pas igri. Fali mu malo iskustva, ali ima odličan potencijal. Što se tiče Bukinca, njega sam manje gledao, bio je rezerva u Jang Bojsu, prednost je imao Žauen Hadžam, momak iz Alžira koji je privukao pažnju klubova iz Liga petica“.
Kad smo već pomenuli Jang Bojs - veliko razočaranje, završio je tek šesti. Može li ove sezone bar do Lige konferencije?
“Jang Bojs je najveće razočaranje. On je najveća institucija poslednjih 10 godina u Švajcarskoj, a sada je, posle možda 15 godina, ostao bez Evrope. To je veliki minus. Ipak, očekujem da će da se vrati u vrh. Ima kvalitetnu ekipu i očekujem da će se sledeće sezone boriti za Evropu, minimum za Ligu konferencija, a verujem i za nešto više“.
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Kakva je situacija u Lucernu? Otišao je trener Mario Frik, a Andrej Vasović je prodat u Klub Briž. Kako ga vidite ove sezone?
“Imao je lošu sezonu, zato je i došlo do promene trenera. Zanimljivo da je trebalo da preuzmem Lucern pre mesec i po dana. Razgovarali smo, ali se na kraju odlučio za trenera koji je u njihovoj akademiji već 20 godina. Uprava Lucerna voli da ima stvari pod strogom kontrolom jer puno ulažu u mlade, a ja imam neka svoja viđenja. Produžio sam ugovor sa svojim klubom, pa će biti drugih prilika. Što se Lucerna tiče, ima odlične igrače i verovatno najbolju fudbalsku akademiju uz Bazel. Svake godine izbaci nekoliko igrača za prvi tim. Tako je stvorio Ardomna Jašarija koji je u Milanu, pa Andreja Vasovića koji je prodat Brižu za oko 7.000.000 evra. Cilj Lucerna je uvek borba za Evropu, jer mu to pomaže da dodatno podignu cenu igračima“.
Ko bi mogao da bude iznenađenje? Lugano i Sion su bili treći i četvrti, s tim Lugano ima kontinuitet s trenerom.
“Lugano igra možda i najlepši fudbal u švajcarskoj ligi, ali je u Evropi katastrofalan. Celje ga je dva puta zaredom izbacilo. Neshvatljivo je da u ligi dominira kroz posed i ofanzivu, a u Evropi igra toliko loše. Ipak, očekujem da će u prvenstvu ponovo biti u vrhu, uz Sankt Galen i Jang Bojs. Servet takođe ima dobru ekipu i iskusnog trenera, pa bi i tim iz Ženeve mogao da se umeša u borbi za nešto ozbiljnije“.
20.30: (1,95) Lucern (3,50) Tun (3,50)
Šta se dešava sa Grashopersom? Godinama životari, davno je izgubio primat, a nekad je bio marka za švajcarski fudbal. Prošle sezone je jedva ostao u ligi. Ništa bolja situacijja nije ni u Cirihu.
“Pobedili smo Grashopers u polufinalu Kupa i potpuno dominirali (2:0). Neshvatljivo je da najtrofejniji klub ima toliko strukturnih problema. Promenjena su tri predsednika u pet godina i 20 trenera – tu nema nikakve stabilnosti. Nema jasan dugoročni plan i sve rade kratkoročno. Što se tiče Ciriha, igrali smo nedavno prijateljsku s njim i pobedila ga sa 2:1. Neće biti loš. Igrački kadar bi mogao biti bolji, ali je doveden iskusni trener, Marsel Koler, bivši selektor Austrije. On je ‘stari lisac’ i gde god je radio pravio je rezultate. Za iskorak će mu biti potrebno još tri, četiri kvalitetna igrača, ali dobiće na stabilnosti koja mu je falila prošle sezone kada je promenjeno nekoliko trenera i sportskih direktora“.
Ko su glavni kandidati za ispadanje iz lige? Grashopers, novi prvoligaš Lozana Sport ili neko treći?
“Ne bih rekao Lozana Sport, jer mu je preuzeo moj prijatelj Luka Elsner i želim mu sve najbolje. Ima solidne igrače i nadam se da će posložiti tim. Nezahvalno je prognozirati ko će ispasti, ali bih izdvojio Vaduc. Dobro je igrao prošle sezone u drugoj ligi, ali u ovom prelaznom roku nije dovela kvalitetna pojačanja za Superligu. Sa pretežno drugoligaškim kadrom, faliće mu kvalitet. Borba za opstanak će se verovatno voditi između Vaduca i Grashopersa“, završio je Stevanović.
ŠVAJCARSKA 1 – 1. KOLO
Subota
18.00: (2,30) Servet (3,60) Bazel (2,95)
18.00: (1,90) Lozana (3,50) Grashopers (4,10)
20.30: (1,95) Lucern (3,50) Tun (3,50)
Nedelja
14.00: (1,85) Jang Bojs (3,70) Sion (4,10)
16.30: (1,63) Sankt Galen (4,00) Cirih (5,30)
16.30: (1,50) Lugano (4,40) Vaduc (6,50)
***kvote su podložne promenama