Ovakav Čam je Zvezdi potreban

Hvatala je kamera Dejana Stankovića nekoliko puta tokom provera u Austriji kako pognute glave pokušava da shvati poteze svojih igrača na terenu, ali posle prvih takmičarskih utakmica ove sezone, protiv Mačve i Larna, Zvezdin trener je pred novinare dolazio sa širokim osmehom.

Sa dve ubedljive pobede crveno-beli su otvorili takmičarsku 2026/27, a posebno zadovoljan Stanković može da bude zbog izdanja u Severnoj Irskoj. To je i naglasio već u uvodnoj izjavi pred predstavnicima medija, rekavši da su igrači ispunili sve što je od njih tražio.

"Najzadovoljniji sam odnosom. To je ono o čemu smo pričali i pre nego što smo poleteli: odnos, da se odgovori na duel igru, na duge lopte, i da se pokupe te druge lopte kako nas ne bi spuštali u zadnju zonu... Prezadovoljan sam svima, jer volim da vidim u njihovim očima koncentraciju, zrelost i disciplinu. Kad vidim to, zaista se ne bojim ničega", s licem srećnog čoveka pričao je Dejan Stanković.

Jeste 4:0 možda ubedljivija pobeda nego što se očekivala na terenu severnoirskog šampiona, zbog veštačke trave vrlo nezgodnog za igru, međutim, nije samo ogromna zaliha za beogradski revanš ono zbog čega trener i Zvezdini navijači mogu da budu zadovoljni.