Ovakav Čam je Zvezdi potreban

Vreme čitanja: 3min | sre. 22.07.26. | 08:21
Austrijanac u Severnoj Irskoj nagovestio zbog čega su ga crveno-beli angažovali
/Od izveštača Mozzart Sporta iz Severne Irske/
Pisali smo već da utisak iz pripremnih mečeva ne mora ništa da znači. Osetila je Crvena zvezda to sa Barakom Baharom na klupi, a moglo bi da se potvrdi i ovog leta.
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Hvatala je kamera Dejana Stankovića nekoliko puta tokom provera u Austriji kako pognute glave pokušava da shvati poteze svojih igrača na terenu, ali posle prvih takmičarskih utakmica ove sezone, protiv Mačve i Larna, Zvezdin trener je pred novinare dolazio sa širokim osmehom.
Sa dve ubedljive pobede crveno-beli su otvorili takmičarsku 2026/27, a posebno zadovoljan Stanković može da bude zbog izdanja u Severnoj Irskoj. To je i naglasio već u uvodnoj izjavi pred predstavnicima medija, rekavši da su igrači ispunili sve što je od njih tražio.
"Najzadovoljniji sam odnosom. To je ono o čemu smo pričali i pre nego što smo poleteli: odnos, da se odgovori na duel igru, na duge lopte, i da se pokupe te druge lopte kako nas ne bi spuštali u zadnju zonu... Prezadovoljan sam svima, jer volim da vidim u njihovim očima koncentraciju, zrelost i disciplinu. Kad vidim to, zaista se ne bojim ničega", s licem srećnog čoveka pričao je Dejan Stanković.
Jeste 4:0 možda ubedljivija pobeda nego što se očekivala na terenu severnoirskog šampiona, zbog veštačke trave vrlo nezgodnog za igru, međutim, nije samo ogromna zaliha za beogradski revanš ono zbog čega trener i Zvezdini navijači mogu da budu zadovoljni.
Crveno-beli su na Ostrvu dobili i nekoliko obećavajućih individualnih partija. U centru pažnje je svakako povratnik Osman Bukari, čiji je ulazak početkom drugog poluvremena prodrmao ekipu i poveo je ka još tri lopte u mreži rivala. Sa dva gola Bruno Duarte se nadovezao na sjajno izdanje protiv Mače i potvrdio da mu ovo doba godine izuzetno prija za efikasne nastupe. Još jedan gol na dva protiv Šapčana prošlog petka dodao je Vasilije Kostov i podsetio zbog čega Crvena zvezda insistira na rekordnom obeštećenju za njega.
Ipak, potez utakmice - a konkurencija je bila jaka u Bukarijevim driblinzima - izveo je Muhamed Čam. Povremeni reprezentativac Austrije u dva navrata je demonstrirao da poseduje razoran šut. Prvi put je bio malkice neprecizan, ali je iz drugog majstorski levom nogom sa leve strane pogodio metu. Uspeo je golman Larna dobrim intervencijama da osujeti Kataija i Arnautovića da se upišu u strelce, ali je na šut Čama bio nemoćan.
Nije ofanzivni vezista dosad ostavio pozitivan utisak poput Abu Fanija, ali je u utorak pokazao zbog čega su ga crveno-beli angažovali. Ako nastavi tim tempom, neće na Marakani dugo tugovati kada dođe vreme za odlazak Kostova.
Svojevremeno je Čam kao član Slavije Prag zablistao po ulasku sa klupe protiv Barselone. Bio je igrač češkog tima nad kojim je te večeri napravljeno najviše faulova, imao je 14 uspešnih dodavanja iz 16 pokuša, 24 kontakta sa loptom, tri dobijena duela... Sve to za 18 minuta na terenu.
To je Muhamed Čam koji je potreban Crvenoj zvedi. Ne toliko protiv Larna koliko u kasnijoj fazi kvalifikacija za Ligu šampiona. Pokazao je da može bolje nego na pripremama u njegovoj Austriji. Samo da tako nastavi i dobićemo još jednu potvrdu konstatacije s početka teksta.