Još jedna nova ekipa spremna da uđe u NBA
Vreme čitanja: 3min | sub. 25.07.26. | 09:40
Kanzas Siti se ističe takođe kao kandidat, pored Las Vegasa i Sijetla
Priča se dugo o proširenju NBA lige. Las Vegas i Sijetl su glavni kandidati da dobiju NBA franšize i da uđu u najjaču košarkašku ligu sveta, čiji je odavno plan da se proširi na 32 ekipe. Već je doneta odluka da će proširenja svakako biti i da se pričalo najviše o dva pomenuta grada, ali ima tu još kandidata. Ima jedan grad koji živi za košarku, a osim čuvenog koledža, voleli bi da imaju i oni NBA franšizu, kao nekada. Radi se o Kanzas Sitiju.
Prošlo je više od 40 godina od kada se NBA košarka igrala u pomenutom gradu, pošto su Kingsi igrali 13 sezona tamo, prvo kao Kanzas Siti-Omaha Kingsi, zatim i kao samo Kraljevi iz Kanzasa. Igrali su u nekadašnjoj Kemper areni, istorijski su imali sjajne igrače poput Nejta Arčibalda - popularni "Tajni" jedini je igrač u istoriji koji je bio najbolji strelac i asistent u istoj sezoni - Otisa Birdsonga, Skota Vedmana, Fila Forda... Međutim, 1985. godine preselili su se u Sakramento i od tada u Kanzasu se gleda samo NCAA.
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Trenutno uživaju najviše u NFL-u jer su Kanzas Siti Čifsi godinama bili sila pod trenerskom palicom Endija Rida i predvođeni Patrikom Mahoumsom, Trevisom Kelsijem i ostalim sjajnim igračima u zlatnoj eri u poslednjih desetak godina, dok su dobri i Rojalsi u bejzbolu, mada može se reći i u fudbalu da je tamošnji Sporting odličan, pošto je do sada dva puta bio šampion. Međutim, nedostaje košarka. Jeste da imaju jedan od najprestižnijih univerziteta, ali nedostaje im NBA ekipa već četiri decenije. Više nego išta voleli bi da se najjača košarkaša liga sveta vrati u njihov grad, za šta postoji mogućnost.
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S obzirom da se priča o proširenju lige, kao što je već navedeno, pokušavaju da oni budu ta treća ekipa koja će se boriti za mesto u NBA, pored glavnih kandidata Las Vegasa i Sijetla. Imaju istoriju, imaju dvoranu, imaju sve što im je potrebno, samo nekako treba da uđu u taj uži krug kada bude došlo do proširenja. Naravno, postoji mogućnost i da neka od franšiza bude premeštena, poput Portland Trejlblejzersa sa novim, škrtim vlasnikom koji kvari planove NBA lige ili Nju Orleans Pelikansima, koji su odavno u beznađu i lako bi mogli da budu žrtva nekih promena.
Sada je konkretno gradonačelnik Kanzas Sitija Kvinton Lukas izašao u javnost i istakao da je sada pravi trenutak da se dobije NBA ekipe. Podržao je ideju i ima plan.
"Mislim da smo i dalje verovatno grad koji najviše voli sport u Sjedinjenim Američkim Državama i grad koji ima najveću podršku navijača. Verujem da bismo bez problema mogli da imamo NBA tim i da će, kako budu odmicali razgovori, bilo da je reč o franšizama koje traže novu sredinu ili o širenju NBA lige, Kanzas Siti biti deo tih priča. Kanzas Siti želi da učestvuje u tim razgovorima i pregovorima. Spremni smo da razgovaramo sa čelnicima NBA lige i potencijalnim vlasnicima nove franšize", kaže Lukas.
Još je sve to u domenu teorije jer se proširenje očekuje tek za dve do četiri godine. Ima vremena i za pregovore i za promene u planovima.