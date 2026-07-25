Još jedna nova ekipa spremna da uđe u NBA

Priča se dugo o proširenju NBA lige. Las Vegas i Sijetl su glavni kandidati da dobiju NBA franšize i da uđu u najjaču košarkašku ligu sveta, čiji je odavno plan da se proširi na 32 ekipe. Već je doneta odluka da će proširenja svakako biti i da se pričalo najviše o dva pomenuta grada, ali ima tu još kandidata. Ima jedan grad koji živi za košarku, a osim čuvenog koledža, voleli bi da imaju i oni NBA franšizu, kao nekada. Radi se o Kanzas Sitiju.

Prošlo je više od 40 godina od kada se NBA košarka igrala u pomenutom gradu, pošto su Kingsi igrali 13 sezona tamo, prvo kao Kanzas Siti-Omaha Kingsi, zatim i kao samo Kraljevi iz Kanzasa. Igrali su u nekadašnjoj Kemper areni, istorijski su imali sjajne igrače poput Nejta Arčibalda - popularni "Tajni" jedini je igrač u istoriji koji je bio najbolji strelac i asistent u istoj sezoni - Otisa Birdsonga, Skota Vedmana, Fila Forda... Međutim, 1985. godine preselili su se u Sakramento i od tada u Kanzasu se gleda samo NCAA.