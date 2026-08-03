Nastavlja se Partizanov hod po mukama: Gohov menadžer traži 35.000 evra

Generalni direktor Partizana Danko Lazović samo što je danas seo pred kamere Mozzart Sporta da bude gost u podkastu „2x45“, koji će biti emitovan u utorak od 9.00, otkrio je ovaj podatak.

„Evo, dok sam dolazio do vas stigla nam je druga zabrana. Menadžer Goha traži svoju komisiju, koju je neko potpisao. Ništa tu nije sporno, ali Partizan to mora da plati. Radi se o sumi od 35.000 evra“, otkrio je Lazović.

Očigledno svi kojima je Partizan dužan novac, iz nekog ranijeg perioda, dobro prate situaciju u Humskoj i reaguju momentalno kada vide da je neka suma legla na klupski račun. A, poslednja je od transfera Vanje Dragojevića u Glazgov Rendžers – 5.500.000 evra. Najveći deo te sume, kako je otkrio Lazović u podkastu, otišao je na saniranje dugova.

Goh Jung Džun je došao u januaru 2024. u Partizan, praćen velikim očekivanjima kao jedan od najboljih mladih igrača korejskog fudbala, a otišao je bez ikakvog značajnog traga. Odigrao je 42 utakmice za crno-bele i postigao dva gola. Iz Beograda je otišao u Gurnjik Zabže, gde je takođe bio na margini, pa se vratio u domovinu, u Gangvon na pozajmicu.