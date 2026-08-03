Crvena zvezda poslala beka na kaljenje
Vreme čitanja: 1min | pon. 03.08.26. | 20:54
Ognjen Radošić se privremeno seli u Podgoricu
Podgorički SC Derbi nastavlja sa sklapanjem tima za narednu sezonu, a novo, četvrto pojačanje u redovima „studenata” je mladi srpski košarkaš Ognjen Radošić. Nakon dolazaka Alekse Uskokovića, Andrea Vesona i Antonija Jordana, dvadesetogodišnji bek stiže u Podgoricu na pozajmicu iz Crvene zvezde. Sa Malog Kalemegdana su očigledno procenili da mladi Radošić ne bi imao ulogu ni u ABA ligi i poslali pomenutig igrača da stekne preko potrebno iskustvo u drugom timu koji forsira mlađe igrače.
Radošić spada među najtalentovanije igrače Srbije u svom uzrastu. Visok je 197 cm, pokriva poziciju beka i redovan je član mlađih reprezentativnih selekcija. Pre dolaska na Mali Kalemegdan, košarkaški put gradio je kroz mlađe kategorije Beka, Vizure i laktaške Igokee.
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Iz podgoričkog kluba nisu krili zadovoljstvo zbog dolaska talentovanog beka, pa su se povodom njegovog angažmana oglasili zvaničnim saopštenjem:
„Reč je o jednom od najtalentovanijih igrača svoje generacije, sa izvanrednim fizičkim predispozicijama za poziciju na kojoj igra. Kreativnost, solidne šuterske sposobnosti, mladost i energija samo su neki od kvaliteta koji će biti od velike koristi našem timu. Verujemo da će boravak u SC Derbiju biti važan korak u njegovom daljem razvoju, dok će svojim igrama i doprinosom na terenu pomoći ekipi u narednoj sezoni.“
Dolaskom u redove SC Derbija, Radošić će imati priliku da dobije minute koje evidentno ne bi imao u dresu Crvene zvezde.