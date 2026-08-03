Crvena zvezda poslala beka na kaljenje

Podgorički SC Derbi nastavlja sa sklapanjem tima za narednu sezonu, a novo, četvrto pojačanje u redovima „studenata” je mladi srpski košarkaš Ognjen Radošić. Nakon dolazaka Alekse Uskokovića, Andrea Vesona i Antonija Jordana, dvadesetogodišnji bek stiže u Podgoricu na pozajmicu iz Crvene zvezde. Sa Malog Kalemegdana su očigledno procenili da mladi Radošić ne bi imao ulogu ni u ABA ligi i poslali pomenutig igrača da stekne preko potrebno iskustvo u drugom timu koji forsira mlađe igrače.

Radošić spada među najtalentovanije igrače Srbije u svom uzrastu. Visok je 197 cm, pokriva poziciju beka i redovan je član mlađih reprezentativnih selekcija. Pre dolaska na Mali Kalemegdan, košarkaški put gradio je kroz mlađe kategorije Beka, Vizure i laktaške Igokee.