Mali Faku ima veliko srce: Morao sam više da treniram zbog visine

Ipak, priznao je da taj osećaj i danas proradi neposredno pred pojedine mečeve dok posmatra protivnike na zagrevanju.

„Vidim ih kako su izuzetno visoki, izuzetno atletski građeni i pomislim: 'Ne znam da li mogu da se takmičim protiv njih'. Ali onog trenutka kada utakmica počne, sve se to promeni. Samo želim da igram, pobeđujem i pomognem saigračima.“

Svoju brzinu i agilnost ističe kao ključne adute kojima pravi razliku u savremenoj košarci.

„Mislim da ljudi vole manje igrače koji odskaču na terenu jer se mi bacamo glavom za svaku loptu, igramo odbranu sa neverovatnim intenzitetom i unosimo posebno srce i borbenost u igru. Srećan sam kada vidim momke poput Ti-Džeja Šortsa i Šejna Larkina kako vode svoje timove na vrhunskom nivou, jer to pokazuje da i niski igrači mogu praviti ogromnu razliku.“

Za kraj, Kampaco je podelio i jednu simpatičnu anegdotu iz svakodnevnog života koja najbolje oslikava predrasude sa kojima se još uvek susreće van parketa.

„Često me ljudi pitaju: 'Da li ti stvarno igraš košarku?' To je i normalno, jer verovatno pomisle da sam pomoćni trener ili neko iz stručnog štaba. Moj odgovor je uvek isti: 'Dođi na utakmicu da me gledaš i dokazaću ti!'“