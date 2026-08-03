Mali Faku ima veliko srce: Morao sam više da treniram zbog visine
Vreme čitanja: 2min | pon. 03.08.26. | 20:08
"Živimo u svetu gde vladaju visoki igrači", priča Fakundo Kampaco
Plejmejker Real Madrida i argentinski reprezentativac, Fakundo Kampaco, u intervjuu za Evroligu govorio je o izazovima sa kojima se suočava tokom čitave karijere zbog svoje visine, kao i o tome kako je manu pretvorio u jedno od svojih najvećih oružja na terenu.
Iako spada među najdominantnije i najtrofejnije organizatore igre u evropskoj košarci, popularni Faku priznaje da se od malih nogu susretao sa sumnjama okoline.
„Pričamo o svetu u kom vladaju visoki igrači. Od malena sam bio svestan da je moja fizička građa veliki izazov, pa sam odlučio da to nadoknadim još većim radom. Morao sam više da treniram, da se fizički bolje pripremim i da sebe guram jače nego drugi. Na kraju, dobio sam mnogo prilika da dokažem da mogu da se takmičim na najvišem nivou.“
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Ipak, priznao je da taj osećaj i danas proradi neposredno pred pojedine mečeve dok posmatra protivnike na zagrevanju.
„Vidim ih kako su izuzetno visoki, izuzetno atletski građeni i pomislim: 'Ne znam da li mogu da se takmičim protiv njih'. Ali onog trenutka kada utakmica počne, sve se to promeni. Samo želim da igram, pobeđujem i pomognem saigračima.“
Svoju brzinu i agilnost ističe kao ključne adute kojima pravi razliku u savremenoj košarci.
„Mislim da ljudi vole manje igrače koji odskaču na terenu jer se mi bacamo glavom za svaku loptu, igramo odbranu sa neverovatnim intenzitetom i unosimo posebno srce i borbenost u igru. Srećan sam kada vidim momke poput Ti-Džeja Šortsa i Šejna Larkina kako vode svoje timove na vrhunskom nivou, jer to pokazuje da i niski igrači mogu praviti ogromnu razliku.“
Za kraj, Kampaco je podelio i jednu simpatičnu anegdotu iz svakodnevnog života koja najbolje oslikava predrasude sa kojima se još uvek susreće van parketa.
„Često me ljudi pitaju: 'Da li ti stvarno igraš košarku?' To je i normalno, jer verovatno pomisle da sam pomoćni trener ili neko iz stručnog štaba. Moj odgovor je uvek isti: 'Dođi na utakmicu da me gledaš i dokazaću ti!'“