London Lajonsi se spremaju za NBA megdan
Vreme čitanja: 1min | pon. 03.08.26. | 21:23
Zakazan duel sa Portlandom
London Lajonsi spremni su da ispišu stranice u istoriji britanske košarke, pošto će postati prvi klub iz Velike Britanije koji će odmeriti snage sa nekom NBA ekipom.
Londonski klub je i zvanično potvrdio da će 12. oktobra 2026. godine odigrati predsezonsku utakmicu protiv Portland Trejl Blejzersa. Utakmica je zakazana za 13:00 časova po lokalnom vremenu, odnosno 21:00 čas po srednjoevropskom.
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Lajonsi ulaze u ovaj istorijski meč kao aktuelni šampioni domaće lige i osvajači svih domaćih trofeja iz prethodne sezone, a ujedno se pripremaju i za povratak u Evrokup u takmičarskoj godini 2026/27.
Generalni menadžer kluba, Martinas Purlis, naglasio je važnost ovog susreta za ceo britanski sport.
„Odigravanje predsezonskog meča protiv Portland Trejl Blejzersa predstavlja istorijski trenutak za naš klub i košarku u Velikoj Britaniji. Vidimo ovu priliku kao priznanje za napredak i ambiciju naše organizacije, ali i kao ključnu prekretnicu za celokupnu britansku košarku.”