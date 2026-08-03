London Lajonsi se spremaju za NBA megdan

Vreme čitanja: 1min | pon. 03.08.26. | 21:23

Zakazan duel sa Portlandom

London Lajonsi spremni su da ispišu stranice u istoriji britanske košarke, pošto će postati prvi klub iz Velike Britanije koji će odmeriti snage sa nekom NBA ekipom.

Londonski klub je i zvanično potvrdio da će 12. oktobra 2026. godine odigrati predsezonsku utakmicu protiv Portland Trejl Blejzersa. Utakmica je zakazana za 13:00 časova po lokalnom vremenu, odnosno 21:00 čas po srednjoevropskom.

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Lajonsi ulaze u ovaj istorijski meč kao aktuelni šampioni domaće lige i osvajači svih domaćih trofeja iz prethodne sezone, a ujedno se pripremaju i za povratak u Evrokup u takmičarskoj godini 2026/27.

Generalni menadžer kluba, Martinas Purlis, naglasio je važnost ovog susreta za ceo britanski sport.
„Odigravanje predsezonskog meča protiv Portland Trejl Blejzersa predstavlja istorijski trenutak za naš klub i košarku u Velikoj Britaniji. Vidimo ovu priliku kao priznanje za napredak i ambiciju naše organizacije, ali i kao ključnu prekretnicu za celokupnu britansku košarku.”

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