London Lajonsi se spremaju za NBA megdan

London Lajonsi spremni su da ispišu stranice u istoriji britanske košarke, pošto će postati prvi klub iz Velike Britanije koji će odmeriti snage sa nekom NBA ekipom.

Londonski klub je i zvanično potvrdio da će 12. oktobra 2026. godine odigrati predsezonsku utakmicu protiv Portland Trejl Blejzersa. Utakmica je zakazana za 13:00 časova po lokalnom vremenu, odnosno 21:00 čas po srednjoevropskom.