Partizan u Španiji našao pojačanje za Hetafe

Iako je rođen u Akri i nosi dres reprezentacije Gane, Baba je španski fudbalski đak. Počeo je da igra u školi Leganesa, potom je bio u Majorki, Barakaldu i Almeriji. U Primeri je odigrao 116 utakmica, a bio je na terenu protiv najvećih španskih klubova – Reala, Barselone, Atletika...

Baba dolazi na poziciju zadnjeg veznog, koja je upražnjena posle odlaska Vanje Dragojevića, dok Aleks Zeković nije pokazao u ovih nekoliko utakmica da je momentalno pojačanje za Partizan. Dugo su crno-beli bili u pregovorima sa Slavijom iz Praga oko Timotija Oume, ali je posao propao jer su Česi uporno menjali uslove pozajmice.

Ukoliko stigne u utorak i prođe sve preglede i potpiše ugovor, Baba bi mogao da konkuriše za tim protiv Tobola u četvrtak veče.