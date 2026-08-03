Partizan u Španiji našao pojačanje za Hetafe
Vreme čitanja: 1min | pon. 03.08.26. | 20:23
Idrisu Baba iz Almerije pred dolaskom u Humsku
Ukoliko eliminiše Tobol, Partizan će u 4. kolu kvalifikacija za Ligu konferencije igrati protiv Hetafea, a lako bi moglo da se desi da ima „insajdera“ sa španskih terena za taj dvomeč.
Novi fudbaler crno-belih, možda već u utorak, trebalo bi da postane Idrisu Baba, defanzivni vezista Almerije, saznaje Telegraf. U pitanju je iskusan igrač, od 30 godina, koji je celu karijeru proveo u Španiji.
Izabrane vesti
Iako je rođen u Akri i nosi dres reprezentacije Gane, Baba je španski fudbalski đak. Počeo je da igra u školi Leganesa, potom je bio u Majorki, Barakaldu i Almeriji. U Primeri je odigrao 116 utakmica, a bio je na terenu protiv najvećih španskih klubova – Reala, Barselone, Atletika...
Baba dolazi na poziciju zadnjeg veznog, koja je upražnjena posle odlaska Vanje Dragojevića, dok Aleks Zeković nije pokazao u ovih nekoliko utakmica da je momentalno pojačanje za Partizan. Dugo su crno-beli bili u pregovorima sa Slavijom iz Praga oko Timotija Oume, ali je posao propao jer su Česi uporno menjali uslove pozajmice.
Ukoliko stigne u utorak i prođe sve preglede i potpiše ugovor, Baba bi mogao da konkuriše za tim protiv Tobola u četvrtak veče.