ZVEZDA - TIM ZA HAPOEL: Brojne promene u odnosu na revanš sa Larnom

Odlaganjem puta u Surdulicu dobila je Crvena zvezda nešto više vremena za pripremu prve utakmice sa Hapoel Ber Ševom u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Na neutralnom terenu u Mađarskoj crveno-beli će se sastati sa značajno jačim rivalom nego što je bio severnoirski Larn, ali i ovaj put izabranici Dejana Stankovića imaju ulogu favorita. Ipak, upravo se Stanković svojevremeno opekao o izraelskog prvaka, tada Makabi Haifu, tako da temperamentni strateg sigurno ništa neće prepuštati slučaju i na teren Haladaš stadion u Sombathelju poslaće najjaču postavu.

Tome u prilog ide i sastav koji je izneo najveći deo tereta u revanšu sa Larnom. Odmarao je Stanković pojedine nosioce igre, mestom u startnoj postavi nagradio neke za dobro izdanje na Ostrvu i protiv Vojvodine, a imajući u vidu da nema povređenih, očekuje se da u utorak od 19.30 istrče igrači koji su dosad ostavili najbolji utisak.