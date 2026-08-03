ZVEZDA - TIM ZA HAPOEL: Brojne promene u odnosu na revanš sa Larnom

Vreme čitanja: 2min | pon. 03.08.26. | 20:12
Dejan Stanković na raspolaganju ima sve igrače
Odlaganjem puta u Surdulicu dobila je Crvena zvezda nešto više vremena za pripremu prve utakmice sa Hapoel Ber Ševom u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Na neutralnom terenu u Mađarskoj crveno-beli će se sastati sa značajno jačim rivalom nego što je bio severnoirski Larn, ali i ovaj put izabranici Dejana Stankovića imaju ulogu favorita. Ipak, upravo se Stanković svojevremeno opekao o izraelskog prvaka, tada Makabi Haifu, tako da temperamentni strateg sigurno ništa neće prepuštati slučaju i na teren Haladaš stadion u Sombathelju poslaće najjaču postavu.
Tome u prilog ide i sastav koji je izneo najveći deo tereta u revanšu sa Larnom. Odmarao je Stanković pojedine nosioce igre, mestom u startnoj postavi nagradio neke za dobro izdanje na Ostrvu i protiv Vojvodine, a imajući u vidu da nema povređenih, očekuje se da u utorak od 19.30 istrče igrači koji su dosad ostavili najbolji utisak.
Izabrane vesti
To znači da će u odnosu na beogradski duel sa Larnom pre nešto više od nedelju dana biti čak šest promena u startnoj postavi. Od prvog minuta ponovo bi trebalo da igraju Bruno Duarte, Mirko Ivanić, Vasilije Kostov, Osman Bukari, Strahinja Eraković i Nair Tiknizjan. Na klupu će Marko Arnautović, Mohamed Čam, Aleksandar Katai, Loizos Loizu, Tebo Učena i perspektivni Matej Strika.
Utorak, 19.30: (3.90) Hapoel Ber Ševa (3.50) Crvena zvezda (1.95)
Moraće Zvezdini fudbaleri ovaj put mnogo više da trče nego protiv Larna, pošto Hapoel igra konstantan visok presing i trudi se da diktira tempo utakmice. Otud i zahtev crveno-belih za odlaganje utakmice sa Radnikom, kako bi svi bili maksimalno odmorni za ono što ih čeka u najstarijem mađarskom gradu.
"Probaćemo da budemo fokusirani, da im oduzmemo tranziciju i brzu igru, da nametnemo svoj ritam. Negde su slični kao Vojvodina, imaju brzu tranziciju. Oni igraju sa mnogo rizika, žele da se nametnu, pa ćemo gledati da im otkinemo neku loptu na njihovom delu terena", pričao je Stanković na konferenciji za medije pre odlaska na put.
Nije Crvena zvezda imala bilo kakvih problema u dosadašnjim nastupima ove sezone, pa se sa optimizmom čeka i duel protiv izraelskog predstavnika, značajno oslabljenog odlaskom Kingsa Kangve baš pred (nesuđeni) susret sa bivšim klubom. Probaće crveno-beli da iskoriste prilagođavanje protivnika na život bez reprezentativca Zambije, ali svakako je igrački kadar srpskog šampiona u teoriji kvalitetniji od Hapoelovog. Još "samo" da se to potvrdi i u praksi.
Očekivana startna postava Crvene zvezde za prvi duel sa Hapoel Ber Ševom: Mateus - Seol, Eraković, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Abu Fani - Bukari, Kostov, Ivanić - Duarte.