Natho komentariše Zvezdu: Kupili su sve što je dostupno na tržištu, ako ispadnu biće potresa
Vreme čitanja: 2min | sre. 05.08.26. | 18:08
Bivši vezista Partizana i reprezentacije Izraela se nada da će Ber Ševa izdržati početni pritisak i da će onda on preći na izabranike Dejana Stankovića
Veoma je loše izgledala Crvena zvezda u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoela iz Ber Ševe na neutralnom terenu u Mađarskoj. Crveno-beli su u svojoj praktično prvoj istinski važnoj utakmici u sezoni poklekli, a kako se situacija u Sombatelju odvijala, stiče se utisak da je minamalna pobeda tima iz Ber Ševe još i dobar rezultat za devetostrukog uzastopnog šampiona Srbije.
Na tu temu govorio je za izraelske medije Bibars Natho, vezista koji se prethodnog maja penzionisao nakon sedam godina igranja u Partizanu i 13 godina staža u reprezentaciji Izraela.
"Nisam iznenađen. Tačno je da je na papiru Crvena zvezda jača, posebno jer je Hapoel Ber Ševa izgubila svog možda najznačajnijeg igrača u napadu (Kings Kangva, prim. aut.), ali Ber Ševa je veoma uigrana ekipa sa odličnim trenerom. Veoma su dobri taktički, a to je izuzetno značajno protiv Zvezde koja se više oslanja na individualni kvalitet i minijature pojedinaca. Rezultat me ne iznenađuje, a verovatno bi bio i ubedljiviji za Ber Ševu samo da nisu dobili crveni karton".
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Zna Natho da za Zvezdu potencijalna eliminacija bila ogroman neuspeh.
"Zvezda mora da prođe ovu rundu kvalifikacija, inače će to za njih biti ogroman neuspeh. Napravili su tim za Ligu šampiona, tako skupa pojačanja nikada nisu viđena u srpskom fudbalu. Kupili su sve što su hteli a da je bilo dostupno na tržištu, i ako padnu na ovom koraku, i to protiv Ber Ševe koju oni ne vide kao veliko ime, desiće se ogroman potres", dodao je Natho.
Natho se nada će Ber Ševa izdržati početni pritisak na Marakani, a da će onda on ophrvati igrače Zvezde.
"Na kraju, sve je to stvar psihologije. Ber ševa je kao tim već igrala na težim terenima, ali na tom stadionu postoji nešto specifično u psihološkom smislu. Svlačionica, tunel, sam teren koji deluje ogromno jer je publika jako daleko... Ima tu mnogo psihologije, i ako igrači uspeju da savladaju taj mentalni pritisak, on će preći na Zvezdu".
Medije u Izraelu je interesovalo i da prokoemtariše novog vezistu Crvene zvezde, Izraelca Mohameda Abu Fanija, kao i Daglasa Ovusua, koji se dovodi u vezu sa prelaskom u Hapoel iz Tel Aviva.
"Verovatno su Abu Faniju rekli da ne stupa u kontakt sa mnom kako ne bih uticao na taj transfer. Volim ga i želim mu uspeh, ali ne u ovom periodu karijere. Što se tiče Ovusua, nisam razgovarao ni sa kim iz Hapoel Tel Aviva. Mislim da je Ovusu veoma talentovan. Pre nego što je došao u Zvezdu bio je veoma važan igrač, izuzetno brz i tehnički potkovan. Ne poznajem ga lično, ali što se tiče talenta, može da napravi razliku ako se uklopi u tim i ako trener bude znao kako sa njim. Mislim da bi on bio odlično pojačanje", završio je Bibars.