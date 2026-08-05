Natho komentariše Zvezdu: Kupili su sve što je dostupno na tržištu, ako ispadnu biće potresa

Zna Natho da za Zvezdu potencijalna eliminacija bila ogroman neuspeh.

"Zvezda mora da prođe ovu rundu kvalifikacija, inače će to za njih biti ogroman neuspeh. Napravili su tim za Ligu šampiona, tako skupa pojačanja nikada nisu viđena u srpskom fudbalu. Kupili su sve što su hteli a da je bilo dostupno na tržištu, i ako padnu na ovom koraku, i to protiv Ber Ševe koju oni ne vide kao veliko ime, desiće se ogroman potres", dodao je Natho.

Natho se nada će Ber Ševa izdržati početni pritisak na Marakani, a da će onda on ophrvati igrače Zvezde.

"Na kraju, sve je to stvar psihologije. Ber ševa je kao tim već igrala na težim terenima, ali na tom stadionu postoji nešto specifično u psihološkom smislu. Svlačionica, tunel, sam teren koji deluje ogromno jer je publika jako daleko... Ima tu mnogo psihologije, i ako igrači uspeju da savladaju taj mentalni pritisak, on će preći na Zvezdu".

Medije u Izraelu je interesovalo i da prokoemtariše novog vezistu Crvene zvezde, Izraelca Mohameda Abu Fanija, kao i Daglasa Ovusua, koji se dovodi u vezu sa prelaskom u Hapoel iz Tel Aviva.

"Verovatno su Abu Faniju rekli da ne stupa u kontakt sa mnom kako ne bih uticao na taj transfer. Volim ga i želim mu uspeh, ali ne u ovom periodu karijere. Što se tiče Ovusua, nisam razgovarao ni sa kim iz Hapoel Tel Aviva. Mislim da je Ovusu veoma talentovan. Pre nego što je došao u Zvezdu bio je veoma važan igrač, izuzetno brz i tehnički potkovan. Ne poznajem ga lično, ali što se tiče talenta, može da napravi razliku ako se uklopi u tim i ako trener bude znao kako sa njim. Mislim da bi on bio odlično pojačanje", završio je Bibars.