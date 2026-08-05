Figo opleo po Infantinu: Viđao sam u životu razne nitkove, ali ovo što on radi... Mora da ode odmah
Vreme čitanja: 3min | sre. 05.08.26. | 18:49
Nekadašnji osvajač Zlatne lopte smatra da je predsednik FIFA radio u sopstvenom interesu i pozvao ga da podnese ostavku
Svetsko prvenstvo je završeno pre 17 dana, ali je Đani Infantino i dalje u centru pažnje svetske fudbalske javnosti. Dok se fokus polako vraća na početak klupske sezone, predsednik FIFA suočava se sa sve žustrijim pritiscima iz fudbalskog sveta. Mnogi smatraju da nije čovek koji bi trebalo da vodi najmoćniju fudbalsku organizaciju, niti da odlučuje o njenoj budućnosti. Poslednji u nizu koji je javno kritikovao Infantina bio je legendarni Luis Figo.
Portugalac je u autorskom tekstu za Dejli Mejl otvoreno zatražio ostavku Infantina, optuživši ga da je svojim potezima ozbiljno narušio ugled FIFA i da je radio u sopstvenom interesu, a ne u interesu fudbala.
"Mogao bih da napišem 10.000 reči o problemima u FIFA, ali rešenje može da se sažme u samo nekoliko: Infantino mora da ode", poručio je Figo na početku teksta.
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Nekadašnji osvajač Zlatne lopte potom je otišao i korak dalje, ocenivši da je ponašanje predsednika FIFA najniže, najpodmuklije i najsebičnije kojem je ikada svedočio, uz tvrdnju da je pokušao da progura velike promene kako bi obogatio sebe i svoje prijatelje.
"Znate, ja sam 20 godina bio profesionalni fudbaler i za to vreme sretao sam razne nitkove, razne koji su želeli da se okoriste na nedozvoljene načine, međutim ovako nešto što on radi u poslednjih deset dana, to je najniže, najpodmuklije, najsebičnije, najbeskrupuloznije što sam ikada videu u sportu. Čovek koji uopšte dođe na takvu ideju, da proda nešto najsvetije u fudbalu kao što je Svetsko prvenstvo privatnim licima, ne bi smeo uopšte da ima dodirnih tačaka sa fudbalom ikada više. On mora da postane relikt prošlosti".
Figo je potom doveo u pitanje način na koji je FIFA predstavljala plan o prodaji dela komercijalnih prava privatnim investicionim fondovima. Zapitao se zbog čega članovi organizacije nisu bili upoznati sa svim detaljima još tokom Svetskog prvenstva, kao ni sa potencijalnim rizicima koje takva odluka nosi.
"Ako je to bila tako dobra ideja, zašto o njoj niste obavestili članove FIFA kada ste ih sve imali na okupu uoči finala Svetskog prvenstva? Ako je plan bio toliko kvalitetan, zašto im niste objasnili i rizike, a ne samo ono što predstavljate kao njegove prednosti? Ako je taj plan bio toliko očigledno dobar, zašto niste bili iskreni i rekli da bi vam na kraju doneo posao vredan 30.000.000.000 dolara godišnje?", napisao je Figo.
Portugalac smatra da FIFA nije bila dovoljno transparentna i da bi prodaja dela komercijalnih prava dugoročno oštetila organizaciju, jer bi deo vlasništva nad njenim najvrednijim takmičenjem bio izgubljen zauvek. Dodao je i da FIFA nema potrebu za spoljnim investitorima, s obzirom na milijarde dolara rezervi kojima već raspolaže.
Figo je poručio da ga ovakvo ponašanje uopšte ne iznenađuje, podsećajući da čitav niz poteza kojima je Infantino godinama narušavao ugled svetskog fudbala, od suspendovanja i poništavanja disciplinskih odluka do kršenja pravila igre zbog organizacije programa na poluvremenu. Prema njegovim rečima, ništa nije moglo da stane na put zadovoljavanju interesa ljudi iz Infantinovog okruženja. Nekadašnji portugalski reprezentativac smatra da je čitav plan doživeo neuspeh zahvaljujući medijima, koji su, kako navodi, razotkrili svaki detalj pre nego što su njegovi zagovornici uspeli da ga predstave javnosti.
U završnici autorskog teksta Figo nije ublažio ton. Optužio je Infantina da je lagao, obmanjivao i pokušao da napuni sopstvene džepove na račun igre kojoj bi trebalo da služi, uz tvrdnju da je izgubio podršku svojih najbližih saradnika i velikog broja ljudi iz sveta fudbala.
"Prekasno je da sačuva svoje dostojanstvo, ali nije prekasno da se spasi fudbal. Mora da ode. Odmah", napisao je Figo za kraj.