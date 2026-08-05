Figo opleo po Infantinu: Viđao sam u životu razne nitkove, ali ovo što on radi... Mora da ode odmah

Svetsko prvenstvo je završeno pre 17 dana, ali je Đani Infantino i dalje u centru pažnje svetske fudbalske javnosti. Dok se fokus polako vraća na početak klupske sezone, predsednik FIFA suočava se sa sve žustrijim pritiscima iz fudbalskog sveta. Mnogi smatraju da nije čovek koji bi trebalo da vodi najmoćniju fudbalsku organizaciju, niti da odlučuje o njenoj budućnosti. Poslednji u nizu koji je javno kritikovao Infantina bio je legendarni Luis Figo.

Portugalac je u autorskom tekstu za Dejli Mejl otvoreno zatražio ostavku Infantina, optuživši ga da je svojim potezima ozbiljno narušio ugled FIFA i da je radio u sopstvenom interesu, a ne u interesu fudbala.

"Mogao bih da napišem 10.000 reči o problemima u FIFA, ali rešenje može da se sažme u samo nekoliko: Infantino mora da ode", poručio je Figo na početku teksta.