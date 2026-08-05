Srbi cenjeni u Emiratima, zauzeli dva od tri mesta među kandidatima za trenera godine
Vreme čitanja: 2min | sre. 05.08.26. | 17:22
Jedini uljez je Portugalac Paulo Sousa
Ujedinjeni Arapski Emirati jedna su od omiljenih destinacija trenera sa prostora bivše Jugoslavije. Od 14 klubova, koliko je učestvovalo prethodne sezone u najvišem rangu takmičenja, čak sedmorica su sa ovih prostora. Predstavnici Srbije bili su Vladimir Ivić u Al Ainu, Slaviša Jokanović u Al Nasru iz Dubaija i Goran Tufegdžić u Adžmanu. Tu su bili i Damir Krznar iz Hrvatske (Kor Fakan), Marino Pušić iz Bosne i Hercegovine (Al Džazira), Željko Petrović iz Crne Gore (Al Dafra) i Darko Milanič iz Slovenije (Al Vahda).
Na kraju, kada se podvukla crta, u svim nagradnim kategorijama, pa i u onoj za trenera godine, našla su se po tri kandidata. Čak dvojica od trojice potencijalnih dobitnika nagrade za najboljeg stratega lige Ujedinjenih Arapskih Emirata za sezonu 2025/26 su srpski treneri - Vladimir Ivić i Goran Tufegdžić, dok je jedini "uljez" Portugala Paulo Sousa, nekadašnji trener Bazela, Fjorentine, Bordoa, selektor Poljske.... A, prethodne sezone trener Šabab Al Ahlija iz Dubaija.
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Što se Vladimir Ivića tiče, njegov izbor svakako nije nikakvo izenenađenje, budući da je 49-godišnji Zrenjaninac osvojio titulu šampiona države sa Al Ainom. Štaviše, Al Ain je osvojio duplu krunu, pošto je pored lige osvojio i državni kup.
Sa druge strane, prepoznat je rad 55-godišnjeg Požarevljanina Gorana Tufegdžića, koji je sa Adžmanom osvojio sedmo mesto na tabeli u ligi UAE, ali je to učinio sa timom kom je predviđana grčevita borba za opstanak. Tufegdžić je inače trenersku karijeru počeo da gradi u Mladom Radniku iz rodnog Požarevca i Zviždu iz Kučeva početkom dvehiljaditih godina, a onda je od 2005. počeo da trenira isključivo timove sa Bliskog istoka, uključujući i reprezentaciju Kuvajta.
U kateogriji za najboljeg igrača lige nominovani su Togoanac Kođo Fodo Laba, Marokanac Sufijan Rahimi i Argentinac Matijas Palasios. Nagrade će biti dodeljene i u kategorijama za najboljeg golmana, za najboljeg igrača do 23 godine i za najlepši gol.