Srbi cenjeni u Emiratima, zauzeli dva od tri mesta među kandidatima za trenera godine

Ujedinjeni Arapski Emirati jedna su od omiljenih destinacija trenera sa prostora bivše Jugoslavije. Od 14 klubova, koliko je učestvovalo prethodne sezone u najvišem rangu takmičenja, čak sedmorica su sa ovih prostora. Predstavnici Srbije bili su Vladimir Ivić u Al Ainu, Slaviša Jokanović u Al Nasru iz Dubaija i Goran Tufegdžić u Adžmanu. Tu su bili i Damir Krznar iz Hrvatske (Kor Fakan), Marino Pušić iz Bosne i Hercegovine (Al Džazira), Željko Petrović iz Crne Gore (Al Dafra) i Darko Milanič iz Slovenije (Al Vahda).

Na kraju, kada se podvukla crta, u svim nagradnim kategorijama, pa i u onoj za trenera godine, našla su se po tri kandidata. Čak dvojica od trojice potencijalnih dobitnika nagrade za najboljeg stratega lige Ujedinjenih Arapskih Emirata za sezonu 2025/26 su srpski treneri - Vladimir Ivić i Goran Tufegdžić, dok je jedini "uljez" Portugala Paulo Sousa, nekadašnji trener Bazela, Fjorentine, Bordoa, selektor Poljske.... A, prethodne sezone trener Šabab Al Ahlija iz Dubaija.