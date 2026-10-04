Natho otkrio: Trebalo je da postanem sportski direktor Partizana

„Ja sam građanin Srbije. Plan je bio da odmah po završetku igračke karijere počnem da radim u Partizanu, a da u bliskoj budućnosti postanem sportski direktor. Stvari su se promenile na kraju prošle sezone, ljudi koji donose odluke su se promenili i nisam mislio da ću dobiti dovoljno autoriteta i moći da iskažem svoje mišljenje“, rekao je Natho za izraelski Sport5.

Fudbaler iz Izraela je godinama unazad bio simbol Partizana, najdugovečniji je stranac koji je ikada igrao u Humskoj, među deset je igrača svih vremena po broju odigranih utakmica, a navijači ga vole i zbog toga što nikada nije imao dlaku na jeziku po bilo kojim temama.

Partizan i dalje duguje ogroman novac Nathu, po poslednjim izjavama Rasima Ljajića suma je oko milion evra.