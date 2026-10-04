Natho otkrio: Trebalo je da postanem sportski direktor Partizana
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Vreme čitanja: 1min | ned. 04.10.26. | 19:26
„Ali, promenili su se ljudi koji donose odluke“, kaže bivši as crno-belih
Kako sada stvari stoje, Bibars Natho je završio sa Partizanom. Na kraju minule sezone je okačio kopačke o klin, tada su čelnici kluba najavljivali razgovor s njim oko funkcije van terena, ali do toga nikada nije došlo.
Natho je u tri rečenice ispričao za izraelski Sport5 šta se dogodilo, ali ako je suditi po tome, ispada da je imao dogovor sa Predragom Mijatovićem, koji je propao njegovim odlaskom iz kluba. Možda je tu i kvaka zašto aktuelno rukovodstvo crno-belih ne vidi Natha u klubu.
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„Ja sam građanin Srbije. Plan je bio da odmah po završetku igračke karijere počnem da radim u Partizanu, a da u bliskoj budućnosti postanem sportski direktor. Stvari su se promenile na kraju prošle sezone, ljudi koji donose odluke su se promenili i nisam mislio da ću dobiti dovoljno autoriteta i moći da iskažem svoje mišljenje“, rekao je Natho za izraelski Sport5.
Fudbaler iz Izraela je godinama unazad bio simbol Partizana, najdugovečniji je stranac koji je ikada igrao u Humskoj, među deset je igrača svih vremena po broju odigranih utakmica, a navijači ga vole i zbog toga što nikada nije imao dlaku na jeziku po bilo kojim temama.
Partizan i dalje duguje ogroman novac Nathu, po poslednjim izjavama Rasima Ljajića suma je oko milion evra.