Nove franšize još nisu stigle, ali klubovi već broje zaradu

Kako je otkrio u podkastu "The Hoop Collective", neki od njih očekuju zaradu između 500 i 600 miliona dolara.

"Nedavno sam razgovarao sa jednim vlasnikom koji mi je rekao da već računaju na to da će dobiti između 500.000.000 i 600.000.000 dolara od naknada za proširenje lige. To znači da veruju da će prodaja dve nove franšize doneti između 15.000.000.000 i 18.000.000.000. Pričao je o potrošnji svog tima i situaciji sa seleri kepom, a onda mi je rekao: ‘Pa, stiže nam tih 500 ili 600 miliona dolara od proširenja lige’. Naravno, taj novac još nisu dobili, ali definitivno zvuči kao da očekuje da će ga dobiti".

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Posebno velika borba mogla bi da se vodi oko Las Vegasa, gde su cifre već otišle daleko iznad prvobitnih procena. Prema Vindhorstovim informacijama, NBA je dobila više ponuda vrednih preko osam milijardi dolara.

"Koliko sam razumeo, sve ponude za tim iz Las Vegasa bile su veće od osam milijardi dolara. Dobili su više ponuda iznad osam milijardi, što znači da će cena verovatno otići još više".

Uprkos ogromnom interesovanju i novcu koji se već pominje, naglašava da proširenje još nije završena stvar. NBA jeste pokrenula čitav proces, ali još nije potvrđeno ni koliko bi novih ekipa ušlo u ligu.

"Oni nisu rekli da će sigurno doći do proširenja. Nisu rekli ni da će novi timovi sigurno biti u Vegasu i Sijetlu, niti da će Vegas i Sijetl dobiti franšize u isto vreme. NBA je godinama igrala sa 29 timova, može da igra i sa 31. Ne kažem da će se to dogoditi, već samo da moraju da prođu kroz čitav proces".