Navijači Zvezde ne mogu na Velodrom, ni u četiri arondismana u Marselju?!

Utakmica je stoga proglašena visokorizičnom, između ostalog i zato što se očekivao da će bratsku grupu iz Atine podržati i navijači Crvene zvezde. Radio Monte Karlo zato je javio da je lokalna policija odmah zabranila navijačima “i onima koji se tako ponašaju” Olimpijakosa, ali i Zvezde, da prisustvuju utakmici na Velodromu, pa i da se kreću i parkiraju automobile u Prvom, Drugom, Šestom i Sedmom arondismanima Marselja.

Tamo je trebalo da doputuje 1.000 navijača Olimpijakosa – među njima i Zvezde – od kojih su francuske vlasti 200 prepoznale kao huligane.

Međutim, nepuna dva dana pre utakmice grčki klub je i zvanično saopštio da je dobio obaveštenje iz Francuske da njegovim navijačima neće biti dozvoljeno prisustvo utakmici. Olimpijakos se posebno razbesneo zbog toga što je to pismo dobio 48 sati pred početak meča, kada su navijači već potrošili novac za ulaznice, prevoz i smeštaj.