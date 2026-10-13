Navijači Zvezde ne mogu na Velodrom, ni u četiri arondismana u Marselju?!
Vreme čitanja: 2min | uto. 13.10.26. | 13:44
Francuske vlasti zabranile dolazak navijača Olimpijakosa, a njima je trebalo da se pridruži i društvo iz Beograda
Komplikovana priča iz više uglova, pomalo i nepoštena prema gostujućim navijačima, ali francuske vlasti tvrde da nisu imale izbora nego da zabrane dolazak pristalica Olimpijakosa na utakmicu sa Olimpom iz Marselja, u četvrtak u Ligi Evrope.
Razlozi su višestruki, ali se prvenstveno svode na velike proteste srednjoškolaca koji traže bolje obrazovanje u Francuskoj. Policija je zbog toga opterećena, a obezbeđivanje sudara Olimpika i Olimpijakosa – dva kluba poznata po masovnoj i vatrenoj podršci – samo po sebi je ozbiljan posao. Posebno imajući u vidu da su Olimpikovi ultrasi u prijateljskim odnosima sa navijačima atinskog AEK-a, Olijevog gradskog rivala. Neki od njih već su viđeni na nedeljnoj utakmici Marselja protiv Troe.
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Utakmica je stoga proglašena visokorizičnom, između ostalog i zato što se očekivao da će bratsku grupu iz Atine podržati i navijači Crvene zvezde. Radio Monte Karlo zato je javio da je lokalna policija odmah zabranila navijačima “i onima koji se tako ponašaju” Olimpijakosa, ali i Zvezde, da prisustvuju utakmici na Velodromu, pa i da se kreću i parkiraju automobile u Prvom, Drugom, Šestom i Sedmom arondismanima Marselja.
Tamo je trebalo da doputuje 1.000 navijača Olimpijakosa – među njima i Zvezde – od kojih su francuske vlasti 200 prepoznale kao huligane.
Međutim, nepuna dva dana pre utakmice grčki klub je i zvanično saopštio da je dobio obaveštenje iz Francuske da njegovim navijačima neće biti dozvoljeno prisustvo utakmici. Olimpijakos se posebno razbesneo zbog toga što je to pismo dobio 48 sati pred početak meča, kada su navijači već potrošili novac za ulaznice, prevoz i smeštaj.
Pirejski crveno-beli su naveli da su tokom poslednjih mesec dana usko sarađivali sa kolegama iz Francuske, predstavnicima Uefa i lokalnim vlastima, ali da im niko nije pomenuo mogućnost zabrane dolaska navijača. Što Uefa generalno ne voli. Istina, nisu u Francuskoj mogli da znaju kakvih ih bezbednosni problemi s protestima čekaju.
Kako bilo, tek juče je u Atinu stiglo pismo o namerama francuskih vlasti, a ni kasniji protesti Olimpijakosa i Uefe nisu urodili plodom.
Mada, treba podsetiti da su decembra 2023. Francuzi na sličan način zabranili navijačima Sevilje da prisustuvju utakmici sa Lansom u Ligi šampiona, iako je već 400 njih kupilo ulaznice. No, to se desilo tri dana pred utakmicu, pa se Sevilja žalila pred sudom i odluka je suspendovana. Sada nema vremena za takvu reakciju. Ili nema volje?
A, da li će ovakva odluka sprečiti gostujuće ultrase da svejedno dođu u Marselj? To sada niko ne može da zna.