Morali su Nemci dobrano da se pomuče i odigraju agresivno sve do samog kraja jer su Letonci posle greške rivala prilikom izvođenja auta dobili šut za pobedu, ali ga nisu realizovali na 4,1 sekundu do kraja. Nije kao da je neko u redovima Pancera mogao da se istakne u momentima kada se lomilo pitanje pobednika. Zapravo, domaćin se približio na smo poen zaostatka, a onda je na scenu stupio Obst.

Bek Bajerna je najpre posle prodora vratio tri poena prednosti na stranu Nemačke, potom je novim prodorom doneo plus šest, a onda i sa penala postigao odlučujuće poene. Moglo je da bude drugačije da je na kraju Rihards Lomažs bio precizniji u šutu za pobedu, ali su Nemci i to preživeli i ostali na pobedničkom koloseku.

Najefikasniji kod pobednika bio je Obst sa 25 poena, a pratio ga je Kaj Brunke sa 14 poena i sedam skokova. Kod domaćina Lomašs je postigao 16 poena, ali imao sedam izgubljenih lopti.

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Francuska praktično čeka samo da i matematički obezbedi plasman na Mundobasket jer je izvesno da će se to desiti, a večeras su snagu Trikolora mogli da osete Estonci.

Gosti su slavili u Talinu - 73:81, protiv domaćina kojem je ovaj meč bio od ogromne važnosti, kako bi ostao u kakvoj-takvoj nadi da može do planetarne smotri. Na prvu, razlika nije prevelika, ali ovaj rezultat ne oslikava pravo stanje stvari na parketu.

Francuska je dominirala većim delom meča, imala prednost na početku poslednjeg kvartala od plus 24 i onda povukla nogu sa gasa. Izabranike Frederika Fotua apsolutno više nije zanimalo da se znoje na Baltiku jer su stvari bile rešene. Završna četvrtina pripala je domaćinu sa za goste neozbiljnih - 27:9, ali to ni u jednom momentu nije značilo da je pobeda Trikolora ugrožena.

Pokazao je Silven Fransisko domaćinu šta znači evroligaški igrač Član Panatianikosa je na parketu proveo nešto manje od 23 minuta i upisao 19 poena, skok i pet asistencija. Ono što treba istaći jeste da je organizator igre Trikolora gotovo sve uradio u periodu dok su gosti bili u naletu i pravili ogromnu razliku. Pored Fransiska, istakli su se Amin Nua sa 13 poena i tri skoka, kao i krilni centar Burga Lionel Godu sa 12 poena i pet skokova. Francuzi sada čekaju meč sa Šveđanima i da pobedom i definitivno overe plasman u Katar.