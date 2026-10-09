Ne ide... Blagojević ponovo poražen u Rusiji

Ne ide pa ne ide... Srđan Blagojević doživeo je novi poraz na klupi Akrona. Ovoga puta bolji je bio Rostov - 1:0, u premijernom susretu 10. runde ruske Premijer lige.

Ekipa Rostova imala je pred ovaj meč isti broj bodova kao i Akron (osam), radi se o konkurentu u borbi za opstanak, koji nije bio u dobrom momentu, pa otuda poraz još više boli. I sve to taman pošto što su momci iz Toljatija počeli da daju znake života pred odlazak na reprezentativnu pauzu, kada su uspeli da upišu prvu pobedu u sezoni protiv Ahmata (2:0).