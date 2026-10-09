Ne ide... Blagojević ponovo poražen u Rusiji
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 2min | pet. 09.10.26. | 20:59
Bolji od Akrona bio je Rostov
Ne ide pa ne ide... Srđan Blagojević doživeo je novi poraz na klupi Akrona. Ovoga puta bolji je bio Rostov - 1:0, u premijernom susretu 10. runde ruske Premijer lige.
Ekipa Rostova imala je pred ovaj meč isti broj bodova kao i Akron (osam), radi se o konkurentu u borbi za opstanak, koji nije bio u dobrom momentu, pa otuda poraz još više boli. I sve to taman pošto što su momci iz Toljatija počeli da daju znake života pred odlazak na reprezentativnu pauzu, kada su uspeli da upišu prvu pobedu u sezoni protiv Ahmata (2:0).
Izabrane vesti
Bilo je za očekivati da posle tri nedelja treninga Akron zaigra bolje, da deluje uigranije, međutim malo toga viđeno je u Rostovu od gostujućeg sastava. Istina, imao je Blagojevićev tim veći posed lopte, više udaraca ka golu, u gol, no sve to nije dovelo bogzna kakvih prilika.
Na drugoj strani domaćin je svoju jednu iskoristio u smiraj prvog poluvremena (45+2) i preko Ivana Komarova došao do zlata vrednih bodova. Postigao je Rostov i drugi pogodak početkom drugog poluvremena, ali ga je sudija poništio zbog ofsajda na intervenciju kolega iz VAR sobe.
Slobodan Tedić odigrao je svih 90 minuta, Milutin Vidosavljević dobio šansu u poslednjih pola sata, dok je Aleksa Đurasović ceo meč presedeo na klupi.