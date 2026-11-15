Ne komplikuje, nego daje golove – i u Brazilu! Dva laka komada Bruna Duartea (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | ned. 15.11.26. | 09:55
Vasko nije zažalio što je utrošio 2.000.000 evra za dovođenje napadača iz Zvezde
Porodica na prvom mestu, pa sve ostalo. Želela je supruga Bruna Duartea da živi u Brazilu sa decom, da svi budu na okupu i napadač je insistirao na transferu. Crvena zvezda ga je pustila u Vasko da Gamu za 2.000.000 evra, a klub nije zažalio što je toliko utrošio, jer polako mu se isplaćuje i daje nagoveštaj da bi mogao da ima zavidnu statistiku, kao tokom boravka u Beogradu.
Bruno Duarte možda nije ostavio toliko snažan utisak kao Šerif Endijaje, definitivno nije spadao u red stranaca zbog čijeg odlaska bi navijači rezali vene, ali trener sa njim uvek zna na čemu je i šta dobija. Spakovao je 42 gola dok je bio na Topčiderskom brdu, a tokom kratkog boravka u domovini veće potpisao četiri pobede Vaksa da Game, poslednju nad Šapekoenseom na strani - 0:2 (0:1).
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Pakovao je lopte u mreže Bode Glimta, Selte, Leha, Pafosa… Nije mali trag ostavio, a i isplatio se Crvenoj zvezdi. Na kraju je i više dobila od Vaska da Game, nego što ga je platila Farenseu pri dolasku. Jedino što je Brunu Duarteu nedostajalo jeste pečat u večitom derbiju. Istina, poslao je loptu u duelu sa Partizanom tamo gde je želeo, međutim, na koncu je pogodak zaveden kao auto-gol Nikole Simića.
I dalje u Vasko da Gami čekaju da Bruno Duarte reši neki od derbija u Brazileirau. Ali, golove postiže. Do sada ih je dao pet u svim takmičenjima, a još dva je namestio otkako se vratio u domovinu.
Ne komplikuje kada se nađe u šansi, nego tuče iz prve. Bruno Duarte prvenac je dao u Kopa Sudamerikani protiv Santa Fea, već u narednoj utakmici se upisao protiv Koritibe, da bi potom postio mesec i po dana. Pre desetak je matirao Atletiko Paranaense, a sada je na red žrtava došao Šapekoense. Prvo trzaj glavom, zatim ubacivanje i poklapanje lopte…
Za sada je Bruno Duarte talija Vaska da Game. Jer, kada god bi uradio nešto konkretno, bilo da postigne gol ili ga namesti, klub iz Rio de Žaneira obavezno pobedi.