Ne komplikuje, nego daje golove – i u Brazilu! Dva laka komada Bruna Duartea (VIDEO)

Pakovao je lopte u mreže Bode Glimta, Selte, Leha, Pafosa… Nije mali trag ostavio, a i isplatio se Crvenoj zvezdi. Na kraju je i više dobila od Vaska da Game, nego što ga je platila Farenseu pri dolasku. Jedino što je Brunu Duarteu nedostajalo jeste pečat u večitom derbiju. Istina, poslao je loptu u duelu sa Partizanom tamo gde je želeo, međutim, na koncu je pogodak zaveden kao auto-gol Nikole Simića.

I dalje u Vasko da Gami čekaju da Bruno Duarte reši neki od derbija u Brazileirau. Ali, golove postiže. Do sada ih je dao pet u svim takmičenjima, a još dva je namestio otkako se vratio u domovinu.

Ne komplikuje kada se nađe u šansi, nego tuče iz prve. Bruno Duarte prvenac je dao u Kopa Sudamerikani protiv Santa Fea, već u narednoj utakmici se upisao protiv Koritibe, da bi potom postio mesec i po dana. Pre desetak je matirao Atletiko Paranaense, a sada je na red žrtava došao Šapekoense. Prvo trzaj glavom, zatim ubacivanje i poklapanje lopte…

Za sada je Bruno Duarte talija Vaska da Game. Jer, kada god bi uradio nešto konkretno, bilo da postigne gol ili ga namesti, klub iz Rio de Žaneira obavezno pobedi.